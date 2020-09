Naciones Unidas conmemora su 75 en un momento de inflexión

Naciones Unidas celebra su aniversario número 75 en condiciones un tanto extraña, el mundo vive no solo tensiones políticas, también está sumido en una férrea batalla contra la pandemia del COVID-19. El secretario general de la ONU, António Guterres, abrió la cumbre virtual con un llamado a reforzar la cooperación entre Estados.

Creada tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial con la misión de evitar conflictos a las generaciones futuras, las Naciones Unidas conmemoraron el lunes su 75no aniversario con un llamado de su secretario general Antonio Guterres a prolongar el período más largo de la historia moderna sin una confrontación militar entre las naciones más poderosas del mundo.

El jefe de la ONU dijo en un acto mayormente virtual que “fuero necesarias dos guerras mundiales, millones de muertos y los horrores del Holocausto para que los líderes mundiales se comprometiesen con la cooperación internacional y el imperio de la ley”.

“Se evitó una tercera guerra mundial, que tantos temían”, expresó Guterres. “Este es un gran logro, del que los estados miembros pueden sentirse orgullosos, y que debemos tratar de preservar”.

Su llamado llega en un momento de inflexión, en el que la ONU lidia con un mundo polarizado que enfrenta una pandemia, conflictos regionales, una crisis económica generalizada y una creciente desigualdad.

Al analizar los últimos 75 años, Guterres mencionó lo que consideró otros grandes logros de la ONU: tratados de paz, misiones de paz, la descolonización, parámetros para los derechos humanos, “el triunfo sobre el apartheid” en Sudáfrica, la erradicación de enfermedades, una continua reducción del hambre, el perfeccionamiento de las leyes internacionales y pactos para proteger el medio ambiente y el planeta Tierra.

Hoy, sin embargo, “se avecina una calamidad climática, la biodiversidad se viene abajo, aumenta la pobreza, se propaga el odio, escalan las tensiones geopolíticas, las armas nucleares siguen alertas” y la tecnología abrió nuevas oportunidades, “pero también generó nuevas amenazas”, dijo el funcionario.

75 years ago, the founders of the @UN began their work during the heat of conflict.

Now it falls to us to chart our way out of danger, together.

The ideals of the United Nations – peace, justice, equality & dignity — remain beacons to a better world.https://t.co/G4irzTdQH9 pic.twitter.com/hki1NXC1Qb

— António Guterres (@antonioguterres) September 21, 2020