4T y su “invisible control” de Morena

Es una mentira que los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) están jugando por la dirigencia; lo que realmente tienen en juego es la sobrevivencia en ese partido.

Recapitulo. La meta no es la dirigencia nacional de Morena; el objetivo real es controlar el partido para tener acceso total a las candidaturas del 2021, perfilándose para el 2024.

Como también es una gran mentira que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR haya sacado las manos del proceso interno, por el contrario, las tiene bien metidas sólo que él está tejiendo fino, jugando con todos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, CLAUDIA SHEINBAUM; el canciller MARCELO EBRARD; y el líder del senado, RICARDO MONREAL, pelean desde hace meses por el control nacional de Morena, sólo que lo hacen “bajo la mesa”, por obvias razones.

Los tres tienen recursos económicos “ilimitados” y una meta por demás clara: la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional a la Presidencia de la República en el 2024.

Cualquier aprendiz de político y con apenas unas cuantas neuronas, puede olfatear lo jugoso que sería tener la dirigencia en el país de Morena y —sobre todo— que se puede usar como catapulta para “la grande”.

Y también, cualquiera con mediana inteligencia entenderá que LÓPEZ OBRADOR está jugando desde las sombras, con todos, para evitar sorpresas, arrebatos y, preponderantemente, traiciones.

Nadie puede creer que el Presidente se abstenga de dar rienda suelta a su evidente naturaleza de controlar todo a su alrededor y Morena, el partido que “parió”, no puede ser la excepción.

Si LÓPEZ OBRADOR aseguró que “no meterá” las manos en el proceso interno, entonces debe entenderse que las tiene bien adentro y jugando con “los caciques de las tribus” que llevan a sus “títeres” peleando por la Dirigencia… O ya se olvidaron de aquella frase: “A mí que me den por muerto…”

El Presidente de México está pavimentando el terreno para tener un “retiro” en paz. No puede dejarle su futuro y tranquilidad a la “suerte”, por ello no se puede aceptar como verdad que no tiene las manos dentro en ese proceso; sólo que lo hace con demasiada discreción.

Basta tomar en cuentan sus alegatos desde “La Mañanera”, cuando asegura que no es su “fuerte la venganza”. Pero la burla al ex presidente FELIPE CALDERÓN, cuando no consiguió el registro como partido para México Libre, y la cancelación de las cuentas del Ayuntamiento de Delicias, así como a los productores de Chihuahua lo contradicen.

En síntesis. Mientras SHEINBAUM, MONREAL y EBRARD pelean con sus “alfiles” al juego de la dirigencia nacional de Morena, hay una “mano poderosa” que juega con ellos en la Cuarta Transformación; ¿alguien lo duda…? Pendientes…

~~FACILITA RIVAS ACCESO A DISCAPACITADOS.- El Edificio Anexo a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, contará con rampas de acceso para las personas con discapacidad, así lo informó el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien abundó en el tema al acotar que “esta rampa era muy necesaria, ya que las personas discapacitadas no tenían cómo subir a las secretarías que se ubican en la segunda planta del edificio”. La obra que se realiza, en conjunto, tendrá una superficie de construcción de 188 metros cuadrados y sus trabajos iniciaron hace dos semanas contando con una inversión superior a los cuatro millones 800 mil pesos; tendrá iluminación natural y artificial, así como luces de emergencia en caso de apagones, beneficiando a 300 habitantes de forma directa y a más de 600 de manera indirecta.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El diputado local, MIGUEL GÓMEZ ORTA, es un personaje con “mucha suerte” a pesar de la reputación que le antecede. Presume a quien lo quiere escuchar que la candidatura del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Altamira, ya la tiene en la bolsa y que cualquier proceso de selección interno sería de mero trámite… Pero cuentan que cuentan que GÓMEZ no debería ser “tan confiado”, porque Altamira es un municipio altamente politizado y “volátil”, de manera que si los grupos azules —y los no tan azules— se sienten “incómodos”, los sueños del todavía Diputado podrían echarse a perder… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… El Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, podría verse nuevamente afectado por un escándalo de “magnitudes bíblicas” … Cuentan que cuentan que el también llamado PRI de Melhem, es decir el partido que dirige EDGAR MELHEM SALINAS, podría verse (¿otra vez?) sumergido en el fango del descrédito si sale a flote una investigación que tiene que ver con pesos y centavos… También cuentan que, así como se ven las cosas, MELHEM apenas está levantando al PRI a pedazos, de manera que cualquier ventarrón le podría echar abajo el enorme trabajo… ¡Santa Virgen de las vírgenes!

++CUENTAN QUE… Alguien debería decirle al director de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Cuarta Transformación, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que desde el interior del Movimiento de Regeneración Nacional sale la metralla mediática que un día sí y otro también lo bombardea… Cuentan que cuentan que la gente del senador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA, le tiene marcación personal y lo sigue a todos lados; incluso tiene la lista de quienes están apoyando a GONZÁLEZ VALDERRAMA, para la futura “reventadera” de reputaciones… También cuentan que la diputada local de Morena, EDNA RIVERA LÓPEZ, es persona “non-grata” para el grupo del senador VILLARREAL GUERRA… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El presidente de la dirigencia de Victoria de Movimiento Ciudadano, GONZALO LAN, teme que la justicia llegue tarde al alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, con relación a la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas sobre las empresas pantalla o llamadas factureras… Cuentan que cuentan que por lo pronto el alcalde XICO sigue bailando, bien quitado de la pena, y burlándose de la población, presumiendo que “quien nada debe nada teme” … También comentan que XICO tiene “un as bajo el brazo”, de manera que si lo aprietan suelta lo que sabe o si lo hunden, jalaría a muchos… ¡Qué-o-g-t!

Nos leemos hasta mañana…