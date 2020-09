La novia de Rafa…

Lo que no lo descubre el agua, lo descubre el tiempo y lo que era para muchos un secreto a voces

hoy se confirma, simplemente Esteban Flores de Hoyos, pone al descubierto la mafia magisterial

comandada por el ex Secretario General del SNTE, Rafael Méndez Salas y dirigida por la maestra

Reyna Campuzano utilizando las siglas del MMT.

Como antecedente sólo le diré que muchas de las ocasiones se mencionó que desde el

movimiento magisterial, Rafael Méndez Salas, asestó duros golpes a la figura sindical y al actual

Comité Ejecutivo Seccional, pero además fue el actor intelectual de la serie de publicaciones

ofensivas en contra del actual dirigente de la Sección 30 Rigo Guevara, insisto, ahora confirmado

por el vocero fundador.

Resulta que Esteban Flores de Hoyos, dirige una carta pública a Reyna Campuzano, a quien

denomina vocera de Rafael Méndez Salas, y quien llama compañeros simpatizantes del MMT en

donde textualmente señala:

En Marzo pasado la maestra Reyna Campuzano, nos expuso a los voceros del equipo coordinador

que estaba trabajando en un proyecto político rumbo a la Sección 30 de SNTE, bajo las órdenes del

es secretario General de la Sección 30 Rafael Méndez Salas, con lo que nos confirmó lo que ya se

venía rumorando tiempo atrás y que en redes sociales magisteriales varias veces se lo echaron en

cara a través de comentarios directos, además de ser mencionado en columnas políticas de diarios

locales en el sentido de que obedecía órdenes del mencionado ex dirigente.

Y continua; de marzo a la fecha ha venido insistiendo en que el MMT trabaja para el equipo de

Rafa Méndez y ante la negativa de 5 de los 7 voceros coordinadores y de la totalidad de voceros

coordinadores de los municipios, ya en las últimas semanas se ha llegado a la discusión final sobre

el tema, que no tiene que ver el trabajo de cada vocero sino con el rumbo original del MMT y que

la maestra Campuzano pretende cambiar.

Flores de Hoyos refiere en su misiva que ante esta situación de la que conocerán detalles en los

siguientes días, y como vocero fundador del MMT, informa lo siguiente:

1.-Que se deslinda absolutamente de toda actividad política social que la maestra Campuzano

realice en virtud de que ella misma ha confirmado su pertenencia al equipo político de Rafael

Méndez Salas, enemigo del MMT y obstáculo para la democratización de la Sección 30 como los

demás ex dirigentes.

2.-Retiro mi reconocimiento como vocera del MMT a la maestra Campuzano a quien en lo sucesivo

reconozco como vocera del equipo sindical de Rafael Méndez.

3.-Solicito a todos los voceros del estado y en el equipo coordinador, deslindarse igualmente a

efecto de no ser identificados como operadores políticos de Rafael Méndez Salas.

4. Asumo la responsabilidad de mantener el rumbo original del MMT, hacia la creación de un

servicio sindical eficiente, ajeno al control político de personajes del pasado, para superar como en

el 2015, la intervención de políticos que pretenden adquirir todo el MMT, quedándose como

aquella ocasión, solo con quienes buscaron el beneficio inmediato que no te da la lucha por

ideales.

5.-Las redes magisteriales son plurales lo que permite el sano intercambio de opiniones e ideas, lo

que no se vale es engañar a los simpatizante que creen ir hacia un rumbo nuevo y se les lleve a

escondidas y con engaños hacia otro destino. De ahí que en el caso de que la Maestra Campuzano

siga usando las redes y siglas del Movimiento Magisterial, seria referirnos a sus actividades como

Movimiento Magisterial de Rafael Méndez Salas.

6.-En este acto de deslinde no hay traiciones, sobre aviso no hay engaño, así como la maestra

Campuzano, hoy vocera de Rafa Méndez, nos confirmó a todos los voceros personalmente su

preferencia de equipo sindical, así un servidor, también frente a todos los voceros en una reunión

en línea, los del MMT, original acá, los de Rafa Méndez allá.

Y remata; más detalles irán siendo explicados, mientras tanto el MMT mantiene su rumbo.

Ahora, en lo personal insisto, lo que Esteban Flores manifiesta todo mundo lo sabía, incluso es

cierto que en redes sociales y en distintos medios se le señala a Campuzano como la novia del ex

dirigente sindical, eso dicen, incluso los privilegios que la dama tenía en los tiempos de dirigencia

del ahora ex secretario general.

Después de lo manifestado cabe hacer algunas precisiones y mire que hay poco que aportar

cuando las cosas expuestas por Flores de Hoyos, lo dicen y todo pero hay cosas importantes que

valen la pena preguntar, ¿Rafael Méndez Salas estará detrás de los ataques que Campuzano vía

twitter hiciera en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García, como sucedió hace

algunos días?, ¿estará también detrás de la guerra sucia y las manifestaciones que la dama hiciera

en contra de Luis Bravo y del secretario Mario Gómez Monroy? Interesante saberlo, ¿no cree?

Interesante también es estar atentos sobre el tema que dará mucho de qué hablar en los tiempos

por venir sobre todo cuando el mismo Rafa Méndez, aparece señalado en el fraude en donde poco

más de 400 millones de pesos no se depositaron a las cuentas sindicales aun cuando fueron

descontados vía cheque a los trabajadores de la secretaria de educación, importante también

porque aun así pretende meter las manos en el próximo proceso de renovación del Comité

Ejecutivo Seccional, veremos…