Pónganse a Jalar…

“Dejen me quito el cubre bocas, para escucharme mejor”, dijo Adolfo Sierra Medina, a los

periodistas que cubrían “su protesta” para exigir según él garantías para los trabajadores de la

Secretaria de Salud que enferman de COVID, ¿pero y con ese ejemplo y con esa misma actitud

irresponsable actúan sus seguidores, por eso se enferman, no cree?

Aun cuando en los distintos municipios de la entidad, los seguidores de Sierra Medina, realizan

una serie de protestas, según él, para pedir equipo y material de protección para los trabajadores,

las autoridades de salud no se distraen y continúan trabajando para combatir al COVID-19.

Hay que decirlo y reiterarlo, la molesta de Sierra es que no lo pelan, nadie le hace caso a sus

amagos y a sus bravuconadas sobre todo quienes conocen y saben que lo único que quiere son

bases, contratos para vender al mejor postor y traficar con trámites sindicales.

Quiere una mesa de dialogo o de negociación, nada le importa que la ciudadanía enferme y pueda

morir, a Sierra, le interesa el dinero y el negocio, pero hay que decirlo, a la autoridad le importa

más resolver el COVID-19, que atender al ambicioso dirigente de la Sección 51 del SNTSS, que la

verdad no tiene llenadera.

Lo anterior me lleva a recordar la presencia del Secretario de Desarrollo Económico del Estado,

Carlos García, en una entrevista televisiva en donde hablo de todo tipo de medidas de prevención

contra el COVID-19, difundió las acciones dictadas por el Comité de Salud que encabeza Gloria

Molina Gamboa y hasta habló de la venta de bebidas alcohólicas y horarios de apertura y cierre, lo

cual es bueno, lo malo es que nada tiene que ver él con esa área y lo que es peor de cierre de

negocios y apoyos a los pocos que quedan a causa de esta pandemia no dijo nada, zapatero a tus

zapatos, hay quien dice que lo mejor para él y el SNTSS es que se pongan a jalar y enserio.

2.-Por cierto y así como encabeza el proyecto azul, Luis Rene Cantú, entregó a la autoridad

electoral su plataforma política, sí le atino, solo con unos cuantos seguidores.

Hay que señalar que los partidos políticos tienen hasta el día 30 de agosto para hacer entrega de

su plataforma política ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, pero también hay quien dice que

no confían de la capacidad de Cantú Galván, para hacer las cosas bien, por ello es que lo

exhortaron hacer la entrega 12 días antes del vencimiento para tener tiempo de corregir posibles

errores en este procedimiento, insisto pocos confían en él.

Hay quien refiere que a raíz de las medidas sanitarias establecidas por el COVID-19, el ex diputado

local y hoy dirigente de Acción Nacional acudió con unos cuantos a realizar la entrega de la

documentación, nosotros somos de la idea que pocos o nadie, cree, confía y menos comulga con

el tal cachorro, por eso lo dejan solo.

3.-Los electores castigaran en las urnas a los alcaldes de varios Municipios, dijo Edgar Melhem

Salinas, Presidente del PRI estatal, y coincidimos con él, el pésimo trabajo que realizan algunos

presidentes municipales como es el caso de la capital del Estado tendrán consecuencias en las

urnas, lo malo es que tampoco el PRI con sus prácticas antidemocráticas y su mañas añejas podría

ser beneficiado con el voto popular.

El dirigente tricolor acepta que van a ser unas elecciones competidas y refiere que se observa una

polarización entre los partidos políticos como MORENA Y Acción Nacional, donde parece que hay

una guerra mediática y judicial entre ellos, y dice que esto puede ser aprovechado por el PRI.

Sin embargo hay que decirlo, son buenos los propósitos de mi amigo Edgardo Melhem, lo malo es

que aún cuando hay buenas intenciones, no creo en la democracia de ese partido y menos en que

le den oportunidad a nuevos cuadros, simplemente se quedará en buena intenciones y será más

de los mismo veremos…

4.-Para salir en un lugar de la mancha mi abrazo y agradecimiento siempre al ingeniero Arturo

Guillen, en su tiempo Secretario Particular de Miguel García García, al ingeniero Ernesto Castañeda

y al buen amigo Homero García de la LLata, mis respetos, que tiempos deberás…