Chavos: Quién rayos es Isaac Rodríguez…

Cada que nos acercamos a los procesos electorales, hay dos ecosistemas que son parte central del discurso de los candidatos. Las mujeres como amplio sector y los jóvenes -igual damas y varones-, cuya fortaleza hacen la diferencia en la búsqueda del poder de cualquiera.

Y precisamente, esta vez hablaremos de los segundos, de quienes esperamos -bajo la base del respeto de los partidos-, no escuchar la queja permanente de que solamente son usados como operadores de territorio.

Cuando bien les va, en la mayoría de los casos, la fuerza de los jóvenes es reducida, por los mandos superiores, en los que se conoce como «pega calcas» en los cruceros y/o bandereros. Y eso no tiene nada de malo, es más, creo que es parte del aprendizaje, sin embargo, todo cambia cuando un buen día deciden levantar la mano en pro de una oportunidad electoral o de gobierno.

1.- Les dicen que no, bajo el supuesto de que no tienen experiencia suficiente y cuando la adquieren, se topan con una muralla de ancianos mentales en todos los partidos. Dinosaurios multicolores y de procaz avaricia, que no están dispuestos en soltar los espacios adquiridos, a veces aniquilando la esperanza en las nuevas generaciones.

2.- Ejemplos son lo que sobran y ni como no reconocer que el Gabinete Presidencial vigente es ejemplo de lo que argumentamos. Desde las alturas, aquello de «renovarse o morir» es un discurso y letra muerta en altas esferas de gobierno, con sus excepciones, claro está.

3.- Lo ponemos contexto, porque en la madre de todas las batallas, los partidos preponderantes, Morena, PAN y el PRI más a la zaga, tienen la oportunidad de renovar sus cuadros y de dar espacio a los jóvenes, mujeres y hombres, más allá de sus cuotas de partido y de género.

4.- Mandarían con ello, una señal de apertura real y de refundación de las tan golpeadas instituciones políticas y vaya que les urge a todos. Como andarán las cosas que en Morena, Porfirio Muñoz Ledo busca ser el dirigente a sus 87 años.

5.- Caso Isaac Rodríguez Hernández: El tema del día tiene que ver con una verdad accidental. Recién conocí a Isaac un joven que me parece excepcional; por lo que ha realizado y lo que busca. Servir a Gómez Farías, el municipio que le vio nacer en Tamaulipas.

6.- Cuando me enteré de lo que ha realizado a su corta edad y dónde ha estado, concluimos: No a cualquiera se le puede antojar, regresar de los sitios de privilegio que ha recorrido en sus estudios.

7.- Abogado por el Tecnológico de Monterrey, posgrados en la Escuela de Turismo – Barcelona, España, Certificado en Gestión y Planificación de Proyectos, VSE: Vysoka Skola Ekonomicka v Praze – Praga, Republica Checa, Certificado en Relaciones Políticas y Económicas entre la Unión Europea y América Latina

Universidad Central de Chile – Santiago de Chile, Chile, Certificado en Derechos Humanos 2016, European Open Business School, Madrid, España, Master en Alta Dirección Empresarial 2019-2020 en la Universidad Católica de Murcia, con Especialidad en Derecho internacional.

No es apología, pero nos parece interesante su caso. No necesariamente por la parte académica que es de absoluto reconocimiento, si no por su deseo de servicio y de regresar a su tierra lo aprendido.

Quien no quiera batallar ahí tiene un balón que pensamos, podría ser muy azul…

Lo mejor de cada casa…

Y nos amanecimos ayer con la novedad de que el representante de la Secretaría de Gobernación Felipe Garza Narváez, renunció a este cargo bajo argumentos muy encripatos para algunos, para otros sencillos y claros.

Si bien en su despedida de la SG cumple con todos los protocolos y señala que “la congruencia es norma y regla en la que se basan mis principios, valores e ideología; aunado a una lealtad que se suma a esos ejes rectores que marcan y rigen mi vida”.

Tendremos que esperar a conocer si se guarda, o si está organizando su abordaje a un mejor territorio, en pro de una diputación local o por qué no dicen algunos, ser candidato a alcalde.

Cierren las puertas, que Pilar Gómez empezó muy bien mientras que para Lalo Gattas hay cuadro muy complicado, luego que todos dan por hecho que Oscar Almaraz transfirió toda su estructura al servicio de Acción Nacional (nada más desde 2019).

Lo cual es más que respetable y entendible.

Del cuarto piso.- Dos toritos para el día… que feitos de modos son en Morena y los del TRIFE más. Y el otro, es que Anaya, de plano le subió de tono al decir que AMLO en los fraudes electorales del 86 y 88 estaba «en el PRI, calladito como momia».

Nostra Política.- 10% de la población mundial ha sido infectada con Covid-19: OMS…. Que miedo…