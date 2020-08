El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los 9 Diputados federales que representan al Estado y los 43 presidentes municipales de Tamaulipas empezarán a partir de este martes a rendir informes con motivo de su segundo año en el poder, ignoramos que podrán decir ya que, para desgracia nuestra, la mayoría han resultado una gran decepción.

A nivel federal el presidente dice que es el mejor, que ha respondido de manera adecuada a las crisis de salud y económica provocada por la pandemia del coronavirus, que vamos a salir adelante y hasta se apunta como un logro, casi personal, que los paisanos cada vez envíen más dinero a sus familias que viven en los lugares más pobres de México.

La realidad es que los números, tercos y crueles, lo desmienten, hay más asesinatos y más violencia comparada la situación con los mismos periodos de todos los expresidentes, además, se presume que este año 10 millones de mexicanos ingresaran a las cifras de personas que viven en la pobreza extrema, es decir, de los que no tienen ni siquiera dinero suficiente para comer tres veces al día, los pronósticos es que la caída en la economía mexicana sea la peor de los últimos 80 años, vamos, lo único bueno que ha hecho Andrés Manuel es repartir la pensión universal a los adultos mayores, las becas y la atención a los ninis pero ese no es ningún proyecto de nación si se toma en cuenta que no avanzarán en su calidad de vida, es más, que a partir de este momento es muy probable que el dinero que reciban no les sea suficiente para vivir con dignidad.

De los Diputados federales, seis de Morena y tres del PAN casi nada se puede decir, no han logrado atender las necesidades de nuestro Estado, no han gestionado más recursos para Tamaulipas y casi nadie se acuerda de ellos.

Para los alcaldes la situación es peor, mire, en Nuevo Laredo todos los días se dan a conocer programas para apoyar a las personas que han sido víctimas de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, la adquisición de pruebas rápidas, programas de empleo temporal, apoyos para cientos de escuelas y maestros, para niños que no tienen capacidad de estudiar en línea, pero salvo ese municipio en el resto sus autoridades se ven cruzadas de brazos.

“Ya no permitan más que les digan que no hay presupuesto cuando pidan apoyos, si existen los recursos y deben exigir que no se paren estos programas”, dijo incluso el alcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, a un grupo de maestros que le agradecían obras en una escuela y le afirmaban que nadie más les había hecho caso.

Lo triste es que Nuevo Laredo es el garbanzo de a libra, en la mayoría de los otros municipios creen que con una despensa de 50 pesos los ciudadanos tienen que estar felices, aunque no les recojan la basura, ni bacheen calles y mucho menos atiendan el alumbrado público.

Vaya pues, si usted se pone a buscar los discursos y promesas de campaña de los ahora presidentes municipales casi le puedo asegurar que no encontrará parecido alguno entre el mundo color de rosa que nos ofrecieron y el mugrero de ciudades o pueblos que nos hacen sufrir.

Y lo peor es que tiene razón el alcalde de Nuevo Laredo cuando nos afirma que los presupuestos para esta clase de necesidades existen sin embargo no logramos nunca saber en que se invierten, en que se los gastan o como es que los pueden desaparecer sin que nadie diga ni exija nada.

Lamentablemente ese es nuestro grave problema en México, los políticos creen que el prometer no empobrece, llegan a dibujarnos un mundo color de rosa de tal manera que nos lo imaginamos como posible pero nunca se hace realidad, o por lo menos no se hizo visible esta vez ya que, le insisto, casi todos los presidentes y presidentas municipales de Tamaulipas han sido una gran decepción.

POR CIERTO… El próximo año habrá elecciones y ahí es donde se notará la fuerza y el trabajo de los alcaldes, de entrada casi todos andan mal, con muchas posibilidades de entregar el poder a sus enemigos políticos, a sus acérrimos adversarios, otra vez resulta Nuevo Laredo como el único ejemplo donde se acomodan las cosas, sin un alcalde que busque reelección ya tienen dirigente municipal que es afín al mismo proyecto estatal y local, son movimientos clave en el Partido Acción Nacional en ese municipio que se fortalece rumbo al 2021, vea de que le hablo, el pasado viernes hubo cambio en la mesa directiva del comité directivo municipal, sale Iliana Medina dejando la secretaria general y entra Samuel Lozano, hombre de confianza del alcalde Enrique Rivas y quien llega al partido no es ningún improvisado, ya fue Diputado local y podrá inyectarle al PAN mucho dinamismo, en ese sentido ya no descarte que en la boleta del proximo año aparezcan Imelda Sanmiguel, Rosalía Saldívar, Samantha Bulas y la misma Iliana Medina.

FIRMA UAT CONVENIO CON UNVERSIDAD DE JUSTICIA… En continuidad a las acciones de vinculación impulsadas por el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) y la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), firmaron un convenio específico de colaboración.

El acuerdo establece las bases y mecanismos específicos de colaboración para llevar a cabo actividades de Servicio Social, Prácticas Pre profesionales y Profesionales de los estudiantes de las carreras de Psicología, Trabajo Social y Nutrición de la UATSCDH, así como de los alumnos de la USJT, con la finalidad de fortalecer sus conocimientos adquiridos en el aula.

El evento se realizó en la modalidad virtual, y en las instalaciones de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano, estuvo presente el Director del plantel, Mtro. César Carranza Aveldaño, acompañado por la Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Secretaria Académica; y la Mtra. Sandra Lorena Ortiz Maldonado; Responsable del Departamento de Extensión y Vinculación.

En la transmisión del enlace, estuvieron en la sede de la Universidad de Seguridad y Justicia, el Rector de esta institución, Mtro. Jesús Antonio Lara Mata; la Lic. Lourdes Anadelia García Gil, Directora Académica; la Dra. Ana Magdalena Pérez Hernández; encargada del departamento de vinculación y el Lic. Ulises Ramírez Tovar; Subdirector de Profesionalización de la USJT.

