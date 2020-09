¿Tendrá EPN más videos…?

Cuando la crisis de los video-escándalos pegaba de forma cruel y sin piedad a los cimientos de Palacio Nacional, por culpa de PIO LÓPEZ OBRADOR, el habitual flujo de información que sale de la mañanera presidencial dio un giro inesperado.

Luego de ese trago amargo que sufrió el mandatario ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, que aclaró ciertas dudas sobre el origen de los recursos que financiaron —por 18 años— su campaña presidencial, la llave de los ataques a la Oposición, vía EMILIO LOZOYA AUSTIN, de botepronto fue cerrada.

A la Cuarta Transformación no le quedó más remedio que modificar el trayecto de su embarcación mediática y empezar a buscar otros derroteros para aligerar la presión.

Por ello el pasado tres de septiembre, la organización civil “Las Abejas”, a través de FERNANDO LUNA PÉREZ, sobreviviente de la masacre de Acteal, en 1997, acaparó los reflectores nacionales.

Busca, con todo su derecho, que el ex presidente ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, sea juzgado por aquella masacre. Dicha acusación sorpresivamente sirvió para atemperar la presión que la Oposición y la Cuarta Transformación se estaban generando mutuamente.

También en el radar de la 4T, nuevamente el nombre de CARLOS SALINAS DE GORTARI salió a la luz. Ni qué decir de otro ex presidente, FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, quien recibió “bullying presidencial”, al no conseguir que su México Libre, obtuviera del Instituto Nacional Electoral su registro como partido.

Hasta el momento de cerrar esta colaboración, que amablemente lee en este prestigiado medio de comunicación, el nombre del ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO (EPN) ya no era mencionado por el presidente LÓPEZ OBRADOR.

Aquella vorágine mediática que cayó sobre el último ex presidente priista, sus más cercanos colaboradores, así como ex diputados federales y ex senadores, se había atemperado o acallado por completo.

Lo anterior hace suponer que el video donde aparece PÍO LÓPEZ OBRADOR, recibiendo dinero en greña en bolsas de papel estraza, no es más que la punta de un enorme iceberg que huele a una rancia corrupción, cuyo añejamiento data de más de 18 años.

Incluso el caso LOZOYA dio un giro inesperado la mañana de ayer (07/09/2020) luego que un tribunal federal ordenara a la Fiscalía Especializada en Delitos electorales que investigara al ex director de Petróleos Mexicanos, por financiamientos ilícitos provenientes de Odebrecht en el 2015 y no del 2012.

Repito. Todo hace suponer que el ex presidente PEÑA NIETO, y la pandilla que lo rodea, tiene en su poder más videos comprometedores que podrían dañar los cimientos de Palacio Nacional y que algunas copias se las hicieron llegar a Palacio Nacional, ¡upssss!

Dicho rumor ya circulaba la tarde del lunes en medios nacionales y apuntaba a que la Cuarta Transformación no se atreverá a ir más allá de los terrenos mediáticos sobre PEÑA NIETO.

Las dudas que revolotean en el ambiente, como mariposa en primavera, es: ¿Hay pacto 4T-EPN…? ¿Se reactivó el pacto de no agresión…? ¿el silencio de EPN frenará la investigación en su contra…? Las dudas siguen… ¿Quién las podrá aclarar…? Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Como pintan las cosas en este momento para la Cuarta Transformación, tendrá que conformarse con tener en la cárcel a ROSARIO ROBLES BERLANGA y al abogado JUAN COLLADO; incluso modificar la trayectoria de la metralla presidencial y apuntarla hacia el jefe del grupo Hidalgo, es decir el senador MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG… Nuevamente el “fantasma” de los videos que golpeó a la hoy llamada Cuarta Transformación, a través de RENÉ BEJARANO y —recientemente— PIO LÓPEZ OBRADOR, necesariamente modifican la estrategia… ¿Y el pueblo sabio, qué…? ¡Qué gacho Tacho!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- A lo lejos, en Europa, el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO respira aliviado… El mensaje enviado desde el viejo continente a México —la semana pasada— llegó claro, preciso y muy contundente… El expresidente mira la tormenta sobre el “Caso Lozoya” a lo lejos; como a lo lejos observará nuevas tormentas, como ésa de la consulta para enjuiciar a los ex presidentes u otras tormentas donde sus ex cercanos colaboradores estarán inmiscuidos… Al final PEÑA NIETO y su pandilla han demostrado a propios y extraños que saben jugar muy bien a la política… son rumores, rumores, rumores…

~~INDAGA RIVAS SALUD DE POBLACIÓN.- A través del programa “Te haré una llamada”, el alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, se comunica de forma personal con la población para conocer el estado de salud de cada miembro de su familia y cómo sobrellevan esta pandemia del Covid-19; por ello exhortó a la ciudadanía a que contesten las llamadas para entablar una comunicación cercana con su Gobierno, ya que la información que proporcione cada familia es útil para la toma de decisiones y acciones en beneficio de la comunidad. El alcalde RIVAS detalló que el número telefónico del que se estará llamado será 867-302-09-33, para que la población lo identifique.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… A quien le llovió bien fuerte, pero severas críticas, fue al alcalde de Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, al rendir su Segundo Informe de (Des)Gobierno… La población capitalina no tuvo piedad del Edil y volcó su furia a través de las redes sociales que realmente causaron pena ajena… Las críticas son realmente impublicables, porque fueron muy severas; pero hay quienes aseguran que se las merece… ¡Qué-o-g-t!

++CUENTAN QUE… El ex alcalde de Madero, JAIME TURRUBIATES SOLÍS, tiene ganas de regresar a la política y por ello anda entregando importantes dádivas a la población para ganarse aplausos y respaldos… Cuentan que cuentan que no le caería mal una candidatura a una diputación federal y por ello anda picando piedra, sabedor de que “santo que no es visto no es adorado” … ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Mañana miércoles (09/09/2020) el ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, tiene cita con el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en Nuevo Laredo, para enfrentar el proceso 088/2020… Cuentan que cuentan que la cita está pactada para las diez de la mañana, en la Sala de Audiencias, en el mencionado municipio fronterizo… Nadie sabe con seguridad si acudirá el ex Alcalde o sólo sus abogados y la duda sigue y sigue… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… La negativa del Instituto Nacional Electoral de otorgar el registro a México Libre, dejó en la orfandad política a varios cuadros importantes “pintados de azul” … Cuentan que cuentan que tenían planes de cambiar de partido si el ex presidente FELIPE CALDERÓN obtenía el registro, incluso ya andaban repartiéndose candidaturas, pero el balde de agua fría que el INE le lanzó modifica sus planes políticos… Un grupo de damas tamaulipecas, identificadas con MARGARITA ZAVALA DE CALDERÓN, fue el más afectado pues asomaron la cabeza antes y ya las tienen identificadas en el Partido Acción Nacional… ¡Upssss!

Nos leemos hasta mañana