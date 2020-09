Preocupa más enjuiciar a expresidentes que a Xico

1.- Los morenistas victorenses que recaban firmas para enjuiciar a los presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, si tuvieran realmente compromiso social, estarían promoviendo apoyos para enjuiciar al alcalde de esta capital Xicoténcatl González, antes de que termine su periodo, cuyos hechos están a la vista y porque su mal gobierno es más cercano a quienes residen en el municipio.

La realidad es que los morenistas no se ocupan del alcalde de esta capital, porque la autenticidad de su movimiento está en contribuir a una estrategia político-electoral que desembocará en pleno escenario de los comicios 2021.

Se ocupan de juzgar delitos que ya prescribieron, imagínese Usted desde 1989 hasta el 2012 en que concluyó el mandato de Felipe Calderón, si acaso es factible lo que pudiera imputarse a Peña Nieto, pero es más circo y teatro, que acto de justicia social.

Es mantener viva la llama del rencor contra las siglas que dieron origen a esos 5 gobernantes, PRI y PAN, de eso se trata. Y si no mire Usted, mientras la OMS (Organización Mundial de la Salud) este jueves distinguió con una comisión a Ernesto Zedillo, el Estado Mexicano lo quiere juzgan por su responsabilidad en la matanza de Acteal.

El Presidente López Obrador no necesita de firmas para proceder contra sus antecesores, pero este es un recurso de reactivación política, de reanudar contacto y levantar datos de ciudadanos con identificación del INE. Un recurso similar es la famosa encuesta para elegir nuevo Comité ejecutivo de Morena, de esa manera involucra al ciudadano común, que también tendrá que presentar su identificación electoral y datos personales para votar.

El número de votantes para el juicio de los expresidentes ya lo deben de tener definido, porque de no tener la respuesta que esperan, no van a dar la cifra real, por el contrario se trata de poner a la vista una respuesta ciudadana que no tienen. Y no porque no aprecian ese partido, sino porque el ciudadano común no se interesa en estos temas, con trabajos acuden a votar en los comicios constitucionales.

En fin, Xico ahí está a fuego lento …

2.- Cada vez está más cerca la eliminación del fuero presidencial, y con ellos los gobernadores de los estados deben poner su barba a buen remojo, porque si el Jefe de la Nación podrá ser juzgado por corrupción y ojo, por delitos electorales, o cualquier otro que sea imputable a un ciudadano común, es obvio que el hacha de la justicia se extenderá a los mandatarios estatales.

Aunque el titular de Poder Ejecutivo y su partido Morena “venderán” el suceso como el cumplimiento de una promesa de campaña, hay que dejar constancia que desde el 19 de abril de 2018, la anterior Legislatura federal la aprobó en el pleno y se turnó al Senado, luego fue regresada a la Cámara de origen y ahora se consumó la segunda aprobación, por eso tuvo una votación mucho más alta, de 420 sufragios, mientras que la de hace dos años fue de 370, pero el resultado es el mismo.

Los juristas en general nunca han visto con simpatía cancelar el fuero porque presenta el riesgo de ser utilizado como herramienta política, y en ese sentido la Secretaria de Gobernación y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero expresó recientemente, que no estaba de acuerdo con la iniciativa para eliminar el fuero presidencial.

Hoy que se vive un cierto desacuerdo entre un grupo de gobernadores y el Presidente López Obrador, facilitar el recurso del desafuero, puede poner en la guillotina a más de un gobernador.

Pero aún falta la aprobación del Senado de la República, una vez que sea aprobado por la Cámara Alta, será interesante observar las consecuencias sobre todo cuando están próximos los comicios de 2021 y el Presidente AMLO presume desde ahora delitos electorales y ha lanzado advertencias.

UAT ESTIMULA EL GUSTO POR LA CIENCIA A NIÑOS.- Pese a las circunstancias de la pandemia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, no ha limitado las actividades de vinculación con la sociedad, por el contrario ha venido cumpliendo puntualmente su agenda y uno de los puntos tiene que ver con estimular el interés de la niñez en temas científicos, lo cual es fundamental en esta etapa formativa de las nuevas generaciones, es un compromiso social que incluso lo promueven los organismos internacionales en el seno de las casas de estudios.

El interés y el amor por la investigación debe de despertarse desde los primeros años de edad, además de que eso ayuda a tener una orientación de las vocaciones en otras etapas de la adolescencia, al ofrecer una variedad de temas en áreas del conocimiento, en este caso en niñas(os) de 7 a 12 años de edad, al involucrarlos en temas como son los fenómenos químicos y físicos, las plantas medicinales, sus usos, formas y colores.

