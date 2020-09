Los valientes a suceder a Xico en el municipio

1.- En Victoria, pese a la zona de desastre que dejará Xicoténcatl González Uresti cuando concluya su gestión, hay quienes están interesados en ser sucesor de este nefasto personaje, no importando el estado catastrófico en que encontrarán al municipio, ahí están Eduardo Gattas, Miguel Mansur Pedraza, Luis Torre Aliyán, Carlos Morris Torre, por citar los más visibles. Eso no quiere decir que la diputada María del Pilar Gómez Leal no esté anotada.

Usted sabe que los candidatos naturales para las alcaldías son principalmente los diputados locales y ese es el caso de María del Pilar, sólo que ella se manifiesta más discretamente, mientras que su compañero Arturo Soto de plano se retiró de la cancha desde hace algún tiempo, quizá puso sus ojos en una diputación federal y lo menos, la reelección.

Además de otros personajes como la diputada federal Mariana Rodríguez Terán o Alejandra Cárdenas que no le harían el feo a esta posibilidad.

El tema es el ánimo de los valientes, que no parecen medir el tamaño de los retos. Todos los alcaldes de Victoria cuando arriban al poder en condiciones “normales”, no como las de ahora, lo primero que enfrentan son tres principales problemas, el más sencillo es el pago de los servicios del alumbrado público, porque usualmente no hay dinero en la caja para enfrentarlo, porque no les dejan ni las “moronitas” de las galletas.

El 2º es la recolección de basura. Las primeras semanas que suman meses es la carencia de vehículos para este servicio, dado que se encuentran sin operar la mayor parte de ellos, muchos ya no tienen reparación y otros deben ser sometidos a costosas reconstrucciones automotrices, eso nada más de entrada.

Para colmo el trienio se inicia el 1o de octubre, la cereza del pastel es el pago de aguinaldos, del cual el saliente debiera dejar la parte proporcional, como lo hizo la administración priista que antecedió a Xico, pero dado el estado de quiebra en que se encuentra el actual gobierno municipal, dudamos que deje ese recurso. El nuevo(a) edil también pudiera enfrentarse a una lista de luminarias que requieren ser sustituidas para devolver el alumbrado público a la ciudad y es otro gasto fuerte.

Desde luego en los primeros 5 días del mes les llegan las participaciones para enfrentar lo más urgente, pero no suficiente para resolver las necesidades acumuladas a lo largo del trienio.

Hace unos días Torre Aliyán se refirió a 15 años de atraso de Victoria, quizá se quedó cortó, porque en anterior colaboración señalamos que ya existían estudios muy atrás que diagnosticaron que se requerían 40 años de presupuesto para lograr la reparación de las calles, sin hacer ninguna otra clase de obras, ese es un déficit que se viene arrastrando desde hace un cuarto de siglo, pero dejémoslo en los 15 años.

Lo peor del caso es que son tantas las necesidades que lo que realice el próximo presidente(a) municipal no se va a notar. Antes se decía que la alcaldía de Victoria era el sepulcro de cualquier carrera política. La excepción fue la de Eugenio Hernández Flores que saltó a la gubernatura, pero él tuvo mucho apoyo de inversión del Gobierno Estatal de Tomás Yarrington, empezando por el Eje Vial, en fin el tema es que los valientes estarán anotados en la rifa del tigre, será un espectáculo interesante ver si quien resulte “favorecido” lo doma, o cae bajo sus garras.

Pero de que hay cariño por el tigre, no hay duda.

2.- Sin lugar a dudas el planteamiento del Gobernador de Tamaulipas al Gobierno de la República, de canalizar obras y recursos a través de las Delegaciones Federales, en las áreas de Comunicaciones y Transporte, en Agricultura, en la Comisión Nacional del Agua, por citar sólo algunos ejemplos, deja sin pretexto al Presidente López Obrador “de que no da más recursos a los gobernadores porque estos hacen mal uso de ellos”.

