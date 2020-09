Mexicano de calidad

Antes de iniciar la lectura de este espacio, hago la aclaración al lector que nunca

he sido miembro de alguna organización o partido político o con esa inclinación,

aunque convengo en la clasificación que hace Aristóteles “…el hombre es un zoon

politikón” diferenciándolo de otros animales al poseer la capacidad de relacionarse

políticamente. Es decir crear sociedades para organizar la vida en común.

Considerando lo anterior resulta lógico el criterio que se forma en base a los

hechos que se publican en diversos medios de comunicación, lo que lleva a la formación

de criterios, como de la venganza y sus efectos. Reitero es percepción personal.

Venganza es una palabra que en su la misma connotación tiene sinónimos y

correlaciones, que van desde el desagravio, resarcimiento, satisfacción, desquite,

represalia y tantos más que pudiéramos traer a la mente.

Desde luego que el fenómeno de la venganza debe surgir de la existencia de un

agraviado u ofendido, o un grupo de ellos, que con razón o sin ella se sintieron

lastimados, ultrajados y llegado el momento, cuando se sienten fuertes, cruzan el otro

lado de la calle para utilizar los medios a su alcance y buscar antecedentes o elaborar

incriminaciones para acusar desde distintos contextos: judicial, político, económico,

fiscal, ético, familiar, etc.

En los últimos dos años son una constante las acusaciones a los políticos

mexicanos que ocuparon posiciones del gobierno federal y no escaparon los

comunicadores en una muy larga relación, además de empresas y directivos de ellas,

que fueron exhibidos por una cosa o por otra.

Se habla de venganza porque la mano que castiga con el enjuiciamiento -de inicio

popular- no ha sido medida con la misma vara y sin entrar en detalles registro cuatro

nombres: René Bejarano, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Pío López.

Desde luego que no escapan los expresidentes, sobre todo Felipe Calderón

Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) y en las últimas semanas a

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Lo más reciente es la histórica multa que el Instituto Nacional Electoral (INE)

impone a México Libre, organización que formó Calderón Hinojosa y su esposa,

Margarita Zavala, porque asegura el Instituto, recabó donaciones de cientos de miles de

pesos a través de una aplicación que impide identificar quién o quiénes fueron los

aportantes de los recursos.

El periodista oriundo de Yucatán y de una importante dinastía de comunicadores,

Carlos Loret de Mola, ha sido citado a declarar sobre el caso de la francesa acusada de

pertenecer a una banda de secuestradores, Florence Cassenz y que apenas entró el de

Atlacomulco a la presidencia, la dejó en libertad.

Pudiéramos quizá escribir un libro sobre el tema con solo las publicaciones. La

intención de este espacio va encaminada a señalar que el mundo, que otras latitudes,

tiene ojos para buenos mexicanos. No con la perorata de que somos más los buenos. En

México hay gente de mucha valía.

La referencia viene a que grande fue la sorpresa para muchos mexicanos,

enterarnos de que entre el grupo de los neoliberales, conservadores, mafia en el poder y

los los adjetivos que usted conoce han salido de la expresión presidencial, un

expresidente mexicano es llamado a un foro internacional para integrar el equipo de

panelistas independientes que tienen como tarea analizar la respuesta mundial a la

pandemia de coronavirus.

Nacido en la capital del país el 27 de diciembre de 1951 y con altos estudios en

economía, Ernesto Zedillo Ponce de León, fue presidente de 1994-200 y la historia lo

señala como el último de la línea ininterrumpida de 71 años del control político del

Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El expresidente mexicano, junto a otros 12 hombres y mujeres reconocidos por el

trabajo en su nación y el mundo, permitió que fueran llamados por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) para analizar la respuesta mundial a la pandemia de

coronavirus.

La comisión a la que se incorpora el expresidente Ernesto Zedillo, deberá emitir

un informe preliminar en noviembre próximo, sin precisar fecha y en mayo de 2021

hagan la presentación del informe completo del Panel Independiente para la Preparación

y Respuesta ante una Pandemia (IPPR, por sus siglas en inglés)

La ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y la expresidenta de

Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, copresidentas de la IPPR, señalaron en un comunicado

"El Covid-19 se ha extendido por todo el mundo, impactando de una forma u otra en la

vida de todas las personas de nuestro planeta."

La OMS pretende aprender todo lo que se pueda desde su aparición temprana,

propagación global, impactos sanitarios, económicos y sociales, y cómo se ha

controlado y mitigado.

Mexicanos de calidad hay.