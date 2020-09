Cambio en el OMNPRI, un albazo para Melhem

La designación de Ofelia Garza Pineda para presidir el OMNPRI Tamaulipas fue un albazo para Edgar Melhem y no tanto para Copitzi Hernández García, porque siendo la primera autoridad priistas del estado debió cuando menos ser informado oportunamente del acontecimiento, lo cual no sucedió, tampoco fue requerido para testimoniar la entrega del nombramiento o algo que se le parezca.

Consummatum est, y a partir de aquí puede haber fiesta o no, ceremonia o algo que se le parezca, es lo de menos.

Es cierto que los presidentes estatales del partido cuando están instalados en una entidad en condiciones de oposición, como es el caso de Tamaulipas, es decir sin el respaldo de un gobernador priista no tienen mayor fuerza que la de su base, o del círculo de amigos que esté cultivando.

En este caso al no cubrirse las formas, es obvio que el propósito desde el centro nacional operativo (que no es precisamente “Alito” Alejandro Moreno, sino el círculo cercano a Salinas y a los gurús, entre ellos Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massieu entre otros) fue tender una línea independiente al Comité Directivo Estatal, o ¿Usted piensa que Monserrat Arcos lanzó el tiro por mutuo propio?

A la sede nacional del Tricolor han llegado versiones de priistas tamaulipecos molestos porque ven en el CDE un comité de campaña y no un partido; que no se ven luces de defender lo que queda del Tricolor en una elección tan importante como la del 2021, donde si bien no hay perspectivas de triunfos, si debe de trabajarse para obtener votos que se traduzcan en prerrogativas.

Por principio de cuentas Ofelia Garza no es gente de Melhem, tampoco le debe el puesto a él y no tiene grandes compromisos con exgobernadores o algo que se le parezca, eso le da bastante independencia, sin que esto quiera decir que no se estará sumando a la estrategia estatal electoral, si es que la hay y la convocan.

A RESCATAR RECURSOS PARA CAPACITACIÓN FEMENINA.- Por otra parte la nueva dirigente del OMNPRI va a tener dificultades para rescatar los recursos para capacitación femenina que ahora administra el CDE y que le corresponden totalmente a la organización femenina y que por ley, tiene un porcentaje del presupuesto establecido.

Es el mismo caso del Instituto de Formación Política “Jesús Reyes Heroles” donde no es su titular el que administra el presupuesto que le es asignado, y los recursos son contratados a criterio de la presidencia del CDE. No debe sorprendernos que también aquí se diera un cambio de relevo en las mismas circunstancias para poner distancia administrativa entre estas organizaciones que tendrían que rendir cuentas a nivel nacional, es más, hubo épocas en que los facilitadores o capacitadores eran contratados desde la central nacional del entonces Instituto de Capacitación Política e igualmente en el OMNPRI.

Por lo que respecta a Copitzi en su pataleo hace alusión a su ceremonia de toma de protesta, celebrada en asamblea con más de 400 mujeres en Río Bravo, que es su solar. Por cierto muy comentado en su momento, porque fue el primer evento de carácter estatal, sin las movilizaciones operadas desde el poder del Palacio de Gobierno, y que tuvo que realizarse en ese punto fronterizo donde concurría la capacidad de movilización tanto de Edgar Melhem como de la propia Copitzi, y no en la capital del estado como era tradición, se decía llevaron la fiesta allá, porque acá no había posibilidades de reunir un escenario decoroso.

Esta descripción que hace Copitzi, con la presencia de los dirigentes nacionales y estatal, tanto del OMNPRI y CDE, así como presidenta saliente, la gentil Susana Hernández, sólo confirma que lo de hoy se trató de un albazo, donde no hubo oportunidad para que Melhem objetara la designación, o formulará una propuesta alterna y mucho menos organizar una asamblea de las que ya no hay. Los últimos nombramientos y eventos se han reducido al escenario del Instituto de Formación Política.

Así las cosas, son los nuevos tiempos y estilos del PRI.

FGCV BUSCA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DEL AGUA.- En el tema del conflicto del agua, que es de competencia federal, el Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca descartó caer en un enfrentamiento con su homólogo de Chihuahua. “Porque se les da, de querer enfrentar a los gobiernos de los estados. Estaremos apoyando a los agricultores, pero no caeremos en el juego de la confrontación”.

El mandatario tamaulipeco dio a conocer que está buscando que la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, venga a Tamaulipas para resolver la disponibilidad en la cuenca del Río Bravo.

Esta semana FGCV y sus homólogos aliados que buscan mejoras en los presupuestos de sus respectivos estados, estarán definiendo una estrategia y propuesta.

García Cabeza de Vaca ha hecho frente con trabajo y gestoría, a la campaña que desde la acera de enfrente le han armado para dañarlo. Pero el gobernador lejos de amilanarse, sale al encuentro con respuestas desafiantes y sobre todo basadas en acontecimientos que son del dominio público. Sin decir su nombre, da directo al blanco.

Por ejemplo este lunes “a mí no me van a ver a través de un video negociando con un criminal o enviándole un mensaje al capo a través de su madre”. Luego calificó de cobardes a quienes no dan la cara, “pero avientan la piedra y esconden la mano”.