¿Por qué Rigo teme a Naif?

Algo demasiado grave está sucediendo al interior de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aquí en Tamaulipas.

A últimas fechas, en los pastos del gremio magisterial, ha germinado mucho odio y rencor que ha parido una brutal represión desde la Secretaría General hacia algunos titulares de cartera que no forman parte del “establo particular”.

Prueba de lo anterior sucedido el día de ayer, martes 22 de septiembre, en un céntrico hotel capitalino, cerca del mediodía. Lo que debía ser una reunión de trabajo, se convirtió en una muestra de la dictadura que lleva a cabo el secretario general de dicha Sección, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ.

La reunión de trabajo era entre la Sección 30 y la Delegación tamaulipeca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

Por lógica, la cartera de Previsión Social del SNTE, a cargo de NAIF JOSÉ HAMSCHO IBARRA, debía estar presente en la reunión en donde también habría directores de área del Issste.

Pero contrario a toda lógica, sentido común y reglas de urbanidad, GUEVARA VÁZQUEZ ordenó que al encargado de la cartera de Previsión Social de la Sección 30, es decir HAMSCHO IBARRA, se le impidiera el paso a la reunión, porque “no era invitado”.

El acto fue bochornoso y causó mucha incomodidad al Delegado del Issste, ARIEL GÁMEZ CRUZ, por lo que HAMSCHO, en una muestra de clara civilidad, optó por retirarse del evento para que las cosas no llegaran a mayores.

No es un secreto que las carencias del Issste han afectado al gremio magisterial y HAMSCHO IBARRA ha sido gestor de la Sección 30 a favor de los docentes activos, tratando de que esas carencias afecten lo menos posible a los agremiados.

No hay un argumento sólido que justifique el haber impedido su presencia a la reunión, sobre todo si se toma en cuenta que no era un “coctel entre cuates” si no una junta de trabajo entre la Sección 30 y la Delegación estatal del Issste.

La animadversión de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ hacia HAMSCHO IBARRA no es nueva; hay antecedentes de que “Rigo” ha bloqueado varias gestiones del encargado de Previsión Social afectando con ello a los agremiados, de las que daremos cuenta en otras colaboraciones.

La actitud grosera del Secretario General ahí queda, pegada en los estrados de la ignominia del gremio magisterial de la Sección 30, y evidencia que GUEVARA se siente muy “amenazado” por el avance y las simpatías que HAMSCHO ha venido cosechando de cara a la renovación sindical.

El mensaje que puede leerse entre líneas de la postura de GUEVARA VÁZQUEZ hacia HAMSCHO, es que el encargado de la cartera de Previsión Social de la Sección 30 causa mucho pánico a los “planes a perpetuidad” de quien se cree dueño del gremio magisterial y por tanto hay que frenarlo… Pendientes…

~~PIDE RIVAS REDOBLAR ESFUERZO.- El alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, llamó a la ciudadanía para que no exponga a la niñez y a los adultos mayores con salidas frecuentes en grupo a los espacios públicos. El edil pidió ser mesurados en esta Fase Dos de la contingencia de Covid-19, pues a pesar de la tendencia a la baja en contagios y la estabilidad en saldo de decesos, el riesgo no sólo es latente sino también alto ya que la pandemia no ha terminado. Cabe destacar que en esta Fase la mayor parte de las actividades económicas, comerciales y de recreación se han reanudado; la movilidad se amplió una hora, pero es muy importante no bajar la guardia en todos los cuidados encaminados para prevenir contagios.

~~LOS ENTRETELONES~~

~~CUENTAN QUE… A la que le está gustando jugar con fuego es a la ex alcaldesa de Tampico, MAGDALENA PERAZA GUERRA, pues su “cuadro chico” anda difundiendo la idea de que ella estará en las boletas electorales del próximo año (PRI, PAN, Morena, etc) … Cuentan que cuentan que “La Maestra” está en el escaparate, en espera de que algún órgano político la invite, a pesar “del riesgo” que implicaría “equivocarse” de partido, por aquello de las cuentas públicas… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El que aceleró el paso y anda bien recio es el diputado local del Partido Acción Nacional, MIGUEL GÓMEZ ORTA, quien a base de videos con señalamientos ácidos hacia la Cuarta Transformación busca mantenerse vigente… Cuentan que cuentan que allá en Altamira, quien sí se sintió “acalambrado” con el nacimiento del Bloque Unido Opositor, mejor conocido como BUO, fue precisamente el diputado GÓMEZ ORTA, pues este diputado azul sí tomó a este bloque en serio… ¿Hay gato encerrado…? ¡Cátelaboca! ¡Upssssss!

++CUENTAN QUE… Quienes manejan al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tamaulipas, deberían tener mucho cuidado sobre a quién confían sus planes de “resurrección”… Cuentan que cuentan que hoy, más que nunca, el PRI tamaulipeco está plagado de “dobles espías”, que lo mismo acuden a una oficina azul en Palacio de Gobierno a que les unten una mano, mientras que con la otra mano acuden a que se la unten en oficinas federales de ésas cuyo corte político es del Movimiento de Regeneración Nacional… Van a “pasar el reporte” … ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… A quien se le ha ido la sonrisa y ese brillo en el rostro fruto del enamoramiento, y de “vivir el momento”, fue al tesorero municipal de Victoria, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ… Cuentan que cuentan que por más papeles y papeles que junta no consigue tapar todos los boquetes financieros que existen en el Ayuntamiento que preside XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… El tesorero PEÑA sabe que alguien deberá pagar por todas las “desapariciones financieras” y parece que ya huele, y sin ser adivino, quién sería… ¡Yavaliomáuser!

