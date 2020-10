TEPJF: sigue, el zipizape

En medio de las más agrias disputas por el liderazgo nacional de Morena, el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación definió que la encuesta para determinar los liderazgos, debe proseguir.

Ello ocurrió al tiempo que PORFIRIO MUÑOZ LEDO, quien junto con MARIO DELGADO CARRILLO figura como favorito a la victoria, tuvo un fuerte agarrón con el polémico académico JOHN ACKERMAN, quien señaló que MUÑOZ LEDO “se alió con RICARDO MONREAL para salvar su candidatura”.

ACKERMAN, esposo de la muy golpeada Secretaria de la Función Pública, IRMA ERÉNDIRA SANDOVAL, protagonizó un ácido desencuentro en twitter con MUÑOZ LEDO:

“Dios los hace y ellos se juntan”, prologó ACKERMAN.

Y remachó:

“”El supuesto candidato de ‘izquierda’ @PMuñozLedo se alía con el elemento más reaccionario del partido @RicardoMonrealA para salvar su candidatura”.

Y añadiría:

“Se confirmó la hipótesis de mi columna de hoy.

PORFIRIO no tiene proyecto más allá de su ego”.

Por su parte, MUÑOZ LEDO había posteado en redes:

@PMuñozLedo

“El Senador @RicardoMonrealA me ha dicho que está combatiendo también los excesos del TEPJF. Igualmente me ofrece colaborar en la democratización del partido, su influencia será de mucha valía.

Lo conozco desde 1990 cuando fuimos compañeros en el Senado.

Agradezco su apoyo”.

Una nota periodística publicada en un diario nacional, menciona:

“Cabe recordar que también RICARDO MONREAL evadió ir a la confrontación con JOHN ACKERMAN, quien pidió a la bancada morenista cambiar al zacatecano, por dar una entrevista al periodista CARLOS LORET DE MOLA.

Los desencuentros entre MUÑOZ LEDO y ACKERMAN se agudizaron luego de que el académico de izquierda publicara una columna en la que argumenta que, de ganar PORFIRIO MUÑOZ LEDO la presidencia nacional de Morena, sería “un grave error”, al tiempo de hacer un llamado a hacer un voto razonado a favor de MARIO DELGADO”.

Pero, bueno, al ordenar el TEPJF proseguir con la encuesta nacional, MARIO DELGADO y MUÑOZ LEDO siguen como favoritos en la encuesta del INE.

Cada cual tiene sus ‘fans’, por supuesto, y unos y otros argumentan que su ‘gallo’ es el mejor posicionado para ir a la victoria.

La realidad es que esa alianza política entre MUÑOZ LEDO y MONREAL ÁVILA potencia las posibilidades de PORFIRIO.

Y si gana PORFIRIO, los compañeros de legislatura de MARIO tendrán que esperar otra oportunidad para ir a elecciones, pues la preferencia la tendrán quienes con frecuencia visitan las oficinas del Coordinador de la mayoría guinda en el Senado, RICARDO MONREAL.

De cara al 2021, lo importante son las candidaturas, pues de haberse suspendido la elección, como se presumía tras una “filtración”, era un hecho que las nominaciones se harían desde Palacio Nacional, sobre todo las de gobernadores y diputados federales.

La carrera sigue.

REYNOSA, LOS

GALLOS

En Reynosa, por cierto, los candidatos con posibilidades de figurar en la boletas electoral del 2021, siguen activos.

El diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, quien junto con el abogado penalista MARCELO OLÁN MENDOZA disfruta de amplio posicionamiento en territorio, al igual que el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA, mantiene a ritmo acelerado su presencia bienhechora en las colonias populares.

El [re]posicionamiento de PORFIRIO MUÑOZ LEDO en la carrera por la dirigencia nacional de Morena, hace suponer que los seguidores de MARIO DELGADO CARRILLO pierden espacio en las preferencias ciudadanas y en ese caso supuesto estarían los diputados federales ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, dos de los principales promotores del Coordinador de Morena en San Lázaro.

Pero, al final del día, la moneda está en el aire.

Y aquí, como en el beisbol, no puede asegurarse nada hasta que no caiga la última entrada.

MAKI IMPULSA EL

PROYECTO METROPOLITANO

En Reynosa, entre tanto, la Comisión de Ordenamiento Metropolitano llevó a cabo su Segunda Sesión, a distancia, y la instalación del Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano para la zona metropolitana de Reynosa-Río Bravo, ejercicio 2020.

La conferencia, encabezada por el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente de la Comisión, Ing. GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, fue transmitida vía Zoom y participó el Secretario de Obras Públicas del Municipio, Arq. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.

