El PRD y su escenario

Que Jesús Zambrano Grijalva esté de nuevo en la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática,

dice infinidad de cosas.

Para comenzar, que no se formaron cuadros que puedan responder a los tiempos actuales y que, su probado

trabajo al frente de esa organización de izquierda podría asegurar el retorno gradual a espacios que se conquistaron

más por la vía plurinominal y por tanto el PRD estuvo convertido en una fuerza política de alternativa a la derecha y

al centro.

La trayectoria política del sonorense, es significativa, porque la ha hecho de todo en la izquierda mexicana, dese

activista de organizaciones reaccionarias hasta formar parte del grupo que fundó el PRD luego de que connotados

priístas dejaron la corriente critica del entonces partido en el poder, para convertirse en una institución que lanzaría

sus propis candidatos y que comenzó con la postulación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano para la

presidencia de la República, en aquella elección en la que se le cayó el sistema a Manuel Bartlett Díaz en su calidad

de priísta.

En una sesión virtual que tuvieron los consejeros nacionales del Partido de la Revolución Democrática,

determinaron que la dirigencia debe estar de nuevo en manos del sonorense Zambrano Grijalva, porque está en

condiciones de unificar a los grupos y de conducirlos en una misma dirección en las elecciones del año que viene,

las del 2022 y las que haya hasta la sucesión presidencial, para la cual ya está anotado como prospecto, el actual

Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

Des de luego que esta es una muy buena noticia para los perredistas del interior del país, en especial para los de

Tamaulipas, porque en los años que estuvo al frente de la dirigencia nacional, tres para ser exactos, entre 2011 y

2014, hubo resultados adecuados al trabajo que se coordinó desde la Ciudad de México.

Además, el nuevo encargado del PRD frenará todo intento de los grupos de aventureros disque izquierdistas que se

apropiaron de las siglas de ese partido para quedarse con cargos púbicos plurinominales, sin preocuparse jamás

por darle vida al partido, es más son los responsables de que hasta haya perdido el registro porque no lograron el

porcentaje mínimo de votos que establecen las leyes electorales.

Quizá esto último será la gran diferencia ente el PRD que hace unos seis años tuvo en sus manos Zambrano

Grijalva y al cual llamaron ahora para recomponer y lograr que gane los espacios perdidos a efecto de ser la

izquierda de contrapeso que el país requiere dentro el esquema de partidos políticos que existe gracias a la

Legislación federal.

Para mucha gente que el ex candidato a gobernador de Sonora sea de nuevo el dirigente del PRD, representa que

el grupo de Los Chucos, se haga cargo del partido, en virtud de la cercanía que siempre ha mantenido con Jesús

Ortega Martínez, uno de los luchadores internos que ha actuado con más congruencia ideológica.

Los Chuchos en el liderazgo nacional equivale de reconsiderar la confianza para el PRD de Tamaulipas en personas

como los exdiputados Elpidio Tovar de la Cruz, Pedro Alonso Pérez, Julio César Martínez Infante y el profesor

Rafael Rodríguez Segura.

Ángel Ávila Romero, era el dirigente interno del PRD desde hace casi dos años, cuándo fue invitado a quedarse en

la oficina de la presidencia porque el dirigente, Manuel Granados Covarrubias renunció al cargo y es seguro que se

quede allí en el Comité nacional, porque fue secretario particular del propio Zambrano Grijalva, por tanto, ambos

conocen que estrategias pueden funcionar ahora, sin necesidad de que tengan nada que ver con el pasado.

Por demás está decir que el sueño del nuevo dirigente del PRD es ser gobernador de Sonora, su entidad natal,

porque van dos veces que compite y las mismas que perdió, en 1997 y 2003, aunque, de ahí en fuera ha estado en

todas las grandes luchas de su partido.

Incluida la que dio en el 2018 junto al PAN para tratar de ganar la presidencia de la República, porque fue

designado por el PRD como coordinador de campañas locales del PRD en la contienda presidencial de Ricardo

Anaya Cortés, quien fuera el abanderado de la tan extraña coalición denominada, Por México al Frente, que perdió

por muchos votos contra Don Andrés López Obrador, de quien Zambrano Grijalva fue asesor de 2004 a 2006 en la

Jefatura de Gobierno del extinto Distrito Federal.

Que puedan venir buenos tiempos en las elecciones para el PRD, la respuesta podría ser sí, aunque dependerá del

trabajo partidista que se lleve a cabo en todas las entidades del país de manera que el dirigente Zambrano Grijalva,

está obligado a salir a las entidades federativas para reorganizar la lucha de la izquierda, desde el momento que, en

la Ciudad de México, les tienen bien tomada la medida dado que las fuerzas sociales que se quedaron con el

Partido Movimiento de Regeneración Nacional y no con ellos, como fue luego del nacimiento del PRD y por la

influencia de su guía sentimental y moral, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Los otros.

Como los informes de los alcaldes de Tamaulipas comienzan el próximo jueves, de acuerdo al Código Municipal de

la entidad, los victorenses ya deben estar en espera del que rendirá su presidente municipal, Xicoténcatl González

Uresti, programado en una sesión extraordinaria del Cabildo para dentro de una semana, es decir, el lunes siete de

septiembre.

Se dará a conocer el estado que guarda la administración municipal, aunque será un evento interno del

Ayuntamiento, que se trasmitirá por las redes sociales, como serán todos los informes de los alcaldes, por aquello

de que no pueden llevarse a cabo eventos en los cuales la gente se aglomere, porque la pandemia del COVID-19

no está superada.

Para el sábado había en la entidad alrededor de 25 mil casos positivos confirmados y las defunciones estaban por

encima de los mil 820 casos, de manera que, las recomendaciones de las autoridades de salud es que se eviten

eventos masivos.

Ya existe alguna discusión debido a que, en el escenario nacional, la entidad aparece en semáforo amarillo, sin

embargo, al interior, todavía existen muchos municipios en rojo y anaranjado, pero, debido a que otra parte de las

municipalidades están en amarillo y verse, se considera que los presidentes municipales sí pueden hacer sesiones

públicas en invitar a los ciudadanos para que vayan a escuchar el reporte que darán a conocer sobre la situación

administrativa, social y política en que se encuentran los cabildos.

Se supone que este martes hay Informe Presidencial, pero, de entrada se generan descalificaciones y malos

augurios, como el de la Diputada Federal del PRI, Mariana Rodríguez Mier y Terán, quien afirma que en el

contenido del documento habrá cifras, datos y citas populistas, ya que en el México real, existen innumerables

promesas del titular del Poder Ejecutivo que no se cumplen.

Los americanistas que le van al Senador Américo Villarreal Anaya, inician la semana con la moral muy alta, porque

su hombre a seguir participó de manera activa en la definición de la agenda Legislativa para el próximo periodo de

sesiones del Congreso de la Unión.