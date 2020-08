El “Lozoya” tamaulipeco ¿Quién es?

¿Quién podría ser Emilio Lozoya Austin en Tamaulipas, sobre todo de la administración pasada de Egidio Torre Cantú y que podría decir o demostrar como pruebas de corrupción y desfalcos al erario público?

¿Si con Emilio Lozoya salieron recibos escritos a mano recibiendo cantidades enormes de dinero que no podría mostrar un testigo tamaulipeco de un ex Gobernador nuestro que le permitiera o le ordenara cuanto quisiera alguien? ¿Escoja usted mismo quien podría ser y que no diría? ¿A ver, proponga usted nombres?

Un prospecto podría ser el propio ex titular de Finanzas, Jorge Silvestre Abrego Adame, otro más seria Cristóbal Gerardo Rosales Gómez, ex sub Secretario de Egresos y uno más seria Jorge Contreras Chío, ex Director de Pagos. ¿Y, que pero le ponen a Guillermo Martínez, ex director de Comunicación Social?

Y si nos vamos con un presunto más atrás, ahí está el morenazo de Ricardo Gamundi Rosas, solo por citar a uno.

Bueno, tendrían que hacer muchas investigaciones al respecto para comprobar todo esto, pues no habría fiscalías enteras y tal vez cárceles para atender a todos los responsables de tan numerosos ilícitos que en su momento cometieron. ¿No cree usted?

En Tamaulipas seguramente habrá quien supere a Lozoya, aunque usted no lo crea. Tan es así que Jorge Abrego Adame ya tramitó algunos amparos que le fueron negados en definitiva en los primeros meses de este año. Los otros dos habrían puesto pies en polvorosa, aunque se dice que cayó uno y está cantando bien bonito. ¿A ver si no le salpica al ex gobernador Egidio Torre Cantú, pues bien sabemos que no se mandaba solo, ni los otros?

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Educación que dirige el Lic. Mario Gómez Monroy, dio Inicio al Ciclo Escolar 2020-2021, este pasado lunes 24 de agosto, con el Plan de Regreso a la Escuela “ConTAMos Contigo en Educación Básica”, y que tendrá la modalidad a distancia ante la contingencia por Covid-19.

Tamaulipas, gracias al compromiso del Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, y preocupado por la educación de niños, niñas y jóvenes tamaulipecos, ofrece materiales educativos en apoyo en el proceso educativo con Guías para el Docente y Cuadernos para el Alumno.

Son 702 mil 156 materiales entre Guías y Cuadernos que son una invitación para ser explorados y compartidos con los Padres de familia o tutores que harán posible la tarea educativa desde casa.

De igual manera, se da continuidad a las indicaciones que marca la Secretaría de Educación Pública, con la modalidad a distancia vía Televisión Abierta con Regreso a Clases-Aprende en Casa II, para educación básica y media superior, apegados a los planes y programas de estudio vigentes.

Inician sus clases 701 mil 787 alumnos de Educación Inicial, Especial (CAM y USAER), Preescolar, Primaria y Secundaria en sus tres modalidades de Generales, Técnicas y Telesecundaria, públicas y privadas; con el apoyo de 34 mil 187 docentes en la entidad.

Es importante recordar que las clases presenciales sólo se retomarán siempre y cuando el semáforo epidemiológico marque en color verde, esto por indicaciones del Consejo de Salubridad General y por las autoridades de Salud.

NOTAS CORTAS

1.- Tenía que ser. Mediante un comunicado el ex secretario de Hacienda y Crédito Público del anterior gobierno federal Luis Videgaray Caso desde Estados Unidos, negó las acusaciones de Emilio Lozoya Austin y dijo estar listo para responder jurídicamente estas falsedades a la hora que lo citen a comparecer. ¿Sera?

2.- La pregunta de la columna es: ¿Alguien sabe del estado de salud de un ex alcalde de la frontera que le pegó el Covid-19?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.