La propuesta de Francisco García Cabeza de Vaca, pública y ampliamente difundida ya debe de estar sobre el escritorio de Palacio Nacional. La idea del mandatario tamaulipeco es terminar con los pretextos del poder central, pero la realidad es que las delegaciones federales prácticamente se están muriendo por inanición, no tienen personal, la mayor parte fue despedido, ni presupuesto para el desarrollo de programas, ni nada que se les parezca. Ni siquiera Delegados, porque fueron reducidos a un mínimo para reducir gastos de salarios de alto nivel. Entre los pronunciamientos del gobernador García Cabeza de Vaca de los últimos días, recordó al presidente de la República sus compromisos, entre ello terminar la carretera costera, y sobre todo iniciar los proyectos de infraestructura hidráulica que urgen para la seguridad de los habitantes de la zona sur y este tema es realmente urgente, va más allá de simples inundaciones es una zona amenazada por los desbordamientos de ríos y laguna como ocurrió en 1976 ante la presencia de abundantes lluvias, que hoy con el cambio climático se prevén situaciones inesperadas.

La cuestión es que el tema ahí está sobre la mesa, sobran necesidades en un estado que demanda modernización en sus aduanas, en las vías de comunicación, mayor número de plazas para personal médico y de enfermería en hospitales, por citar algunos ejemplos.

Por otra parte García Cabeza de Vaca proyecta una reunión con los diputados federales tamaulipecos de todos los partidos políticos, para solicitarles su apoyo en busca de lograr mejores participaciones presupuestales, así como el apoyo del gobierno federal para cumplir algunos compromisos de infraestructura, para que estén enterados sobre las necesidades y demandas que tiene la entidad y “para que el día de mañana no nos vayan a salir con que, fíjense que no sabíamos que les hubiera afectado tanto el presupuesto que ha presentado el gobierno central”.

En ese contexto los 10 gobernadores de la Alianza Federalista están por fijar una serie de acciones ante la posibilidad de que el Presupuesto de Egresos de la Federación siga “estrangulando” a los estados bajo lo que llamó el gobernador, “una estrategia perversa del Gobierno Central”.

3.- Las Facultades de Arquitectura y de Ingeniería de la UAT en coordinación con el CONACYT, asimismo con la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desarrollan proyectos conjuntos en torno a la tecnificación de los materiales alternativos de la vivienda rural, así como la generación de proyectos arquitectónicos sustentables, que tienen como objetivo común motivar la vocación científica y la empatía por generar aprovechamiento de materiales sustentables en las zonas suburbanas de la huasteca.

Para el efecto tuvo lugar el Ciclo de Conferencias “Materiales Alternativos y Vivienda Rural” realizado mediante la plataforma de colaboración virtual Microsoft Teams, con la participación de especialistas como ponentes y dirigido a los estudiantes de las facultades mencionadas y directamente involucradas en el tema.

El tema es particularmente interesante para nuestro país en virtud de que el territorio mexicano tiene un 80 % de superficie rural, el cual se irá transformando por el crecimiento poblacional, migración y modernización, situación que ya ha ocurrido generando una creciente pérdida de identidad cultural, esto ha implicado que los materiales típicos de cada zona sean desplazados poco a poco por otros más industrializados.

El evento académico forma parte de los compromisos del grupo de investigación de la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, y representa un acto más de compromiso con la sociedad al atender asuntos de trascendencia en este caso para el ambiente, aspecto social y conservación de nuestra cultura.

EL AVIÓN Y LA PANDEMIA LLEGARON PARA QUEDARSE.- El problema del avión presidencial está como la pandemia, no han logrado vencerlo, parece que ambos nos acompañarán todavía por largo tiempo, no se ven posibilidades de terminar con ellos y seguirán minando el presupuesto, además de permanecer en el escenario mañanero con más pena que gloria.

No escapa de la atención ciudadana los enormes esfuerzos a los que fue obligada la alta burocracia y hasta personal de confianza de menor sueldo que tuvieron que mostrarse solidarios con su patrón.

Pero también hubo otros que generosamente aportaron cantidades millonarias en la compra de “cachitos” del “sorteo del avión sin avión”, uno de ellos fue Don Carlos Aceves del Olmo, senador de la República, y dirigente nacional de la CTM, cuyo gremio apoquinó 50 millones de pesos para ese menester, obviamente el costo lo transfirió a cada uno de los secretarios generales en las 32 entidades del país.

¿Por qué la generosidad? ¿De qué tamaño serán sus pecados? Y cuantos más abrieron la cartera con tal empatía en tan gozoso acontecimiento a cambio de expiar sus culpas. La cuestión es que ayer por la tarde llegó a su fin en un escenario ampliamente difundido este magno evento, cuyos recursos llegarán a hospitales del país, no sabemos si algún nosocomio de Tamaulipas resultará beneficiado.