En ese sentido la UAT ha venido impartiendo varios talleres científicos virtuales, sustentados por expertos en diferentes disciplinas.

Al frente de estos talleres han estado especialistas del Instituto de Ecología Aplicada (IEA), el Dr. Jorge Ariel Torres Castillo y la Dra. Griselda Gaona García, a través de la plataforma colaborativa Microsoft Teams.

3.- La rapidez con la que se resolvió la aprobación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en comparación con los forcejeos del año pasado, cuando correspondió al PAN asumir la titularidad de ese órgano, refiere de alguna manera un avance en la madurez política de quienes están en el poder, parece que ya le van entendiendo a eso de las alianzas y acuerdos. Sin embargo, hay personajes que aún carecen de oficio político.

Y es el caso de Mario Delgado Carrillo que bien pudo haber sacado adelante la aprobación desde el primer intento, y tuvo que ser llamado el martes por la tarde a las oficinas de Bucareli para reunirse con la secretaria Olga Sánchez Cordero, encuentro en el que también estuvieron el coordinador de la bancada priista René Juárez Cisneros y el presidente del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, luego vino el 2º intento y “arreglado Matamoros”.

Indudablemente quedó al descubierto la falta de oficio de Mario Delgado, peor aún, al haber formulado declaraciones con López Dóriga para justificar el por qué se abstuvo de votar en la primera ocasión. Hoy queda peor, porque en la segunda ronda votó a favor de la Mesa Directiva que encabeza Sauri, a quien desacreditó por falta de institucionalidad de lo que se derivó su primera decisión.

Si Joaquín ahora le preguntara, que le hizo cambiar de criterio se vería en aprietos, pero sin duda cumplió con la instrucción emitida por Gobernación.

El que todavía no logra procesar este episodio es Gerardo Fernández Noroña, y seguramente va a ser la piedra en la zapatilla de Dulce María Sauri, una piedra que no está pulida y que habla mucho, pero sin conocimiento de causa y eso Juan Pueblo desfavorablemente por falta de conocimiento es confundido.

El botón de muestra lo ofreció Fernández Noroña cuando dijo que entregar la Mesa Directiva al PRI era un peligro porque en el caso de que le sucediera algo al Presidente, la titular de la mesa asumiría la Presidencia de la República, lo cual es falso, porque en un caso así la ley tiene previsto que es el Secretario(a) de Gobernación quien asume la responsabilidad y se convoca a elecciones, eso cuando el sexenio no está avanzado, en el 4º año de gobierno en adelante, se nombrará un interino mediante un procedimiento legislativo.

No sabemos si Noroña actúa así por ignorancia o con el pleno deseo de confundir, o de sembrar malestar, por eso ninguna voz con autoridad moral o legal salió a aclarar a los medios esa falsedad, la excepción fue un twitter de la diputada Tatiana Clouthier.

La cuestión es que la Cámara de Diputados tiene ahora un elemento conocedor de los protocolos a seguir, en ese sentido Sauri ya manifestó su respeto a la institución presidencial, como corresponde a la posición institucional que ocupa.

4.- Este jueves el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca acompañó a su esposa, la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca a inaugurar el nuevo Centro de Atención Médica y Ciudadana, un modelo de servicio que viene a resolver las necesidades de las personas en estado de vulnerabilidad. En este edificio hay lo necesario para prestar atención a la salud integral de la mujer, consultorios, laboratorio, sala de espera, área de trabajo social, auditorio y juegos infantiles.

La obra y equipamiento requirió de una inversión de 76 millones de pesos, esta unidad de atención forma parte del sistema DIF Tamaulipas, la institución noble y generosa que atiende a las clases más necesitadas y lo hace con sensibilidad y sentido humano.

Esta nueva unidad médica ofrece consultas, certificados y dictámenes médicos, toma de muestras para la detección de colesterol, glucosa, nebulizaciones, aplicaciones de inyecciones, electrocardiogramas, además de entregar medicamentos.

Este centro que también tiene a su cargo la Atención Ciudadana está articulado a la Dirección de Enlace, Gestoría y Procuración de apoyos funcionales, emergentes, para adultos mayores y personas con discapacidad, también para para cubrir adeudos de hospitalización, cirugías, estudios médicos, material quirúrgico, medicamentos y tratamientos oncológicos, gastos funerarios, boletos de autobús para que las familias puedan acudir a los diferentes lugares dentro del estado, o del país sus consultas, cirugías, tratamientos médicos, entre otros. En pocas palabras es un gran centro de asistencia social.