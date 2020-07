Y despues con que se va a divertir

Colonias y fraccionamientos de Suelo Riobravense que se vieron afectados por las torrenciales lluvias que dejó a su paso la tormenta tropical “Hanna”, que bueno, que no nos pegó de lleno agarró otra vez para Nuevo León; vivieron horas de pánico la tarde del domingo cuando un ducto de gas perteneciente al Centro de Nacional de Control de Gas Natural, tronó provocando fuertes estallidos que se pensó podía provocar una tragedia de monumental magnitud.

Afortunadamente la Dirección Municipal de Protección Civil de inmediato se puso en alerta y procedió a evacuar a las familias cercanas a ese ducto que estalló a la altura de la maquiladora “Duro”, sobre las vías de ferrocarril, como si Usted fuera para la unidad academia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Estos sectores fueron evacuados: “Paseo Del Valle”, “Nuevo Amanecer”, “Invasión 2000”, así como trabajadores que, en esos momentos laboraban en la fábrica “Duro”.

Me comentan expertos que el ducto no explotó porque de inmediato se accionaron las válvulas de seguridad, que fueron las que provocaron los fuertes estallidos que se escucharon hasta el primer cuadro de la ciudad.

Escuché el estallido, pero no le puse especial atención ya que pensé que era la Planta Termoeléctrica “Presidente Emilio Portes Gil”, que se les salió de control a los operadores, como siempre; pero a los pocos minutos mi concuña GRACIELA GARZA, me mensajeó para preguntarme qué era lo que se escuchaba, le respondí lo de la “Termo”, me dijo que no era eso, que era otra situación.

Y efectivamente, era otra la situación.

Salvo el susto, la situación no paso a mayores, y ya en estos momentos personal especializado de Petróleos Mexicanos reparan el daño, que se llevará varios días.

Pemex, le da mantenimiento a ese ducto que alimenta de gas a la maquiladora “Duro” y “Maseca”, pero no le pertenece, le perteneció, y ahora está bajo control de la Comisión Nacional de Control de Gas Natural.

Y será Petróleos, quien en días próximos tenga el peritaje de la causa de esa fuga de gas.

Pero lo más seguro es que ya esa tubería tuvo su tiempo útil y habrá que cambiarla, recordar que todo lo que pasa por abajo en Suelo Riobravense, ya es muy viejo.

Una compañera mía de bachillerato, que vive en el fraccionamiento “Las Torres”, donde ocurrió la fea explosión hace ya tres años, me comentó que se le inundó su casa debido a “Hanna”, y cuando realizaba labores para sacar el agua, escuchó el estallido, y opto por irse a refugiar a un hotel.

EN MI QUERIDO y adorado Suelo Riobravense, aparte de mucha agua, qué daños nos ha dejado “Hanna”.

Este lunes se lo pregunté al Jefe de Comunicación Social del Republicano Ayuntamiento ISBAC MARTÍNEZ, que me respondió que 16 sectores fueron afectados por las lluvias, pero que Protección Civil se encuentra al pendiente ante cualquier emergencia, pues este lunes siguen las lluvias; comenzó a llover a eso de las diez de la mañana con 18 minutos.

La colonia “Victoria Cardenista”, era en donde la situación estaba algo delicada, pero nada de qué preocuparse.

Me comentó que el Presidente Municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, se encuentra al pendiente de todo lo que ocurre, y ha estado girando indicaciones a los funcionarios que les toca atender esta contingencia natural.

A MUCHOS funcionarios municipales y estatales, hay que recordar que gobierna el Partido Acción Nacional, no les cayó muy en gracia que digamos el apunte que hizo el Riobravense ISMAEL ZAPATA MORALES, que al ver unas imágenes del sector inundado donde vive y opera su fábrica que es en “Las Torres”, escribió lo siguiente: “Hace mucho que a los responsables no les importa el pueblo”.

Desconozco si ya le dieron el respectivo coscorrón partiendo de que es miembro del Partido Acción Nacional, y no se vale tirarle chigadazos a los mismos.

Si pensaba en algún proyecto político a futuro, siempre los ha tenido en mente, seguramente ya se le cayó por esos comentarios.

EN ACCIONES de las dependencias estatales, la Secretaría de Bienestar Social, llevan apoyo alimentario a las familias que resultaron afectadas por las lluvias ocasionadas por “Hanna”, también entra en operación el Dif Estatal.

En Suelo Reynosense, en donde la cosa estuvo de la patada, se activaron dos comedores comunitarios en las zonas más afectadas en donde se ofrecen 600 almuerzos y comidas.

ROMULO GARZA MARTÍNEZ, Responsable de la Política Social, visitó el municipio de Hidalgo, en donde entregó insumos mediante el programa de Subsidios.

