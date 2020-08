PT con rumbo al 2021

El Presidente de la República ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, entregó oficialmente a los matamorenses obras realizadas en beneficio de la gente pobre con una inversión de 482 millones de pesos, entre ellas, el mercado público que lleva por nombre Catarino Garza, acto en el que fue acompañado por el alcalde MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ.

En la entrega de obras que benefician a miles de familias estuvieron presentes: el Gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCIA; ROMAN MEYER, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano así como también JESUS RAMIREZ, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de la República.

En su mensaje el Presidente LOPEZ OBRADOR, dijo a los matamorenses, -que por iniciativa propia se volcaron a recibirlo-, que en otra ocasión vendrá a Matamoros para saludarlos, abrazarlos y tomarse fotos porque «los quiero de verdad».

Lo anterior al referirse a la pandemia por COVID-19 y la importancia de respetar la sana distancia “tenemos que seguirnos cuidando; ya me voy, pero voy a regresar pronto quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, le tengo un gran amor a México, pero tenemos que cuidarnos”, dijo al dirigirse a las personas que se congregaron en los alrededores del mercado público y del centro deportivo construidos en la colonia Ampliación Solidaridad.

Al referirse a las obras entregadas a Matamoros, el Presidente de la República mencionó “me da mucho gusto que aquí en Matamoros el día de hoy estemos inaugurando 45 obras de mejoramiento urbano.

Con mil 214 viviendas para la gente humilde, para la gente pobre aquí en Matamoros; se invirtieron 482 millones de pesos en estas obras; y me da muchísimo gusto ahora, que, al pasar por el mercado público, enterarme de que se llama “Catarino Garza”, un revolucionario de Matamoros, Tamaulipas, expresó.

A nombre de los matamorenses, el alcalde de Matamoros MARIO LOPEZ, agradeció el apoyo que ha brindado a las familias que han mejorado su calidad de vida con estas importantes acciones de impacto social.

ES INCREIBLE, pero se empiezan a sumar elementos al ambiente político como MARIO QUINTERO, joven reynosense empresario que, sin duda alguna, podría ir en busca de una importante posición política que refuerza la generación en que se encuentra el mismo.

PT ES YA LA TERCERA FUERZA POLITICA EN EL PAIS

LOS PETISTAS, se convirtieron en la tercera fuerza política en el congreso de la unión tras la suma de diputados federales que se unieron a la fracción parlamentaria del PT.

LO ANTERIOR, es en cuanto a la salida de MANUEL LOPEZ CASTILLO de MORENA hace que este partido se quede con 250 integrantes perdiendo la mayoría absoluta.

SUMANDO también a JOSE ANGEL PEREZ, HECTOR SERRANO Y MAURICIO TOLEDO a la fracción parlamentaria del PT rebasando al PRI y logrando asi alcanzar una cantidad de 47 integrantes para en el tercer año de legislatura tener en sus manos la presidencia de la mesa directiva sin problema.

De esto, REGINALDO SANDOVAL FLORES coordinador del grupo parlamentario del PT, se congratuló de haber logrado este peldaño político como partido.

Cabe mencionar que el coordinador parlamentario originario de Zacatecas, ha sido diputado local en Michoacán, diputado federal plurinominal por aquella circunscripción y hoy por hoy diputado de nueva cuenta y comisionado político del PT nacional.

SURGEN PROSPECTOS EN FRENTES POLITICOS CIUDADANOS

MARIO QUINTERO RENTERIA, lo hemos visto en activismo político en diversos espacios a pesar de su juventud. El reynosense ahora incursiona en las filas del movimiento ciudadano y en dias pasados estuvo en la sultana del norte acompañado de un grupo de este partido político para sentar compromisos firmes de su proyecto de trabajo político electoral al lado del diputado local neolonés LUIS DONALDO COLOSIO RIOJAS.

Por lo que no es muy recomendable perderlo de vista al joven empresario y político MARIO QUINTERO RENTERIA que estará realizando una labor política en breve.

EN EL PRI SE MUEVEN SUS ACTORES

CARLOS SOLIS GOMEZ, ACTUAL SECRETARIO de organización del comité estatal el PRI cuenta con luz propia al frente de la posición que juega en el CDE.

Mientras que en Reynosa lo esperan por uno de los dos distritos electorales federales IX o II donde estaría teniendo en su caso de aceptar participar, una decorosa jugada política que le abriría en caso de ganar la elección el camino a palacio municipal.

Su paso por le congreso del estado de Tamaulipas, asi como por la dirigencia local del PRI y el sector juvenil en sus inicios lo fortalecieron para ser un secretario de desarrollo rural acorde a los tiempos que vivió Tamaulipas hace unos años y donde con carisma, dedicación y trabajo sacó adelante su labor como titular del área agrícola y ganadera viniendo de una familia de trabajo reconocido.

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, HOMERO DIAZ RODRIGUEZ Y OSCAR LUEBBERT GUTIERREZ podrían ser serios prospectos a la candidatura al gobierno del estado en el 2022.

Antes podrían pasar la prueba de fuego en sus distritos electorales para convertirse en candidatos a diputados federales como ENRIQUE en la capital del estado donde siempre ha triunfado.

HOMERO DIAZ en Matamoros donde uniría sin duda a todos a su favor para remontar al PRI donde hace una buena labor de partido su dirigente municipal HECTOR SILVA SANTOS con adeptos positivos.

Asi como en Reynosa OSCAR LUEBBERT demostraría su experiencia y trabajo desarrollado en muchos años logrando que se unifiquen a su favor.

DE AHÍ a que ganen es otro asunto.

HECTOR VILLEGAS el diputado federal con el que se dice cuenta el III distrito electoral le ha quedado muy pero muy mal al electorado.

Después de buscar hacer trabajo con los del PT, lo votaron, pero no para elegirlo, lo botaron para no saber de el en si. Ahora una antenita fidedigna señalan que anda buscando vestirse de azul será?

En el PAN, dijo la diputada local ROXANA GOMEZ PÉREZ que en unidad se está trabajando en el partido donde no falta quien le quiera agandallar la candidatura a la presidencia municipal en el 2021.

SIN DUDA que la mujer esta haciendo talacha política al interior del panismo, el partido que ya la ha abanderado en dos ocasiones y donde nos dijo que “en unidad, lograremos alcanzar metas que serán de beneficio para los Tamaulipecos, pues ese es y será siempre nuestro compromiso”, expresó la diputada al acudir este miércoles a las instalaciones del CDE del PAN, donde celebraron el registro de este instituto político ante el IETAM.

Estuvo presente también el Senador Ismael García Cabeza de Vaca, el Presidente del CDE del PAN, y la Secretaria General.

EN RIO BRAVO a los suspirantes del PRI, parece que les come el mandado RICARDO FERNANDEZ AVIÑA como un serio aspirante a la nominación a la presidencia municipal por el PRI pues el ex candidato a diputado local y ex regidor, anda repartiendo despensas y apoyos en algunas colonias populares donde se cuelgan algunos dirigentes de sectores y organizaciones del tricolor sin meterse mano al bolsillo para aportarle o es que el también ex dirigente del MT ya los convenció que es el favorito para la presidencia municipal.

