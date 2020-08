Al Presidente yo lo arreglo

*Detractores del municipio

Así lo manifiesta a los cuatro vientos, fuerte y quedito el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento del Pueblo Mágico de Tula, Porfirio López Sauceda, quien fue recientemente balconeado a través de las benditas redes sociales, haciendo negocios turbios con el Sindico Municipal Pablo Velázquez Coronado, a quien le ofreció obras y pagos de renta a éste sujeto de marras por tal de que callara sus fechorías como renta de maquinaria, robo de combustible y otras linduras mas. Mira nomas que bonitos pelaos.

¿A caso el cabildo esta maiceado, síndicos y regidores con sus honrosas excepciones por este caso claro del Director de Obras Publicas? Alcalde es tiempo de que se quite del medio a esos servidores públicos que sólo le manchan su buena imagen.

Si recordamos estos hechos de corrupción no son nuevos en este Ayuntamiento, pues hace tiempo en esta misma su columna dialogábamos que la Secretaria del Ayuntamiento, Blanca Zayonara Páez (para qué decir el otro apellido pues nos daría vergüenza), sigue con sus sueños guajiros, fantasiosos y más de ser la candidata azul a la alcaldía en el 2021.

La verdad no se sabe que jabón la patrocina, ya que ella dice estar bien parada en el tercer piso de palacio de gobierno y que desde ahí al parecer la patrocinan, la promueven y la mueven a sus aspiraciones políticas, cuando bien sabe que primero es el uno y luego es el dos, así que soñar no cuesta nada.

Otro que no canta mal las rancheras y no entiende su responsabilidad, es el Director de Protección Civil, un tal René Calderón, que nada más se la pasa en el chupe y en vehículo oficial. Bueno eso se dice por las benditas redes sociales, por lo que insisto mi alcalde, deshágase de esa gente nociva que nada más le estorba y lo mancha en su quehacer político, social y así no se puede avanzar en bien de los tultecos.

Vuelvo a insistir mi alcalde, tiene que apretar tuercas y apretar el paso, ya que sus detractores de adentro han empezado a lanzarse con todo en su administración. Sabe el edil que el municipio tiene muchos problemas, que hay mucho por hacer, sobre todo por las necesidades de la población. Hay muchos sectores vulnerables en donde no cuentan con los mínimos servicios, ahí es donde hay que meterse con todo, pues bien sabemos que son factores importantes para lo que viene en el 2021. La reelección.

No tenemos la menor duda que el alcalde Lenin Vladimir Coronado Posadas, está trabajando por el bien del municipio, pero también está realizando labores a viento y marea para lo que viene, por lo que podrá sacar a este municipio adelante, cambiándole la fisionomía, mejores calles, colocando banquetas, mejorando los servicios y apoyando a los más necesitados. Que le falta mi Presidente para actuar al respecto, porque se lo pueden comer estos bribones de aprendiz de la política.

NOTAS CORTAS

1.- El gobernador del Estado de los vientos de cambio en Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, comentó que para no generar confusiones entre la población tamaulipeca, el regreso a clases será el 24 de agosto de manera virtual. El mandatario estatal refirió que se mantendrá una capacitación a maestros y a padres de familia, además de dar mantenimiento a las escuelas. “Con el ciclo escolar debemos estar todos de acuerdo para que todo salga bien, dijo.

2.- No me lo crea pero eso se dice allá por Tula. Que el eterno aspirante a la alcaldía de este municipio, el “nopillo” de Juan Bustos Niño, afirma: están “chingue y chingue” con la candidatura a la municipal en el 2021 y por el tricolor. El hombre de por allá de un lugar de Mamaleón dice que no será “gallo” priista para Tula, por lo que ahorita está concentrado a sus negocios. Qué bueno.

3.- Buena acción de la presidenta municipal de Bustamante, Marisela Rodríguez González, al entregar constantemente apoyos alimenticios a las familias de escasos recursos y más por lo que se está padeciendo de COVID-19. Y lo hace a través del DIF municipal, un organismo asistencial que todos los días respalda a la población, en especial a los más vulnerables y gente de la tercera edad, así como a los niños y estudiantes de todo el municipio.

4.- El Sector Salud con ‘filtro’ sanitario en la Colonia Agrícola “La Peña” de Miquihuana, ha detectado algunos casos positivos de Covid-19, por lo que inmediatamente los trasladan a la capital del Estado para su tratamiento e aislamiento. Autoridades sanitarias plantadas en esta localidad reiteraron el llamado del gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca y de la Secretaria de Salud, Dra. Gloria de Jesús Molina Gamboa, en el sentido de extremar las medidas preventivas para cortar la cadena de contagios en esta región de la sierra. Se señaló que en este Centro Covid-19 se siguen tomando muestras de pacientes con síntomas de esa enfermedad, a fin de proteger la salud de las familias miquihuanenses.

5.- El aviso del Sector Salud es importante sobre el COVID-19: quedarse en casa el mayor tiempo posible, mantener la sana distancia, lavarse las manos frecuentemente, desinfectar áreas y superficies de uso común, proteger a los adultos mayores y mantener el control de enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes principalmente.

6.- Recuerden: Muchos de los comentarios que abordamos en esta su columna son producto del sentir de la gente a través de las distintas redes sociales, especialmente de Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, lo que nos ocasiona que derramemos mucha tinta.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.