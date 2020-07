Arnulfo o Ceci Robles

La posibilidad de que el político ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO aspire nuevamente a la secretaría general de la Sección 30, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Tamaulipas, está abierta. El oriundo de Nuevo Laredo ya estuvo al frente de ese organismo magisterial, donde realizó un buen papel. Hasta ahora ARNULFO no ha dicho si va o no al proceso interno, que por cuestiones de la pandemia podría no realizarse antes de que termine este año. Y podríamos decir que ni hace falta, porque la representación del magisterio a cargo de RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ da para más. Sin embargo, los estatutos son claros y al término del periodo para el que fue electo RIGO, está por llegar. Quien adelantó que ARNULFO podría volver a la competencia por la Sección 30 del SNTE en Tamaulipas fue ENRIQUE MELENDEZ PEREZ, quien adujo que el político de Nuevo Laredo no tiene impedimento alguno para volver a la lucha, aunque habrá que decir también que los años no pasan en balde y posiblemente ARNULFO desista de una intención de ese tipo. Habrá que decir, que el Comité Ejecutivo Seccional en Tamaulipas se ha mantenido en calma, con la representación de GUEVARA VÁZQUEZ, quien ha salido en defensa de los trabajadores de la educación, cuantas veces ha sido necesario. Al interior del Comité, hay figuras que también pueden suceder a RIGO, cuando se lleguen los tiempos. Un ejemplo de lo anterior lo puede ser la maestra CECILIA ROBLES RIESTRA, la que si bien en más de una ocasión ha formado parte de las carteras en la Sección 30, por ser leal e institucional se ha quedado en la raya de ser secretaria general. CECILIA como ARNULFO son dos fuertes prospectos para dirigir en un momento dado al magisterio de Tamaulipas, toda vez que ambos conocen la estructura y el funcionamiento del sistema educativo, de tal forma que no irían a un campo desconocido. Afortunadamente RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ les dejaría a ellos o bien, a cualquier otro prospecto, además de unas finanzas ordenadas, un clima propicio para el relevo y un ambiente de unidad, como el que se vivió en el periodo de ARNULFO, al que no se le hizo ser diputado por una mala jugada que le hizo RAFAEL MÉNDEZ SALAS. Pero eso quedó atrás para RODRIGUEZ TREVIÑO, porque al final de cuentas, a lo que siempre le ha apostado es a la unidad, al compañerismo para poder salir en defensa de los maestros de Tamaulipas. Aunque hasta ahora es sólo una posibilidad, hay muchos maestros que estarían de acuerdo en que ARNULFO regresara a la Sección 30, aunque otros avalarían también, que a CECILIA ROBLES RIESTRA ya le toca estar al frente del sindicato de maestros en Tamaulipas. Cualquiera de los dos, haría un buen papel, pero sobre todo, tendrían el respaldo del magisterio de la entidad. En fin.

