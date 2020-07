El efecto #GP

No es monedita de oro, en política nadie lo es, pero no se puede negar que actualmente es uno de los pocos políticos panistas que avanza y cuya figura crece a pasos agigantados.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES (#GP) tiene madera para grandes cosas y está perfilado para proyectos políticos de gran calado.

Las mayores fortalezas del también líder de la bancada de Acción Nacional, en el Poder Legislativo, son su disciplina, su discreción y la atención a las cosas importantes de la política estatal.

Ha demostrado #GP que no se distrae en futilidades, como también que cuenta con una piel muy dura que ha soportado las brutales dagas mediáticas que sin piedad han impactado sobre su humanidad.

En el juego del ajedrez político, quien mueve las piezas desde el “cielo azul” tamaulipeco, es decir la “cabeza” de todos los proyectos, conoce las capacidades de su amigo, quien desde años lo acompaña; sabe que tiene una pieza triunfadora en sus manos, que puede garantizar la continuidad de la hegemonía azul.

En esa pantanosas aguas que en ocasiones se convierte el Poder legislativo, #GP ha demostrado su versatilidad, su don para conciliar, el respeto de acuerdos y un fuerte liderazgo.

Pero también sabe ponerse el overol, engrasarse las manos y el rostro cuando se requiere afinar la maquinaria para sacar adelante, de forma puntual, todo lo que la entidad necesita a través de importantes iniciativas.

Es #GP, por decirlo de una manera romántica, el maestro de ceremonias que hace que sus compañeros ejecuten de forma entonada las melodías necesarias para que soplen los vientos del desarrollo en Tamaulipas, mediante las iniciativas que impulsan.

Precisamente en el quehacer legislativo, #GP promovió que no se exigiera los uniformes escolares para el ciclo que está por arrancar, demostrando su sensibilidad ante la desnutrida economía familiar que se vive, producto de la pandemia del Covid-19.

También promovió la protección para los adultos mayores estableciendo la cláusula del usufructo vitalicio en los bienes inmuebles para que los abuelitos no sean víctimas de injusticias, ingratitud o abusos.

Una iniciativa que se llevó las palmas, es la que propone que los padres y madres de familia puedan tener licencia laboral para ausentarse y dedicarle atención a sus hijos víctimas de cáncer.

La iniciativa de decreto, presentada con carácter de urgente, inyecta fuerza y optimismo a niños y niñas que enfrentan la dura batalla contra el cáncer de la mano de su padre o madre, una iniciativa que transpira sensibilidad y compromiso social.

Ante este resultado, se puede tomar como un acierto el que #GP haya sido sacado de la Secretaría de Bienestar para que comandara el Poder Legislativo, pues los resultados así lo demuestran.

Además no se olvida de Reynosa, donde se le ha visto de forma permanente por la pandemia del Covid-19 y, recientemente, por las inundaciones provocadas por “Hanna”, extendiendo la mano a quien lo necesita.

Siguen dos años importantes en el accidentado terreno de la política electoral, el 2021 y 2022. En ese sentido GERARDO PEÑA FLORES está sentado al frente de la fila, en esa enorme aula donde están inscritos los actores políticos de peso… Cabe decir que la historia apenas se empieza a escribir… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- El moreno EDUARDO GATTÁS, tuvo un trago demasiado amargo; mientras que él picaba piedra y hacía talacha política en la Capital, el ex beisbolista ISMAEL “El Rocket” VALDEZ, parece que viene a la mesa puesta, a través de una “filial” del Movimiento de Regeneración Nacional, para quedarse con la candidatura a la Alcaldía de Victoria… Tendrá LALO que poner buen rostro al mal tiempo así como tener los brazos y manos abiertos para que le den un premio de consolación… Ni modo… la diputación en puerta… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, está por abrir las puertas de par en par para aquéllos que deseen cambiar de playera. Al “partido de Estado” no le interesa el color de la camiseta que porten, pues lo único que vale es la estructura y el arrastre electoral que pueden exudar los futuros morenos… Saben en Morena que ellos pueden ser la tabla de salvación de los priistas que ven cómo su barco está a punto de hundirse por el “caso Lozoya” y algunos cuadros del tricolor bien valen la pena el rescate y a ello se aprestan… Son rumores, rumores, rumores…

~~PIDE RIVAS QUE POBLACIÓN COLABORE.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, informó que los casos positivos de Covid-19 se han triplicado en el Municipio. “Las clínicas y hospitales están en su máxima capacidad”, alertó el edil neolaredense y por ello reiteró el llamado a la población para que asuma la responsabilidad y colabore en disminuir la curva de contagios y la cifra de muertes. El alcalde RIVAS acotó que ya se rebasaron los mil 400 casos positivos, más lo que se acumulen esta semana.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La oscura campaña mediática en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, está “financiada” desde la misma dependencia donde presta sus servicios… Alguien está muy interesado en que haya una vacante en la Secretaría de Salud y le atiza a la lumbre para que se vaya… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… El subsecretario de Administración y Finanzas de Salud, ENRIQUE NÁDER NEMER, está más que contento que su jefa, GLORIA MOLINA GAMBOA, cargue con todos los pecados y sea “figura” en estos momentos, pues los reflectores apuntando de forma permanente hacia la “Jefa” le da la sombra necesaria para hacer del presupuesto lo que le plazca… ¡Upssssss!

++CUENTAN QUE… El alcalde de Ciudad Victoria, XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, se presume “intocable” y así lo hace saber a sus más cercanos parientes y colaboradores… Por ello han difundido la versión de que el presupuesto de Victoria no ha sido sólo para el Alcalde, sino que un personaje muy poderoso le ha metido mano y por ello goza de impunidad y en una de esas hasta ya tiene la oportunidad para reelegirse… ¡Está-cawbrown!

++CUENTAN QUE… Se maneja con insistencia que, hoy por hoy, el Grupo Tampico es el amo y señor del sur de la entidad, por lo que no habrá apoyo económico para nadie ajeno al proyecto que vienen cocinando desde hace años y que hoy apuntala JESUS NÁDER, el edil porteño… No habrá financiamiento para campañas, como en otros años, por parte del Grupo Tampico, porque no quieren distraerse en nada que no sea el “proyecto grande”… ¡Sacarrácatelas!

