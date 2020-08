El dip. Mario Ramos se pone guapo

Uno.- Y se pone guapo porque está rifando, va a regalar, en este regreso a clases, una laptop de 14 pulgadas “para que tomes o impartas clases en línea”, entre alumnos y maestros de Victoria y municipios vecinos.

Y en su cuenta de Facebook, deja en claro: “Para llevártela sólo tienes que seguir estos sencillos pasos:1.-Seguir está cuenta; 2.- Darle like a la publicación y compartirla en tu FB; 3.-En lo comentarios etiquetar a 3 de tus amigos que requieren una laptop para sus clases”.

Precisa que “es obligatorio haber cumplido los 3 pasos, pueden participar residentes de #CdVictoria y municipios vecinos. Al ganador o ganadora lo seleccionaremos en vivo el próximo Domingo [30/08/2020] a las 8 pm”.

Vale decir que según su cuenta de FB a eso de las 13 horasd de este miércoles, su publicación del sorteo tenia 4 mil 300 “me gusta”, 305 “me encanta” y solamente 9 (nueve) “me divierte”….. y 4 mil 600 “compartidos”.

Salió al aire. El diputado panista esta en FB así de sencillo: Mario Ramos. Suerte.

Dos.- Quien tiene la aspiración de convertirse en candidato a presidente municipal de Victoria es el ingeniero Miguel Mansur Pedraza. Él trae un equipo de empresarios amigos suyos que diariamente lleva comida a decenas de personas en situación de pobreza. También este grupo de amigos de Miguel Mansur trae una pipa que lleva agua a diversos rumbos de la ciudad. He de contarles que en lo referente al agua potable, me dicen vecinos de la Colonia Ampliacion Luis Echeverria que desde hace siete meses no sale una gota de agua en la llave de su casa. Y al preguntarles respecto al recibo de agua, me dicen que, hasta eso, desde hace como cuatro meses la Comapa Victoria dejó de enviarles el respetivo recibo de cobro. Anteriormente, la preciada agua les llegaba por unas pocas horas y salía—valga la redundancia, y perdonen la explicación – del grifo, de las llaves instaladas en su casa. En fin… siete meses sin gota de agua en las llaves de la Ampliación Echeverria. Y eso que esas familias, esos cientos de niños, jóvenes, señoras, señoras y adultos mayores viven en la capital de “la altiva y heroica” Tamaulipas. Y no es Victoria cualquier ciudad, es la capital del estado, sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pobre Victoria. ¿Y que hace el alcalde Xico Gonzalez Uresti, medico de profesión, para remediar esto? Pues absolutamente nada. Es para que mínimo, este personaje nacido en Torreón, Coahuila, hiciese un patetico llamado, exhortación, invitación a las familias a los victorenses… que si cuentan con el servicio de agua en sus domicilios… a que no desperdicien el agua… para que en una de esas esa agua que se ahorra llegue a familias que vienen lugares como la Ampliación Echeverria, digo mínimo que haga eso. Pero visto está que sus “asesores”, a los que les paga carretadas de dinero, ni para eso le funcionan.

Tres.- En el partido azul, los candidatables para presidente municipal son el presidente del Correcaminos Miguel Mansur Pedraza, la diputada local Pilar Gomez Leal, el diputado federal Mario “El Wero” Ramos Tamez y el diputado local Arturo Soto Aleman… a quien insisten en decir que no quiere ser alcalde… sino candidato a diputado federal. ¿Sera? Bueno, en estos días le vamos a preguntar para despejar las dudas.

Cuatro.- Harto interesante, gran expectación esta causando la de nuevoooo… anunciada visita presidencial de Andres Manuel Lopez Obrador a territorio tamaulipeco. Y así como deshojando la margarita diríamos “ahora si bien, ahora no viene, ahora si viene“. Nada sorpresivo seria que nomas de nuevo no viniera AMLO a Tamaulipas. NOS VEMOS.