Hacer bien, el bien: RIVAS

El mensaje fue claro y contundente por parte del alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, “ningún funcionario de su Gobierno tiene permiso de bajar la guardia en esta recta final”.

Tras emitir su Segundo Informe de Gobierno, de manera virtual, por la crisis sanitaria que vivimos, y ya en la conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom, RIVAS dijo que un eje de su Gobierno es: “Hacer bien, el bien”.

Ante reporteros y columnistas, dijo que a partir de hoy inicia el primer día del último año de una administración pública. Cabe reconocer que RIVAS dejará una vara muy alta para quien llegue a sucederlo y como referencia está lo que a continuación comentaremos.

Traducido a números, destaca que su Administración municipal se enfrentó a una deuda superior a los 942 millones de pesos, cuando llegó el uno de octubre del 2016; hasta el momento se ha logrado reducir casi un 30 por ciento y llevar finanzas sanas.

Los filtros sanitarios en los puentes internacionales del municipio, el sistema municipal de desinfección de espacios públicos, la línea Covid-19, la entrega de insumos a hospitales y el programa Empleo Temporal, fueron parte de las acciones contra la pandemia del coronavirus.

La Comisión Municipal de Agua Potable invirtió más de 30 millones de pesos para mantenimiento de la infraestructura hidráulica. Hoy la dependencia dota de agua potable al 98 por ciento de la población, de drenaje sanitario al 96 por ciento y de saneamiento al 92 por ciento.

La construcción del bulevar “Don León”, requirió 27 millones de pesos, y se considera un detonante del desarrollo para el poniente de la ciudad. Además, se inyectaron 120 millones de pesos en obras de pavimentación en las colonias Blanca Navidad e Insurgentes.

El rubro educativo fue uno de los que más atención se le prestó en el Segundo Año de Gobierno de RIVAS CUÉLLAR, por eso se destinaron 83 millones de pesos para apoyar a la población educativa con más de 17 mil becas.

Se entregaron 70 mil loncheras y mochilas con útiles escolares; se otorgaron 73 mil paquetes de libros de apoyo para alumnos de primaria y secundaria, así como material didáctico para docentes del nivel primaria.

Se construyó, inauguró y entregó la escuela Secundaria Técnica 95 “Manuel J. Clouthier”, en Villas San Miguel, que requirió una inversión que rebasó los 74 millones de pesos.

A través del programa “Escuela Digna, Moderna y Saludable”, más de cien mil estudiantes y maestros de las escuelas públicas y de todos los niveles, fueron beneficiados.

Durante este segundo año, más de cinco mil personas recibieron apoyos en el rubro de salud, en la búsqueda del empleo, así como actividades recreativas; y con la tarjeta “Ciudadanos NLD”, se apoyó a la economía familiar de diez mil personas con descuentos en servicios municipales y comercios locales.

El alcalde RIVAS demostró que la pandemia no es un pretexto para dejar de atender a la población, por ello a través del programa Miércoles Ciudadano, más de 400 familias fueron escuchadas para resolver sus necesidades de forma pronta.

Con “Médico a tu puerta” se brindaron ocho mil servicios de salud, además de entregar medicamentos a la población más vulnerable.

Destaca el reconocimiento que el alcalde ENRIQUE RIVAS hizo al Gobierno de Tamaulipas, al señalar que el mandatario FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, se ha portado extraordinariamente con Nuevo Laredo… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- En el mundillo político se comenta que GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA está muy equivocado si piensa que la secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO y el diputado federal, MARIO DELGADO operaron para que DULCE MARÍA SAURI RIANCHO se sentara en la mesa directiva de la Cámara de Diputados… De boca en boca se comenta que la orden fue dictada desde el centro neurálgico de Palacio Nacional, porque así convenía a los intereses de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR… Algún video o audio han de tener los priistas, para que a rajatabla se buscó “respetar” los acuerdos, después de la “trapeada” que la Cuarta Transformación les ha venido dando… Nuevamente se confirma que no se mueve ni una Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, si no lo ordena el Presidente… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Luego de la votación tan dividida al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, para sacar adelante la designación de la priista, DULCE MARÍA SAURI RIANCHO, como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en Palacio Nacional ya tienen una “lista negra” de personajes incómodos dentro del “Partido de Estado” … El jefe de la Cuarta Transformación, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ya sabía que no todos dentro de Morena y de la 4T jalaban para el mismo lado, pero ahora ya tienen los nombres y apellidos… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La presencia del secretario del Trabajo, MIGUEL ÁNGEL VILLARREAL ONGAY, en el Segundo Informe de Gobierno del alcalde de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, levantó mucho vuelo y revuelo en la clase política tamaulipeca… Cuentan que cuentan que la presencia de uno de los personajes más cercanos de quien manda en Tamaulipas, como representante del Gobierno estatal, habla de la confianza que se le tiene a RIVAS en las altas esferas gubernamentales… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Por más que la Cuarta Transformación trate de ocultar la brutal crisis que enfrenta Petróleos Mexicanos, los resultados son evidentes, no se pueden ocultar, y se comprueba con el recorte de apoyos que sufren diez municipios tamaulipecos, que este año no tuvieron acceso a combustible y asfalto… No se trata de revanchas políticas o castigos, se trata simplemente que no hay lana o hay muy poca que ya no alcanza para repartir… Muchos trabajos de bacheo no se pudieron realizar por falta de asfalto, ni tampoco diversos programas por falta de combustible… ¡Valiendomáuser!

++CUENTAN QUE… El director de Radio, Televisión y Cinematografía, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, evidenció su desesperación por ser tomado en cuenta y que se le incluya en la lista de aspirantes a la gubernatura tamaulipeca, cuando salió a defender el Segundo Informe de Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando la mayoría de los cuadros más cercanos al presidente optaron por guardar silencio… Cuentan que cuentan que a RODOLFO lo están asesorando mal, pues prácticamente lo andan “quemando” u obligándolo a que “arranque en tercera”… ¡Qué gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… El que ha demostrado que sabe escuchar a sus asesores, es el coordinador de delegaciones federales en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, pues adoptó prácticamente la misma estrategia que su Jefe, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, cuando pidió que “lo dieran por muerto” … Cuentan que cuentan que para GÓMEZ LEAL es más cómodo, en estos momentos, “nadar de muertito”, sobre todo porque todavía no son tiempos de las definiciones; además, para qué quemarse en las urnas si para eso existen las diputaciones plurinominales… ¡Upsssss; cátelaboca!

Nos leemos hasta el lunes…