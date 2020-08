Los “Gallos” priistas del Altiplano

Aunque todos sabemos que el Partido Revolucionario Institucional de Alito a nivel nacional y de Edgar Melhem Salinas en el estado, en particular en la región del altiplano tamaulipeco, anda de capa caída, desilusionado y cabizbajo desde las elecciones del 2016, eso no indica que no vaya a dar la pelea política y con todo en el 2021, en especial para las Presidencias Municipales.

Hace algunos días, altos ejecutivos del CDE del PRI Tamaulipas, nos revelaron que para los municipios de: Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, van a echar mano de sus mejores cartas políticas. Nuestra fuente del Comité Directivo Estatal del tricolor, nos comentó que desde hace varias semanas existen firmes acercamientos con personalidades de cada uno de los municipios de esta región semiárida, para en su momento echar mano de ellos y competir el próximo año.

En Tula ya hay acercamiento con Aurora Castillo Aguilar, esposa del ex alcalde Saúl Muñoz Vallejo, quien recientemente éste pidió un permiso por 6 meses en el CREDE de este municipio donde labora, con la finalidad de traerse unos cuantos dólares para apoyar a su conyugue en las elecciones del 2021 y que también hay pláticas con el ex alcalde, el perfumado de René Lara Cisneros, así como con el eterno aspirante Juan Bustos Niño y no descarten que se sume al proyecto al ex alcalde Rodolfo “Fito” Lara.

En Bustamante el contacto ya esta, es con el ex presidente municipal, el caballeroso Antero Medina Cruz y Julio Torres, ex alcalde también y a ver a quien suman al proyecto. En Miquihuana todo apunta que el amarre lo viene haciendo con Francisco ‘panchito’ Alejos Becerra y él propondría quien va. Al parecer trae loco a Fabián Molina Cedillo, aunque no descarte al ex alcalde Evadió Bulnes García o Eusebio Molina, quien éste último se la ha partido últimamente por este partido político en la localidad.

Por Palmillas, el trato directo es nada mas con la ex alcaldesa Genoveva Córdova Castro y con Salvador estrada Jr. Y en Jaumave la lista es más larga para jugar, donde las reuniones se vienen dando con el ex alcalde Epigmenio Villarreal Valadez, Valentín Juárez García, Adán Noel Domínguez Rodríguez, Ricardo Cruz Medina, Cori y Alfredo de la Rosa Torres y todo es con la finalidad de escuchar su opinión para seguir haciendo del PRI, un partido propositivo para la sociedad de Tamaulipas. Los mismos que son cuadros que aún le son fieles al PRI y que buscan el fortalecimiento del partido.

El PRI, si se dan cuenta, en el Altiplano Tamaulipeco, si tiene bastante tela política de donde cortar para participar en forma digna en las elecciones municipales del próximo año. Insisto, el PRI esta visto y comprobado, cuenta con figuras

políticas perfectamente registradas en el ánimo de los ciudadanos como son los antes mencionados.

Con esta clase de figuras políticas, el PRI no necesitaría de mucha publicidad política para ser protagonista en el 2021, el año de las elecciones, por lo que más de uno, de dos o tres de esta región, no deben de andarle buscando tres pies al gato, ¡por supuesto que no!. Si en verdad quieren revivir al PRI, pues aquí, en la región semiárida, la deben de jugar con sus figuras políticas, esas que están 100% registradas y anotadas en el tablero, así de simple. Sin andar inventando. No hay tiempo para los experimentos y buscando otros ajenos al PRI.

Notas Cortas

1.- Activo como siempre, recientemente Lenin Vladimir Coronado Posadas, alcalde del Pueblo Mágico de Tula, su gobierno Municipal continúa con el abastecimiento de agua potable en el Ej. Rancho Nuevo. Gracias a las acciones prontas del munícipe se beneficiará a una suma importante de ciudadanos con el servicio del vital líquido, ahora que se necesita más que nunca. “Asumimos un compromiso con los vecinos de no dejarlos solos y aquí estamos, a pesar de la pandemia”, dijo el presidente municipal.

2.- Por fin arrancó el nuevo ciclo escolar 2020-2021 en todo el país y en particular en Tamaulipas se dio el arranque formal en su nueva modalidad por radio y televisión, lo que seguramente se llevará a cabo hasta finales de este año o a principios del próximo año, cuando hayamos solventado la pandemia de COVID-19. Ojala que así sea.

3.- Esta columna no aparecerá en unos días, pues tomaremos unos días de descanso, ya que si bien es cierto no lo hemos hecho desde hace mucho tiempo. Pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.