Personal de Apoyo Carretero localizó una camioneta fuera de la vía federal 101 y auxilió a los tripulantes; no se reportaron personas lesionadas.

San Fernando, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron asistencia a viajeros luego de que una camioneta saliera de la cinta asfáltica tras perder el control mientras circulaba por la carretera federal 101 Victoria-Matamoros.

El hecho ocurrió durante la implementación del operativo “Carretera Segura”, cuando personal comisionado a la Estación Segura Carboneras detectó un vehículo ubicado entre la maleza, a un costado de la vialidad.

De acuerdo con la información proporcionada, la unidad era conducida por una persona que viajaba acompañada de un menor de edad, quienes se trasladaban desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, con destino a Estados Unidos, cuando ocurrió el derrape.

Los elementos estatales acudieron para verificar las condiciones de los ocupantes y brindar apoyo correspondiente. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni afectaciones a la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que estas acciones forman parte de las labores de proximidad social y vigilancia permanente para reforzar la seguridad de quienes transitan por las carreteras del estado.