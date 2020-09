Hay de todo para quedarse en casa

Por más que no quiero hablar mal del vocero del coronavirus y Subsecretario Federal de Salud HUGO LÓPEZ-GATELL, para que no se enoje mi Presidente de la Repúblicas ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que lo quiere en demasía; pero cuando lo escuchó decir frases aterradoras pues no me queda otra.

Me aterró escucharlo decir que para noviembre los hospitales volverán a estar llenos de enfermos pues se van a juntar la influenza y el coronavirus, esto lo dijo durante una entrevista a modo que tuvo con un conductor de la televisora “Milenio”.

Pensé que las entrevistas a modo, se habían acabado en la Cuarta Transformación, pero no, y me hizo recordar aquellas del pasado cuando gobernaban los priistas y panistas.

Y tanto que odia mi Presidente López a los periodistas.

Muy mono salió en la entrevista, sin cubrebocas pues ya ven que a los funcionarios federales no quieren hacer enojar a mi Presidente López y no lo usan; como para proyectarlo a alguna diputación federal y porque no para senador.

El médico Hugo, aseguró que hay que estar preparados para la influenza, y que el Gobierno Federal hace lo mismo, y no descartó la posibilidad de que personas puedan tener las dos enfermedades, influenza y coronavirus, al mismo tiempo; se imaginan.

Pero bueno si, hay que estar preparados contra la influenza que llega en octubre.

POR SUPUESTO que seguimos teniendo casos positivos por coronavirus en la entidad, pero ya no con aquella intensidad que se registró hace poco más de un mes, en donde el reporte oficial llegaba con arriba de 200 contagios.

El fin de semana en mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense estuvo tranquilo, el viernes amanecimos con un par de ceros, el sábado con dos casos positivos y un fallecimiento, y en el último reporte que me llegó el domingo a las seis de la tarde con tres minutos volvimos a aparecer con un par de ceros.

En el reporte del domingo se dieron 100 nuevos casos y 16 fallecimientos.

Por lo que las cifras hasta ese momento son: 28,858 positivos acumulados, de los cuales 24,800 se han recuperado y 2,312 han fallecido.

A TRAVÉS de un comunicado oficial de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, se asegura que a cinco días de haber tomado el control en Suelo Matamorense, todo marcha sobre ruedas.

Se asegura que el proceso de reordenamiento en ese agrupamiento se lleva a cabo tanto en mejora de las instalaciones, como en participación de los elementos en labores de vialidad, protección ciudadana y apoyo a la policía estatal, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

Y enumera una serie de acciones, como el operativo anti-alcohol para que los automovilistas no pongan en riesgo la vida de otros.

En Suelo Reynosense la Policía Estatal también ha tenido mucha acción, capturando a asaltantes y abatiendo a “Bad Boys”, como ocurrió en el ejido “El Guerreño” en donde una persona fue abatida.

UNA MUY buena respuesta ciudadana tuvo la jornada anti- rábica que llevó a cabo el Gobierno Municipal de Suelo Riobravense que preside CARLOS ULIVARRI LÓPEZ.

Las mesas de vacunación para los animalitos se instalaron en la unidad deportiva “Las Liebres”, y se contó con la presencia del Presidente Ulivarri y su esposa LETICIA DE LEÓN, Titular del DIF Municipal.

El Alcalde comentó que también el cuidado y protección de los animales es prioridad dentro de la administración que preside, e hizo un llamado a los ciudadanos a ser responsables con el cuidado de las mascotas y aprovechar este tipo de programas.

En esta jornada se aplicaron 223 vacunas de manera gratuita, dentro del marco del “Día Mundial contra la Rabia”.

Se contó con la participación de personal de la Jurisdicción Sanitaría número 10 que titula CARLOS MACIAS.

Una invitación este lunes, en lunes, a una cerna asada, para festejar la llegada del norte, me quedé corto.

EN ASUNTOS meramente deportivos: Vamos a tener las finales del baloncesto, los playoffs del béisbol para quedarse en casa, y no andar buscando algún contagio de coronavirus.

Cuidémonos, cabezones.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes al buen cuate de Suelo Riobravense, exfuncionario estatal VÍCTOR LÓPEZ GONZÁLEZ.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.