El titular de la SOPDUMA, LÓPEZ ARIAS, estuvo acompañado por la Alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien resaltó la importancia de crecer como zona metropolitana, con la activa participación de la sociedad civil, para el desarrollo conjunto de nuestra ciudad con el municipio vecino.

En la conferencia se propuso de acuerdo a la Orden del Día, a la Arq. PERLA CANO MARTÍNEZ, como Presidente del Consejo Consultivo de Reynosa, quien fue elegida de manera unánime por los miembros del organismo, integrado por representantes de la sociedad civil.

NUEVO CURSO

DE CAPACITACIÓN

Por asociación de ideas, el Gobierno Municipal de Reynosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, invita a su curso de capacitación virtual gratuito, ‘Continuidad Operativa en Tiempos de Cambio’, que se transmitirá el próximo martes 13 de octubre de 10 a 11:30 de la mañana.

El programa de capacitación en línea que ofrece al Ayuntamiento, que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, está dirigido a directivos de pequeñas y medianas empresas, de negocios, emprendedores y profesionistas que se autoemplean.

Este Webinar, tiene como objetivo que sus receptores aprendan a identificar las acciones para restablecer los procesos operativos en sus empresas y negocios, usando la matriz de reactivación económica y continuidad operativa.

ACTIVA RIVAS EL PLAN

MAESTRO DE MOVILIDAD

Mientras que en Nuevo Laredo, en reunión de la Comisión de Transporte, en la que arrancó de manera oficial el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable, el alcalde ENRIQUE RIVA CUÉLLAR aseguró que en el Cabildo hay voluntad para que el próximo Presupuesto de Egresos incluya recursos con los que se pueda llevar a cabo, la modernización del transporte público.

“Me quedan 365 de alcalde, tengo que sacar esto y los regidores también, estoy convencido de que queremos hacer algo de provecho, positivo. La verdad de las cosas es que una queja constante es el transporte público; entonces hay oportunidad de hacerlo, vamos a llevar a cabo el tema del estudio, en sus dos fases”, dijo el presidente municipal.

Confió en que ahora que se presenten al Cabildo las propuestas del paquete económico, las leyes de Ingreso y sobre todo el Presupuesto de Egresos 2021, “sigamos manteniendo el renglón de movilidad, tener la autorización para destinarle recursos al transporte público y a la movilidad de la ciudad”.

El munícipe destacó también el compromiso de los concesionarios con la modernización del transporte, con el propósito de ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

“Queremos grandes proyectos, muchos puentes, más infraestructura, pero también no podemos avanzar si no tenemos un transporte público de mejor calidad. Tenemos la voluntad de los concesionarios, lo he platicado con ellos, me ha acompañado el regidor EDUARDO LOZANO GUAJARDO, el ingeniero JESÚS GALLARDO, el delegado del Transporte, VÍCTOR GALINDO”, agregó RIVAS CUÉLLAR.

ENRIQUE RIVAS reiteró que empieza la cuenta regresiva final de esta administración, “así que hay que ponernos las pilas, más todavía para sacar proyectos tan importantes como el tema del transporte público”.

El Plan Maestro de Movilidad Urbana Sustentable para Nuevo Laredo iniciará con la elaboración de un estudio general.

SANITIZAN ESTANCIAS

RELIGIOSAS EN MATAMOROS

Esto ocurre allá, en tanto que en Matamoros, con el propósito de seguir protegiendo la salud de los matamorenses, el Gobierno municipal a través de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social, inició un programa de desinfección en los templos ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

El secretario de Desarrollo y Bienestar Social informó que al momento han sido desinfectados los edificios de un total de 40 organizaciones religiosas, esto, a petición de sus propios representantes.

Explicó que de acuerdo al Comité Estatal de Seguridad en Salud, en Tamaulipas todos los municipios se encuentran en la fase 2, respecto al semáforo por COVID-19, que considera la afluencia de visitantes a las iglesias.

De acuerdo al citado decreto agregó, las iglesias de las diferentes denominaciones podrán recibir personas solamente con el 25 por ciento de su capacidad; de ahí el interés del Gobierno de Matamoros de realizar un programa de sanitización para que los visitantes a estos lugares lo hagan de una forma más segura.

GRANADOS FAVILA señaló que el Gobierno Municipal continúa realizando diversas acciones, a través de sus distintas áreas municipales para seguir protegiendo la salud de los matamorenses, entre ellas, este tipo de campañas que también se han llevado a las diferentes colonias de la ciudad.

Algunos de los templos visitados con el programa de desinfección son: Iglesia Bautista del Pueblo, Templo Gólgota, Iglesia Cristiana Nueva Esperanza, Templo la Luz del Valle, Templo la Luz de la Esperanza, Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

REABREEN PLAYAS DE

MADERO y ALTAMIRA

¡Ah!, por cierto, visitantes y turistas podrán disfrutar nuevamente de la belleza y espectacularidad de las playas Miramar y Tesoro, tras el anuncio de su próxima reapertura, el miércoles 14 de octubre.

