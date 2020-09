Que falta de respeto

A muchos, sino es que, a todos; priistas tomó por sorpresa la intempestiva salida del Onmpri Tamaulipas de la ex-diputada local, la paisana COPITZI HERNÁNDEZ GARCÍA.

Es más, todavía hay algunos ni se la creen.

Es más, ni tuvieron la atención de avisarle del cambio, se enteró a través de las redes sociales; lo que es un grave falta de respeto, no solo por ser una dama, sino que es un gesto obligatorio entre la familia priista.

Nada es para siempre, pero bueno la paisana venía realizando un trabajo muy bien organizado, con entusiasmo, tan así que reactivó los Onmpri municipales, que prácticamente eran un cero a la izquierda en la entidad Tamaulipeca.

Copitzi se despidió a través de un video que subió a Facebook, en donde lamenta esta decisión unilateral, fuera de todo contexto.

Agradeció a varias mujeres Tamaulipecas su apoyo, y esa experiencia que le aportaron para que su gestión fuera exitosa

Su cargo era por 4 años, y solo llevaba 22 meses.

Deseó el mejor de los éxitos a la que la suple.

LA BUENA noticia es que el pasado fin de semana disminuyeron notablemente los contagios por coronavirus, a nivel estatal.

En mi querido y adorado pueblo que es Suelo Riobravense, en el reporte oficial del domingo apareció un caso positivo, una mujer de 45 años de edad, y el sábado se reportó un caso de una mujer de 64 años de edad, con un fallecimiento ocurrido el pasado 30 de agosto, una mujer de 64 años de edad.

En el reporte del domingo, que llegó a las seis de la tarde con 56 minutos, trajo 102 nuevos casos y 15 fallecimientos.

Los totales hasta el momento son: 27,980 positivos acumulados, de los cuales 23,786 se han recuperado y 2,193 han fallecido.

UN FIN DE semana ajetreado tuvo el Presidente Municipal de Suelo Riobravense CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, al poner en marcha obras de drenaje y agua potable en dos populosos sectores.

Primero en la colonia “Benito Juárez”, dio el banderazo de arranque de tan importa obra que va a beneficiar a más de 2000 personas, trabajos consistentes en la instalación de 222 metros lineales de tubería para agua potable y 11 tomas domiciliarias, así como 234 metros lineales de tubería para drenaje y 11 descargas sanitarias, cuya inversión será de un millón 313 mil 669 pesos.

Posteriormente se trasladó a la colonia “Las Américas” para iniciar los trabajos de la rehabilitación de drenaje sanitario, con una inversión de poquito más de 168 mil pesos, y que va a beneficiar a cientos y cientos de familias.

Los vecinos de ambos sectores se regocijaron cuando el Presidente Ulivarri, les anunció que lo mejor vendrá después pues hizo el compromiso de pavimentar las calles por donde pasa la obra de drenaje.

Vimos en el arranque de la primera obra a ARMANDO TREVIÑO SALINAS, Jefe de las Oficina Fiscal del Estado, entrañable amigo del Alcalde; y al que ya muchos ven con cara de candidato.

PESE A que su siguiente proyecto político-social es enteramente para Suelo Riobravense, el diputado federal HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, no ha descuido a otros municipios que son parte de su distrito.

Se le ve en campos pesqueros, así como en comunidades rurales entregando todos tipo de apoyos, sin descuidar en lo más mínimo su tarea legislativa, pues no le gusta estar ausente en las sesiones.

Héctor está bien metido en el tema del presupuesto y busca que sus paisanos salgan enteramente beneficiados.

Y sin descuidar la agenda agrícola, uno de los temas que le apasiona, pues la región donde radica es enteramente agrícola, y ha hecho hasta lo imposible porque no se vean dañados sus amigos del campo.

YA SINTIÓ el rigor del acero el diputado federal GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, que fue agredido con huevos y tomates en un evento de proselitismo en el estado de Hidalgo.

Aquel tipo que caía bien al pueblo, hoy ya lo tienen odiado por varias partes del país por el empecimiento de querer ser a huevo el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, y al hociconear que el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, estuvo metido para que llegará un legislador del Partido Revolucionario Institucional, en este caso DULCE MARÍA SAURÍ.

Por cierto, el Presidente López no deja de estar pelando contra todos aquellos que no piensan igual que él.

Ya les respondió a los 650 intelectuales que a través de un documento le reprocharon que la libertad de expresión está bajo asedio en México y que, con ello, está amenazada la democracia.

Y como también es bueno para inventar, se acuerdan del famoso BOA, en la mañanera del lunes pues también dio a conocer un desplegado que les responde a los integrantes de la comunidad científica y cultural; y que supuestamente firmaron alrededor de 30 mil personas.

Por Dios.

Una parte de esa carta defendiendo al Presidente López: “Los autores del desplegado no pueden demostrar un solo acto de censura porque no lo ha habido. Su único argumento es una sanción administrativa impuesta a la empresa editora de Nexos, no por lo que se publica en ella sino porque falsificó un documento del Infonavit; no hay tampoco “amagos judiciales” a “medios y publicaciones independientes” sino la revisión general de los vínculos corruptos e inmorales entre el poder público y empresas privadas que fueron distintivo del régimen anterior, independientemente de que las segundas fueran productoras bienes de consumo, servicios o publicaciones”.

Odio, y más odio.

Y si, rebajando su figura presidencial.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de su cumpleaños a los buenos cuates de Suelo Riobravense MANUEL SANDOVAL DE LA TORRE, y LUIS ENRIQUE GARZA.

El domingo celebramos en familia el cumpleaños de mi sobrina FÁTIMA BARRERA.

Este martes llega a un año más de vida mi hijo JUAN CARLOS ROMERO BARRERA.

Y el ex-Presidente Municipal de Suelo Riobravense OTONIEL GARCÍA; EUGENIO MANUEL OROZCO, JUAN CANTÚ, ALBERTO CÁRDENAS, y ARTURO VELOZ AYALA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…