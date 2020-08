COVID-19, 50 mil 517 muertes

El viernes 6 de agosto de 2020 se dio a conocer oficialmente que México, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud, llegó a los 50 mil 517 muertes en la pandemia de COVID-19, lo que se esperaba empezara a terminar el pasado 6 de mayo se ha multiplicado 5 veces y aun no termina, ni tiene para cuando expirar. El resultado visible de esta pandemia a nivel mundial se resume en una tragedia sanitaria, una catástrofe económica y un gran trastorno sufrido y que aumenta en el sector educativo ante la imposibilidad del regreso a clases. A esto tenemos que agregar que no hay aun una fecha de caducidad o cuando menos un pronóstico de cómo terminará esto.

Por cierto, a 5 meses del inicio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, aun no se tiene a nivel mundial una idea clara, precisa y rigorosa de cuándo podrá terminarse, controlarse o solucionarse. La simple duda de cuándo acabará es suficiente para entender que tenemos que hacer mucho para darle fin y que tenemos que atacar por varios frentes como son: medidas estrictas para quienes no respetan las normas sanitarias, castigo para quienes fomentan que el virus llegue a nuevos afectados y apoyos para que las autoridades de salud puedan cumplir con su cometido. Es urgente reforzar las reglas de control para controlar la epidemia.

En el vecino Estado de Texas, desde el pasado 30 de julio está vigente el toque de queda, de 10 de la noche a 5 de la mañana, lo que ha reducido de manera amplia la movilidad en aquella zona a pesar de que Texas, está en semáforo rojo y sigue creciendo el número de casos; además conviene apretar el paso en el uso de cubrebocas que debe de ser obligatorio en todo el país desde el momento de salir de casa.

Ha faltado una campaña nacional que debiera ser iniciada por el propio Presidente de la Republica, sobre el uso permanente del cubrebocas y de las medidas de acceso a cualquier edificio o en tránsito en carreteras y ciudades, para evitar ya más contagios y muertes. En Tamaulipas podemos decir que no basta atender al semáforo local cuando en el vecino Estado de Texas, se produce un rebrote significativo de contagios y muertes en ciudades como Houston, Corpus Christi y San Antonio.

Actualmente no existe ninguna medida de control contra el coronavirus en las líneas de autobuses, casetas de cobro, lugares de acceso público como paraderos, centrales camioneras, parques públicos y al ver todo esto podríamos también contestarnos con otra pregunta igual a la que hicimos al principio de la columna: ¿Cuándo terminará esta pandemia? Seguramente cuando tomemos más en serio y a fondo medidas que la eviten, que la contrarresten y que la paren del todo.

En el vecino Estado de Nuevo León, el sábado antepasado se puso una multa de 500 mil pesos al Restaurante Bar “Señor Mostacho”, por abrir la noche anterior y servir bebidas alcohólicas adentro y afuera del establecimiento, sin seguir ninguna regla de los protocolos sanitarios, pidiéndoles a los clientes que abandonaran el lugar; tal vez con ese tipo de medidas drásticas podemos encontrar soluciones adecuadas a este asunto, sin esto no tenemos ni para cuando saber cuándo será el fin de la pandemia.

Entre las últimas medidas que se han tomado en varios Estados de la Republica para poner fin a la pandemia, están las de ir a domicilio, a atender a los enfermos sintomáticos de COVID-19 para evitar que salgan de casa a través de unidades móviles que les hacen la prueba y que los instruyen para seguir aislados sin salir de casa y así asegurar su recuperación sin aumentar el número de contagios. Otra nueva medida para poner fin a la pandemia, ha sido la creación de las unidades de telemedicina para dar consulta pública gratuita a través de video llamada a todos los ciudadanos que tengan síntomas de esta enfermedad y reciban tratamientos en su casa. Todo esto nos acerca a que la gente no se exponga a contagiarse en la calle y evite contagiar a los demás.

Y por último, otra medida urgente que conviene acelerar, es la de hacer pruebas en aquellos lugares en donde los contagios están muy avanzados y ahí mismo aislar a más gente. Si no se hace toso esto, no tenemos ni para cuando y no habrá aplanamiento de la curva ni en septiembre ni en octubre. Vale la pena que los Comités de Seguridad en Salud de cada Estado, tomen nuevas medidas y aceleren el paso, porque al ritmo actual solo estamos multiplicando el número de casos y el número de defunciones en el Estado día tras día y esto ya no se vale.

Al no saber cuándo termina todo esto, tenemos que encontrar cada quien la función que debemos de asumir es este periodo trágico y complejo. Debemos de ser todos parte de la solución y no del problema, por lo que lo más importante que debemos hacer es cuidarnos en lo personal a toda hora y al mismo tiempo cuidar a los demás, sobre todo los más próximos lo mejor posible.

Tamaulipas, hasta la noche del pasado sábado, la pandemia había cobrado la vida de 203. De este número fueron 85 damas y 118 varones, y fue durante la semana Epidemiológica # 32.

NOTAS CORTAS

1.- En la frontera de Nuevo Laredo y Laredo Texas, se resiente el rigor de la pandemia, al saber que todo el Estado de Texas está contaminado del virus, pero más aun las ciudades de Houston, Corpus Christi y Laredo Texas y aunque la frontera está cerrada, se siente los efectos de todo esto de este lado de la frontera. Hasta el viernes pasado se registraba solo en Nuevo Laredo, 153 muertes.

2.- Para este fin semana que viene según la agenda presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sostendrá una reunión con los gobernadores de los Estados. Será en el vecino estado de San Luis Potosí, convocados por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Seguramente se tocaran temas importantes, sobre todo del Sector Salud de COVID-19 y como arrancará el nuevo ciclo escolar, salvaguardando la salud de los niñas, niños y jóvenes estudiantes por el coronavirus.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.