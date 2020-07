Preguntan tamaulipecos por Egidio

Ya es historia, pero sirve de preámbulo. El domingo por la tarde detuvieron en la Ciudad de México a CRISTÓBAL ROSALES GÓMEZ, ex subsecretario de Egresos del sexenio anterior.

Del centro del país lo trajeron al Centro de Ejecución de Sanciones, aquí en Ciudad Victoria, en donde ayer (martes 21/07/2020) tuvo la audiencia inicial que se suspendió hasta el próximo sábado.

Ayer también, el mero picudo de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) de Tamaulipas, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, le ponía más gasolina a la lumbre de la hoguera del escándalo político/policiaco.

En rueda de prensa daba a conocer que se giró una tercera orden de aprehensión en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, hermano de la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, CARMEN LILIA.

De regreso con CRISTÓBAL ROSALES, se le acusa de ser pieza clave de una célula delictiva encargada de sustraer, mediante facturas reales de empresa falsas, más de dos mil millones de pesos.

En el caso del ex alcalde CANTUROSAS, también se le acusa de desfalcar las arcas municipales de Nuevo Laredo, a través de sustraer recursos mediante “empresas pantalla” o “fantasma”.

Si el objetivo es hacer justicia a los tamaulipecos, la también llamada UIFE está actuando a paso veloz y por lo que se ve lleva buen ritmo.

Pero en esta ecuación el nombre del ex gobernador priista EGIDIO TORRE CANTÚ está fuera, al menos no ha sido pronunciado por la boca de RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA.

Es cierto que una cosa es acusar y otra cosa muy distinta probar las acusaciones. Pero en el colectivo tamaulipeco existe la clara sospecha, por no decir la seguridad, de que CRISTÓBAL ROSALES no se mandaba solo.

Si el presunto desfalco (al que se le dio publicidad a la velocidad de la luz) se realizó, ya sea por dos mil o por diez mil millones de pesos, por ROSALES, nadie cree que EGIDIO TORRE estuvo al margen de ello.

Ya sean dos mil o diez mil millones, esa suma frenó o aletargó el desarrollo que Tamaulipas se merecía durante el sexenio pasado. ¿Cuántas redes de agua potable, de energía eléctrica, becas escolares, pavimentación y atención médica no se hicieron?

¿Cuánta obra pública de gran calado no se hizo porque presuntamente diez mil millones de pesos fueron desviados de las arcas gubernamentales a través de las también llamadas factureras?

La UIFE tiene un duro paquete frente a los tamaulipecos, pues las factureras que operaron en la Secretaría de Finanzas del sexenio pasado, también se replicaron en otras secretarías del sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ.

Por ello los tamaulipecos preguntan por EGIDIO, cuando se mencionan los nombres de sus subalternos como artífices de uno de los mayores desfalcos conocidos en la entidad… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Una diputada del Congreso local, del Movimiento de Regeneración Nacional, no puede ocultar su “alegría” tras darse cuenta del tremendo escándalo en que está envuelta la familia CANTUROSAS VILLARREAL… Cuentan que cuenta que “la vida da muchas vueltas” y que esa diputada fue minimizada, al grado de la humillación, por su colega CARMEN LILIA, por ello ahora agradece al destino la realidad pues a cada quien acomoda en el lugar que se merece… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El asunto de las factureras “acalambra” a cualquier actor político de la entidad, pero más a todos aquéllos que ya estaban armando su proyecto electoral para el 2021… Las factureras pueden convertirse en una herramienta proselitista, de resta y suma, no sólo para el 2021 sino también para el 2022… En la Capital de Tamaulipas será de mucha ayuda para que el Partido Acción Nacional retenga el poder a pesar del embate de cualquier partido político… Son rumores, rumores, rumores…

~~REVISA RIVAS OBRA DEL BULEVAR.- El presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, llevó a cabo una supervisión física de las obras de construcción que se llevan a cabo en el bulevar Don León, que dará conectividad al sector de la Universidad Tecnológica con el fraccionamiento Oradel… La obra, señaló el alcalde RIVAS beneficiará de forma directa a dos mil habitantes y lleva a cabo un 98 por ciento de avance, teniendo proyectada su entrega e inauguración para finales del presente mes. La inversión de la obra está cotizada en 27 millones 542 mil 517 pesos, para una meta programada de 19 mil 156.92 metros lineales de construcción.

EL MUNDO COMO lo conocíamos antes de la pandemia del Covid-19 ya no existe… Los mercados internacionales han colapsado, el desempleo se agudiza, la economía no sólo está frenada, está rota y la salud general está en riesgo… A pesar de ello un puñado de seres humanos sigue investigando y practicando en busca de una vacuna efectiva, teniendo el tiempo encima y en contra… A pesar de que el Mundo ha cambiado no debe cambiar una cosa: la esperanza… Algunos ya perdimos buenos amigos por culpa del Covid-19, otros más a parientes muy cercanos y algunos más los tienen en la cama de un hospital; a pesar de ello la esperanza nos mantiene en pie, pero no debemos bajar la guardia y por el contrario, reforzar las medidas de higiene… En términos reales falta menos tiempo para superar la pandemia, aunque no haya una fecha exacta para ello… No pierda la esperanza… Hasta mañana…