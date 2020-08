No más broncas

La Secretaria de Salud GLORIA MOLINA, no debe desgastarse, tomar en cuenta o hacer caso de las acusaciones que ha hecho en su contra, el secretario general de la Sección 51 del Sindicato de Trabajadores ADOLFO SIERRA MEDINA. Por el contrario, GLORIA no debe incorporar una carga adicional de trabajo con esos señalamientos, sobre todo, por quien provienen y enfocarse al control, para reducir la curva ascendente del coronavirus covid-19. Incluso, ir viendo temas adicionales que vendrán, como la proliferación del mosco que provoca el dengue, en Reynosa, Valle Hermoso y Díaz Ordaz, en los que se declaró la emergencia, pero sin descuidar el resto de los municipios en los que “Hanna” dejó buena humedad. Lo de SIERRA MEDINA no es de hoy, ha sido una de sus características, utilizando como argumento la defensa de los trabajadores del sector salud, algo en lo que si bien tiene razón, no son las formas. ADOLFO está acostumbrado al amedrentamiento, a posturas intransigentes, al uso de medidas que ya no corresponden a los tiempos actuales, en los que debería sumarse a las acciones gubernamentales y la Secretaría de Salud, para coadyuvar y salir lo más pronto posible de esta pandemia. Si bien GLORIA MOLINA podrá no ser “monedita de oro”, habrá que decir que SIERRA MEDINA no es una “perita en dulce”, dicho por sus propios compañeros. No hace mucho, un grupo de integrantes del Sindicato Independiente, de esa sección 51, denunciaron actos de presión por parte de su secretario general, es decir, ADOLFO SIERRA MEDINA. Lo hicieron manifestándose afuera de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria número uno, en la Capital del Estado. Ahí, el representante de este organismo independiente VICTOR HUGO HERNÁNDEZ denunció actos de amedrentamiento en contra de los trabajadores que no quiere a SIERRA MEDINA como secretario general, a quienes los mando amenazar con que perderían sus derechos si se afiliaban al sindicato alterno, cuando era toda una mentira. Y no es la única, por el contrario, el líder de la Sección 51 ha enfrentado quejas y denuncias que no hablan nada bien de su persona y menos, de su dirigencia, a la que regreso después de estar fuera. Si tanto interés tiene ADOLFO en procurar la salud y prevenir a los trabajadores ante la curva ascendente del covid-19, hay caminos, causes y formas para solicitarlo, sin necesidad de irrumpir en el edificio que alberga las oficinas de la Secretaría de Salud, cuerpeado por supuestos trabajadores que parecen otra cosa. La Secretaria GLORIA MOLINA trae múltiples broncas que resolver, preocupaciones que de cierta forma le quitan el sueño, responsabilidades que pocos quisieran y compromisos que cumplir, no obstante a las adversidades, como para desviar su atención en necedades, caprichos y posturas que persiguen un fin, distante de una problemática, en la que se requiere de unidad, como de la suma de esfuerzos para salir adelante. Lo de SIERRA MEDINA es político y para eso, todavía no son los tiempos. En fin.

