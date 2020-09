Morena y el factor Gattás

En este momento nadie puede asegurar que tiene una candidatura en la bolsa, sea del partido que sea. Las vertiginosas circunstancias políticas y el tsunami de escándalos pueden desbaratar los amarres y tirar a la basura los acuerdos.

Incluso aquellos mitos de “candidaturas compradas”, pueden caerse de la noche a la mañana si las circunstancias en que se dio esa supuesta compra/venta se tornan “incómodas”.

Con lo anterior y para la Capital de Tamaulipas, se puede comentar sin faltar a la verdad, que, para la candidatura por la Alcaldía del Movimiento de Regeneración Nacional, EDUARDO GATTÁS BAES va de puntero.

No se le puede negar a GATTÁS el mérito de echarle muchas ganas a eso de mantenerse vigente; entendió que “santo que no es visto no es adorado” y por ello se aparece en todos lados, incluso hasta en donde “no lo invitan”.

En el firmamento mediático y dentro de Morena hay muchos tiradores para la más jugosa posición política de Victoria, pero nadie ha hecho la chamba a ras de piso como GATTÁS; la estrategia no es nueva, el presidente LÓPEZ OBRADOR, hizo lo propio durante 18 años hasta que “la pegó”.

Por esa razón las encuestadoras conocidas —y las no tan conocidas— colocan al moreno capitalino como “único” en las preferencias electorales dentro de su partido; aunque eso no necesariamente signifique garantía de triunfo en las urnas.

GATTÁS ha hecho una chamba silenciosa, tan “silenciosa” que cualquiera puede escuchar el “ensordecedor ruido” de una estructura que día a día crece y crece para beneficio de Morena en la Capital.

Casi semanalmente, se puede apreciar a través de su cuenta de Twitter, cómo toma protesta a las y los integrantes de una estructura que en la forma operaría para Morena, pero en el fondo operará seguramente para GATTÁS y nadie más.

Por ello vale preguntar: ¿Qué pasaría con esa estructura si el día de mañana, desde las altas esferas de la política morenista, el “dedo sagrado” apunta hacia una figura distinta a LALO GATTÁS…?

El también empresario capitalino podrá presumir hoy que se disciplinará; pero con un corazón roto y con la frustración a flor de piel, el cerebro se nubla y da pie a una serie de pensamientos que podrían terminar en un “susto” para su propio partido.

El “partido de Estado” en la Capital tiene un factor muy peligroso en sus intestinos de cara al próximo año y ése es el “factor Gattás”. Por lo que se aprecia de lejos —y también de cerca—, GATTÁS no está dispuesto a dejarse arrebatar la candidatura fácilmente.

Con o sin “padrino”, solo o puntero de fórmula, inevitablemente EDUARDO GATTÁS será un importante factor para Morena, que en estos momentos pareciera que dicho órgano político no tiene timonel con destino al 2021… Pendientes…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año contempla castigar de fea manera a la entidad. No se entiende que en este “ciclo de violencia” que vivimos, a la Cuarta Transformación se le ocurra desaparecer fondos especiales para el combate a la inseguridad de nuestro estado… Cuentan que cuentan que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA está dispuesto a jugarse todo por defender la tierra que gobierna; por ello el mandatario pone en tela de duda la forma en que se perfiló el Presupuesto, pues siendo la tierra cueruda ejemplo nacional en el combate a la inseguridad se le cortan 150 millones de pesos… ¿A qué estará jugando la Federación…? ¡Quiúbole!

++CUENTAN QUE… Quien sigue “deshojando la margarita” es el ex alcalde de Victoria y diputado local, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, pues cada que alguien le pregunta sobre sus planes políticos responde que lo “está pensando” o que “si hay chance” prefiere jugar por la diputación local… Cuentan que cuentan que ETIENNE es de los pocos priistas que ha entendido que no es el mejor momento para competir y menos aparecer en público, porque se le ubica en un grupo que causa al PRI demasiada “incomodidad” … En síntesis, los “vientos” que siguen soplando no son los favorables para invertir en candidaturas tricolores… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… La aparición del empresario JORGE PENSADO ROBLES no es casualidad, pues ya se ha convertido en una tradición en Ciudad Victoria que sus actos fugaces en el terreno mediático se den siempre en los arranques de los procesos electorales y no antes… Cuentan que cuentan que PENSADO quiere (¿otra vez?) ser candidato a lo que sea pero tal vez se podría quedar nuevamente en la “orillita”, porque todos saben que no le gusta invertir, sólo contar las ganancias… PENSADO ya le entendió al juego de ganar amagando con competir; cuentan que salió más “picudo”, entiéndase mejor que GUSTAVO CÁRDENAS, para hacer negocios políticos… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Los panistas del municipio de Aldama, sospechan que habrá línea para la candidatura a la Alcaldía y “huelen” que en unas cuantas semanas diversas campañas de salud pública podrían llegar a la zona… Cuentan que cuentan que en la Jurisdicción Sanitaria Número Uno se están construyendo los planes políticos de una candidatura… ¡Upsssss!

++CUENTAN QUE… No hay que perder de vista al joven GERARDO ILLOLDI, quien a través de su muro de Facebook ha desnudado algunas de las terribles fallas administrativas del alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, respaldando sus críticas con datos duros… Cuentan que cuentan que el joven capitalino anda bien recio en todo tipo de redes sociales y por ello ha empezado a llamar la atención, por lo que ya se le busca para sus primeras entrevistas en medios de comunicación… ¡AyWey!

Nos leemos hasta mañana…