Menores ingresos fiscales

De acuerdo ala visión de los especialistas internacionales, la pandemia de COVID-19, generará para fines de año

una abrupta caída de los ingresos en las empresas mexicanas, situación que impactará en materia fiscal, porque

serán menos los impuestos que capte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tanto, habrá saldos

negativos en caja, como llaman ellos al déficit presupuestal.

Incluso, hasta existe una recomendación para las empresas en el sentido de que vigilen muy de cerca su flujo de

caja y que, a partir de ello puedan establecer medidas tendientes a mejorar sus saldos, una de las cuales es la

supresión de empleos, factor que le pega muy duro a la situación económica del país, porque reducción de empleo

equivale a aceleración de la crisis financiera nacional.

Otra recomendación que también puede cimbrar las finanzas del país, es la recomendación que los expertos hacen

en el sentido de reducir los pagos estimados de impuesto sobre la renta, el famoso IRS, que se paga de manera

mensual para liquidar el total anualizado, ya que estos pagos en la actualidad, se estiman en base a ingresos netos

muy altos, respecto a los ingresos netos probables que en realidad recibirán al cierre del año fiscal.

Es difícil encontrarse con empresarios que hablen de solvencia financiera de sus empresas, incluidas las

gasolineras, tiendas de conveniencia, mensajería y algunas de alimentos, en virtud de que, aunque no dejaron de

vender, sus niveles se redujeron a un grado considerado como crítico, debido a la inmovilidad a que la pandemia de

COVID-19 obligó.

En el supuesto de que la reapertura fuera por encima del 50 por ciento en todo tipo de establecimientos, de aquí a

que concluya el año, es decir, cuatro meses, las empresas no podrán cantar victoria sobre la recuperación de su

nivel financiero y buscarán por todos los medios evitar el pago de impuestos, situación que acelerará la caída de los

presupuestos para el 2021, con todo y que sea un año electoral de interés para las administraciones federal y

locales.

El Artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, señala que para ejercer esta opción, las empresas tienen que

notificar a la autoridad tributaria durante la segunda mitad del año fiscal, es decir de julio a diciembre, por tanto, el

pago estimado para julio debieron pagarse antes del 17 de agosto y en caso de solicitud de reducción del ISR, las

solicitudes debieron de notificare antes del 15 de julio, de otra forma no podrán acceder a ese beneficio.

En razón de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones en la economía de las empresas, es más fácil dar a

conocer las razones que existen para solicitar la disminución de pagos estimados, dado que las empresas se

enfrentan a una reducción de ingresos comparado con el año pasado.

El asunto es que, desde los despachos de los contadores y los departamentos de esta especialidad en las

empresas, los trámites para la disminución del pago de ISR, están en su punto álgido, pero, deben de tener todos

los documentos de respaldo basados en presupuestos anuales, ajustados con saldos reales del primer semestre de

este año y la información estimada para el segundo semestre y con ello ganar la aprobación de las autoridades

tributarias, para que puedan pagar menos impuestos.

El drama no ha terminado, así que, todas aquellas opciones que el Gobierno de la República encuentre para

mejorar sus ingresos, serán validos entre los cuales están la cancelación de los Fideicomisos que hay en la

Federación y que están en la agenda de la Cámara de Diputados, para que de una vez tenga el aval de ellos,

deberán de acelerar la venta del avión Presidencial y sacarle más jugo a las subastas públicas que lleva a cabo el

Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

Ya comenzó también la cancelación de áreas en algunas dependencias, como la Subsecretaría de Gobernación en

la que despachaba el exdirector de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, a quien despidieron a través de twitter

apenas comenzó esta semana.

Además algo no viene bien para las dependencias federales, porque también esta misma semana se fue de la

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, aunque de él se dice que tuvo

diferencias con el equipo y mejor dejó que le dieran ese cargo a la secretaria de Bienestar María Luisa Albores

González, quien es ingeniero egresada de la Escuela de Agricultura de Chapingo y en sustitución de ella se

quedaría uno de sus colaboradores, Javier May rodríguez.

Por cierto, son ocho mujeres las que conforman el gabinete incluida Claudia Sheinbaum Jefa de Gobierno de la

CDMX, Graciela Márquez Secretaría de Economía, Luisa María Alcalde del Trabajo, Rocío Nahle de Energía, Irma

Eréndira Sandoval de la Función Pública, Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación, Alejandra Frausto

de Cultura y la nueva de SEMARNAT.

Los otros.

Mondo al revés es un teoría que cada vez tiene más adeptos, resulta que, así como los que viven en el norte por lo

regular trabajan en el sur y quienes tienen el pelo chino se lo quieren alaciar, también es al revés la producción de

caña en la región de Mante-Xicoténcatl, será mayor ya cuando no habrá Ingenio para que la muela y la transforme

en azúcar, porque la factoría de Xico, cerró sus puertas hace unas dos semana y tras concluir la zafa de este año,

ya no estará allí para beneficio de los cañeros.

La empresa de muchos años se fue debido a los graves problemas financieros que enfrentaba, pero, se va sin dejar

deudas con nadie y menos con sus trabajadores a los que liquidará conforme a la ley, según o hicieron saber los

directivos.

Este primero de septiembre que fue Día del Informe Presidencial, hubo cambios de mando en la milicia de por estos

rumbos, porque el Secretario de la Defensa Nacional, General Luis Crescencio Sandoval González, designó al

también General Carlos Arturo Pancardo Escudero en la comandancia de la IV Región Militar del Noreste cuya sede

se encuentra en Escobedo, Nuevo León.

El ahora Comandante Regional era el responsable de la VIII Zona Militar de Tamaulipas que se encuentra en

Reynosa y donde hace unos días se llevó a cabo la reunión de seguridad a la cual asistió el presidente de la

República, Andrés López Obrador.

Respecto al Informe Presidencial de este martes, el documento fue entregado al Congreso de la Unión por la

secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero.

Por el mismo rumbo de los Informes que deben rendir los funcionarios públicos, el del Alcalde Xicoténcatl González

Uresti, está en proceso de elaboración para ser presentado el lunes de la semana que viene, mimo que será

transmitido por redes sociales y plataformas electrónicas de todo tipo, para que la gente pueda enterarse de lo

realizado en este que es el segundo año de acciones en el Ayuntamiento de la capital de Tamaulipas.

Una de las mejores noticias de las últimas semanas, la dio el Coordinador de Protección Civil de la secretaría

General de Gobierno, Pedro Granados Ramírez, quien hizo ver que este fin de semana llegará el primer frente frío y

que, por leve que sea, mitigará las candentes temperaturas que se registran desde que comenzó la canícula y le

siguió la canícula chica que vivimos en la actualidad y que ha trajo días de más de 45 grados centígrados.