El secretario de Turismo FERNANDO OLIVERA ROCHA, realizó esta declaración, puntualizando que ante la nueva realidad que se presenta en el sector se ha estado trabajando ampliamente para controlar, supervisar y garantizar que sean implementados los protocolos de sanidad y seguridad para protección de los turistas, recibiendo de inicio un aforo máximo por día de 8 mil personas en el caso de Miramar en Ciudad Madero y de 2 mil personas en el caso de Tesoro, en Altamira.

Ambas playas, localizadas en la zona sur del estado, abrirán de lunes a domingo en un horario establecido de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por lo que OLIVERA ROCHA hizo un llamado a quienes asistan a estos destinos, a respetar en todo momento las indicaciones y reglamentos que las autoridades han establecido para esta reapertura.

Dentro de los procesos implementados por el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Turismo, que permitan llevar un mejor control en la reapertura de los destinos turísticos, se encuentra la nueva aplicación “Compra Tam”.

Dicha aplicación deberá de ser descargada por los visitantes para reservar su acceso a la playa, encontrándose disponible para las plataformas IOS y Android. Es gratuita y mediante un ambiente amigable permitirá garantizar su lugar en las playas, debiendo de presentar dicha reserva en los filtros de acceso.

ENTREGA ‘CHUCHO’ MÁS

PAVIMENTO A TAMPICO

Lo que nos recuerda que el Presidente Municipal de Tampico, CHUCHO NADER puso en marcha los trabajos de pavimentación a base de concreto asfáltico en la privada Volantín de la colonia del Pueblo, donde se orientará una inversión de 327 mil pesos con el propósito de mejorar la movilidad y conectividad de este sector.

Acompañado por los Diputados locales, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA y MON MARÓN, así como por el titular de Bienestar Social y Deportes, RENÉ SENTÍES, el Jefe de la comuna dio a conocer que su administración lleva a cabo una serie de acciones de mejoramiento vial en diferentes sectores, cumpliendo el compromiso de atender el rezago existente en materia de pavimentación.

«Estamos mejorando las condiciones de vida de miles de familias que durante años fueron abandonadas, a través de un programa de obra pública diseñado para atender las prioridades existentes en cada sector, por ello hemos pavimentado ya más de 311 cuadras en todo el municipio, y hemos desarrollado adicionalmente una serie de obras de mejoramiento en la infraestructura urbana», dijo.

CHUCHO NADER explicó que la obra abarcará una superficie de 184 metros cuadrados y una longitud de 57 metros lineales en el tramo comprendido entre la calle Volantín y fin de la calle de la citada vialidad, donde se destinarán recursos del programa Fortamun.

MENSAJE

A OLGA SOSA

A propósito de Tampico, el diputado JUAN LICEAGA trae “de encargo” a la diputada Federal OLGA SOSA, a quien ahora posteó en redes:

“Diputada OLGA SOSA, usted da pena ajena!! Ahora resulta que anda de vocera del periódico oficial!! Ese dejémoselo a los medios, Usted póngase a bajar recursos extraordinarios para Tamaulipas”.

Sin comentarios.

[-Entreparéntesis: Al corte de este 06 de octubre, Tamaulipas sumó 53 casos de COVID-19 y 17 nuevas defunciones, informó la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, tras advertir a la población que la fase II de la reapertura económica requiere extremar medidas preventivas para evitar rebrotes de la enfermedad. Con los pacientes confirmados, la cifra oficial asciende a 29,712 positivos acumulados, de los cuales 25,739 se han recuperado y 2,447 han fallecido-].

Por último, en el marco de la Reunión de Colegio de Directores, el Rector Ing. JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, presentó los programas del Comité Académico Institucional, que ha sido creado recientemente para contribuir al fortalecimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En la reunión por videoconferencia, el Ing. SUÁREZ FERNÁNDEZ expuso a los directores de los 26 planteles de la UAT, la importancia de este nuevo organismo institucional que tendrá funciones especializadas de apoyo, análisis y coordinación de procesos académicos que inciden en el desarrollo de la institución.

“El comité es un organismo que estará apoyando directamente la toma de decisiones académicas de la Universidad en el aspecto del cumplimiento de normatividad, y particularmente, en el cumplimiento y seguimiento de indicadores de organismos evaluadores”, expresó.

Destacó el Rector que además de contar con un instrumento que facilitará la comunicación, los directores disponen de una plataforma electrónica que apoyará con mayor precisión el cumplimiento a procesos normativos y reglas de operación para programas externos, así como al cumplimiento de programas estratégicos asentados en el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad.