Calderonistas, elbistas y abdiístas

En las resoluciones del Instituto Nacional Electoral, pueden anotarse tres sorpresas, en las cuales queda incluido

Tamaulipas. La de mayor impacto, el rechazo a la agrupación del matrimonio expresidencial Calderón-Zavala, se

convirtiera en el Partido México Libre y que, deja un hueco profundo en miles de personas de esta entidad que ya se

veían en campaña para sacar votos que le permitieran quedarse en el escenario electoral y que, en el 2022 pudiera

lanzar candidato a la gubernatura de la entidad.

Los otros dos eventos que tienen repercusión por estos lares, son que el partido que pretendía formar de nuevo la

profesora Elba Gordillo Moral, se quedó en la raya y con ello infinidad de profesores que estaba listos para trabajar

en la búsqueda de votos y de cargos electorales, se quedan con las manos vacías y el otro es que, el Partido

Encuentro Solidario, en el que intervienen personas de esta entidad y el final de cuentas son el único registro que el

INE otorgó en la época actual, para cumplir con la disposición Constitucional y de las Leyes Electorales, en el

sentido de dar oportunidad a las corrientes políticas y organizaciones sociales de convertirse en partidos.

Si bien es cierto que la Legislación contempla desde el 2014 las candidaturas independientes, para aquellos casos

en los cuales, los ciudadano no quieran el respaldo de los partidos, cumplan con los requisitos establecidos para

aparecer en las boletas electorales como independientes, también está claro que vía los partidos políticos es como

se accede al poder y a los cargos públicos.

El expresidente Felpe Calderón Hinojosa reaccionó en forma molesta por la negación de los Consejeros para

otorgar el registro al Partido México Libre, en virtud de que los argumentos que dieron carecen de soporte y a nadie

convencieron, porque se agarraron de que superaron los gastos en las actividades que llevaron a cabo para cumplir

con las asambleas y la determinación de los listados de simpatizantes que presentaron.

Que darán la batalla, desde luego tienen que hacerlo, para ello están los Tribunales Electorales y existen las

herramientas adecuadas, obvio, se antoja difícil que la acción se pueda revertir, pero, no es imposible, máxime

cuando hasta el presidente de la República, Don Andrés López Obrado mostró su complacencia por esa

determinación del INE.

El apego que tuvo la señora Margarita Zavala de Calderón en el trabajo para cumplir con cada punto previsto en la

Legislación y llegar al momento crucial de la aprobación del registro, en verdad que no merecía un desenlace así,

incluso, hay quienes creen que debió de ser el único partido nuevo en la era del 2020 que debió de llegar al

escenario, porque había pasión hacia lo político y se convertiría en la alternativa de miles de votantes para el

ejercicio del sufragio, máxime si se pensaba en que postularía buenos candidatos a los cargos públicos, cosa que

no hacen muchos de lo partidos que en la actualidad tienen registro.

En Tamaulipas se escucharon voces en el sentido de que, negar el registro a México Libre, tiene que ver con una

señal salida desde Palacio Nacional, porque hay una tendencia de descalificación al calderonismo, por ello, el

expresidente Felipe Calderón Hinojosa, tendrá que moverse con gran precisión para que sus alegatos alcancen el

eco necesario y porque no, hasta tomar la calle par defender la causa del partido que se aventaron a fundar el y su

esposa, pero, que les fue negado por el INE contra todo aquello que parecía estar al cien en cumplimiento de la

normatividad vigente.

Por el lado de los maestros de la entidad que ya no tiene como encausar sus aspiraciones sobre la política, el grupo

que lidera el exdiputado Enrique Meléndez Pérez y que, junto con el de los maestros jubilados se meterían de lleno

a la presentación de candidaturas para alcaldías, diputados locales y hasta federales, ahora su opción tendrá que

ser el partido del Gobierno Federal, Movimiento de Regeneración Nacional porque la gente de esta organización fue

la que accionó para sacar de la cárcel a la maestra Elba Gordillo Morales.

Respecto al partido que sí tendrá registro para las elecciones del año que viene y las del 2022, Encuentro Solidario,

seguro hará de los hermanos Abdíes y Enoc Pineda Morín, legisladores el primero en la Cámara de Diputados

Federal y el segundo en la Local, desde luego por la vía plurinominal, porque se anotarán en el primer sitio de los

listados y con ello asegurar una curul en cada nivel.

En caso de que el primer escalón se logre, habrán de prepararse para el 2024, ya que Abdíes quiere ser Senador y

su hermano Diputado Federal y dos años antes, cualquiera de los dos podría lanzarse como candidato a la

gubernatura de Tamaulipas, para aprovechar el escenario que hayan construido con las siglas nuevas de su partido

político.

En el caos del magisterio, hay quienes creen que se polarizará para las elecciones del año que viene, debido a que

unos andarán por el lado de Regeneración Nacional, porque ya los ubicaron como generadores de votos, caso

concreto el del maestro Arnulfo Rodríguez Treviño, quien, como candidato a Senador por el desaparecido Partido

Nueva Alianza, sacó más de 105 mil votos en la elección del 2012, un proceso en el cual, el PANAL andaba con un

buen nivel de aceptación, pero, que perdió debido a la orfandad en que se quedó cuando la profesora Elba Gordillo

fue encarcelada.

Hasta el profesor Rigoberto Guevara Vázquez, actual secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación está listo para ser candidato a Diputado Federal por Matamoros, su tierra, en donde

contará con el respaldo del grupo que despacha en el Ayuntamiento que tiene a su cargo Mario Alberto López

Hernández, muy fortalecido desde la visita del presidente de la República, Andrés López Obrador a esa ciudad

Fronteriza que fue puesta como ejemplo nacional de inversiones redituables para la sociedad.

En varias regiones de la entidad, hay maestros que se sentían llamados a la política y que, al no concretarse el

registro del Partido Redes Sociales Progresistas, le buscarán por otro lado, aunque también será que sean

buscados por otros partidos políticos, en especial aquellos que carecen gente para lanzarlos como candidatos a

alcaldías, diputaciones locales y las Diputaciones Federales que también se disputarán en las urnas el primer

domingo de junio del 2021.

Los Pineda Morín que son oriundos de la Frontera Chica, del municipio de Díaz Ordaz, para ser exactos, tienen la

posibilidad de garantizar votos que les permitan superar el registro condicionado que se entrega luego de cumplir

con los requisitos en algunas entidades del país ya que, otros compañeros suyos del equipo que trabaja a favor de

Encuentro Social afianzaron adeptos en más de una docena de entidades como el Distrito Federal, Veracruz,

Puebla, Chihuahua y Coahuila.