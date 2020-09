Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío…y si, bien lo dice la letra de la canción de Alberto

Cortes, cuando un amigo se va, así sentimos muchos la partida de David Adrián Pérez, Saldaña, ex

jefe del Departamento de Tesorería del Congreso del Estado por varios años, quien se nos

adelantó en el camino.

Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío, y

vaya que se siente la partida de quien fuera nuestro buen amigo, nuestro compañero de una y mil

batallas, siempre prestó a servir, resolver y cumplir con su responsabilidad.

Conocimos a David a nuestro paso por la LXI y LXII, legislatura, fiel colaborador de Jaime Elio

Quintero y Enrique Álvarez de Castillo, antes con los anteriores responsables del área

administrativa en otras legislaturas, institucional, pero siempre fiel, leal a la amistad; de una sola

pieza.

La llegada de los vientos de cambio, marcó su destino en esa área de trabajo en donde a pesar de

su eficiencia y don de servicio fue desocupado en los tiempos de Carlos García, hoy secretario de

Desarrollo Económico.

David muere en medio de esta pandemia del COVID-19, aunque víctima de otro padecimiento, lo

cual no hace menos dolorosa su partida, a él, mi agradecimiento siempre, y cómo no estar

agradecido si siempre estaba presto a nuestro llamado y lo mejor, a resolver sin cuestionar.

Mi equipo de trabajo lo recordará con gusto y sé que igual que yo, desde la asesoría contable, la

dotación de material e insumos, hasta la autorización de los alimentos en las jornadas maratónicas

sin objeción alguna, siempre teníamos la mano solidaria del jefe de la tesorería, del amigo, pero

sobre todo del ser humano.

A mi querido amigo David, mi agradecimiento siempre, mi reconocimiento y mis oraciones para

que Dios en el cielo le dé un lugar privilegiado porque de verdad es de los seres que dejan huella

aunque sus acciones no fueran valoradas o reconocidas por culpa de la política y quienes se creen

políticos.

Después de terminar su encomienda en el Congreso estatal, David se dedicó a administrar un

estacionamiento ubicado ahí en el 18 Hidalgo y Juárez, coincidimos una vez más cuando acudía

quien esto escribe a realizar trámites a la presidencia municipal, ahí estacionábamos nuestra

unidad motriz y con gusto estrechábamos la diestra.

Por eso cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el

viento lo ha vencido; hasta pronto mi querido amigo y de verdad muchas gracias…

2.-Y mire que si del Congreso del Estado hablamos le diré que el Presidente de la Junta de

Coordinación Política del Congreso del Estado Gerardo Peña Flores, enviará un mensaje a través

de sus redes sociales con motivo de su primer informe de actividades legislativas, el próximo

martes 8 de septiembre a las 10 de la mañana.

A raíz de la pandemia causada por el COVID-19, Peña Flores, realizará este ejercicio a través de las

distintas plataformas de internet, de acuerdo a la invitación electrónica que nos envió de la

comunicadora y jefa de prensa del Congreso del Estado, Mariana Mondragón, veremos.

3.-Acuse de recibido el mail de Vania Gisela Mata y le comento que pesar de haber cerrado sus

puertas el Ingenio apoya a cañeros a derivar la producción aun y cuando reiteran el cierre

inminente y definitivo, el ingenio de Xico trabajará con los cañeros para derivar producción de

caña a otros ingenios.

Una vez más la cerrazón de algunos sindicatos y la ambición de sus dirigentes, dejan sin empleo a

cientos de trabajadores y sin sustento a sus familias y lo que es peor, sin forma de comercializar la

caña a los productores.

El cierre es definitivo y por ello la compañía azucarera del Rio Guayalejo SA. De CV. (El ingenio de

Xico), lamenta que las pláticas con la organización sindical de esa fuente de empleo, no tuvieran el

resultado positivo para realizar la última zafra y por ello reitera el cierre definitivo e inminente

debido a que la situación financiera del ingenio en mención es insostenible.

Aun cuando hay disposición buena voluntad de la empresa la necedad y cerrazón del sindicato

provoca incluso burocratismo en las liquidaciones, así las cosas una empresa más que se va al

cierre por culpa de la clase sindicalista.