AHORA que la Gobernadora de la Ciudad de México CLAUDIA SCHEINBAUM, le prestó a su jefe el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, a la que fuera su Secretaria de Gobierno ROSA ICELA RODRÍGUEZ, los expertos aseguran la siguiente movida será la de su Secretario de Seguridad OMAR GARCÍA HARFUCH.

La señora Rodríguez, acaba de pasar a convertirse en la Directora General de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En estos momentos todos vemos a Omar como el relevo de ALFONSO DURAZO MONTAÑO, que en la Secretaría Federal de Seguridad ha sido un verdadero fiasco, un verdadero inútil.

Ya que andamos con mi Presidente López, bien harían sus expertos o asesores, si es que los tiene, en recomendarle que no venda el avión presidencial, sino al rato con que se va a divertir.

Y con que va a tener entretenidos a los mexicanos que todavía creen en sus dichos, por no escribir otra cosa.

Eso del avión presidencial ya se convirtió en una chunga al igual que lo del cubrebocas y lo de EMILIO LOZOYA.

Por cierto, mi Presidente López volvió a dar nota para espectáculos al negarse, como niño, a subir al avión presidencial, con todo y que no estaba en los aires, lo tenía a sus espaldas; en la mañanera de lunes, que si la hizo tipo show al llevarla al hangar presidencial.

Recordar que en campaña prometió que por nada del mundo se subiría a esa lujosa nave.

Puras niñerías.

VAYA escenas tan dramáticas que hemos presenciado a través de la red social más chismosa del mundo que es Facebook, sobre la situación que viven familias de colonias de Suelo Reynosense, que cada vez que llegan lluvias extraordinarias, como las que dejó “Hanna”, se les inundan sus hogares.

Son sectores en los alrededores de la famosa laguna “Escondida”, que se desbordo y dejó intransitable el boulevard “Oriente”, por donde se llega al “Centro Cultural” y “La Joroba”.

Gacho, pero gacho la cosa.

Y no hay autoridad, ya sea federal, estatal o municipal que le ponga fin a este problema, porque repito, esas escenas se van a seguir viviendo cuando llueva mucho.

Me hubiera gustado ver helicópteros y lanchas del Gobierno del Estado en acción, el Gobierno Municipal también con todo; pero bueno.

Chingao.

Afortunadamente muchos políticos, funcionarios y demás, que ahora le hacen a la meteorología, avisaron con mucha oportunidad de lo que se nos venía encima, pero como siempre mucha gente ni caso hizo.

Un servidor se preparó y siempre estuvo listo.

Ojalá, ojalá, y ya tomemos conciencia, y que nos sirva de experiencia, porque no será solo este fenómeno natural que nos ataque, vienen más.

Hoy solo fue lluvia.

Un comunicado oficial habla de que se vieron afectadas alrededor de 50 mil familias, se imaginan.

EL REPORTE oficial sobre coronavirus me llegó el domingo a las cuatro de la tarde con doce minutos y es el siguiente: 356 casos nuevos casos positivos y 16 nuevas defunciones.

Las cifras totales son: 14,930 confirmados, de los cuales 8,318 se han recuperado y 915 han fallecido.

En mi querido y adorado pueblo se reportaron: Nueve casos positivos, siete mujeres y dos varones; y no aparece ningún fallecimiento.

HABLANDO de la pandemia, todo parece indicar que el Delegado Federal por Tamaulipas JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, también salió caso positivo.

Eso se ha manejado en redes sociales, e inclusive por propios familiares como su hermana GRACIELA, que escribió en su cuenta: “Les pido una oración por todos los enfermos, en especial por JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL JR”; pero aquí en Tamaulipas los Morenos son muy herméticos, pues esto se mantiene como secreto de estado.

Y hoy que tanto lo necesitan en su natal Reynosa, pues está enfermito por no atender las indicaciones del sector salud como usar cubrebocas.

PORQUE aún hay tiempo no se le pase felicitar este lunes con motivo de su cumpleaños a la guapa empresaria y política de Suelo Riobravense VERÓNICA SERNA GALLARDO.

También, el amigo periodista JORGE DE LA CRUZ.

Además, el líder magisterial NAIF JOSÉ HAMSCHO IBARRA.

Y al ex-beisbolista y ahora analista de deportes, más que todo de béisbol, ALEX RODRÍGUEZ, que seguramente tendrá un magnifico regalo de su pareja JENNIFER LÓPEZ, no quiero ni imaginármelo.

Cumplió años el niño ROBERTO PRADO FLORES, nieto de nuestro buen amigo, pero amigo no chingaderas, ERNESTO PORFIRO “Porfis” FLORES VELA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

FALLECIÓ el originario de Suelo Reynosense ISRAEL PEÑA LUCERO, hermano de nuestro buen cuate NOÉ; ambos funcionarios municipales de Seguridad Pública en varios municipios de Tamaulipas, con muy buenos logros.

Descanse en paz Israel.