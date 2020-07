Primero la lana y luego los apoyos

Más que enviar un mensaje de aliento a las miles de familias víctimas por el COVID

en su mensaje dominica el cual seguramente hará a partir de este, el presidente de la

república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR parece más buscar por todos los

medio congraciarse con la ciudadanía, a la cual, evidentemente le ha fallado con su

fallida estrategia de salud para controlar el coronavirus que lo tiene postrado y en

sus más bajos niveles de popularidad ciudadana.

En su lectura compuesta por diez puntos -al viejo estilo priista-, el tabasqueño toca

temas como combatir la corrupción, crear una nueva cátedra en las escuelas

públicas dedicada a la salud, prometer el derecho a la salud a todos los mexicanos,

entre otras muchas cosas.

Desde Palacio Nacional LOPEZ OBRADOR lamentó el fallecimiento de miles de

personas por causa del coronavirus ofreciéndoles las condolencias a familiares y

amigos a quienes juro, que mejorará el sistema de salud y que apenas finalice la

pandemia, habrá de brindar públicamente un homenaje digno habida cuenta que

debido al virus, nadie ha podido despedir a sus seres queridos como debe de ser.

Queda claro que la postura asumida por el Jefe del Ejecutivo Federal más parece una

medida política-electorera o populachera muy a su estilo por cierto, que realmente

un mensaje a las miles de familias víctimas del letal virus.

Ante esto, ¿qué dirán las también miles y miles de familiares y amigos, de las

personas muertas por la incontrolable ola de inseguridad? ¿para ellas no habrá

condolencias ni mensajes de apoyo o solidaridad?., en fin.

Por supuesto que a nadie escapa los “estrategias” o “acciones” que realiza o

implementa el presidente junto a sus más allegados con tal de recuperar terreno

luego de perderlo en gran medida, producto de una serie de desatinos y de

promesas no incumplidas, entre otras múltiples razones.

Todo ello ocurre sin contar el polémico traslado del ex Director de PEMEX EMILIO

LOZOYA que en lugar de reorientar la política de LOPEZ OBRADOR en contra de la

corrupción y los corruptos se le hizo bolas el engrudo.

De arranque apenas tocar suelo mexicano y ser revisado clínicamente, cayó enfermo

de un titipuchal de cosas cuando al salir de España no tenía de acuerdo al reporte

médico de las autoridades de aquel país, el mínimo problema de salud.

Lo anterior echa también por tierra una vez más las reiteradas promesas del

presidente que se ha cansado de decir que jamás negociarían en su gobierno con

delincuentes, y lo de ¿LOZOYA AUSTIN, qué es entonces? ¿acaso el ex funcionario no

es un delincuente?, o es como ahora se dice en el argot de la justicia mexicana, un

testigo colaborador, así las cosas.

Para acabarla de amolar ahí están las declaraciones de su “amigacho” el

“respetuoso” presidente de los Estados Unidos DONALD TRUMP quien solicita a

todos que se fijen en México antes que en su país, respecto a la evolución y contagios

de coronavirus, dónde por cierto el país azteca ya se encuentra en el cuarto lugar a

nivel mundial en infectados.

Todavía peor la situación para el ya de por si amolado pueblo mexicano

principalmente, para los comercios, empresas en pequeño y las personas que se han

quedado sin empleo debido a la contingencia de salud, pues en el periodo

extraordinario en la Cámara de Diputados, no se abordará ningún tema de rescate

financiero o algo que se le parezca pues es más importante delinear una reforma a la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad para que deje fuera a los diputados en el

manejo del presupuesto y sea solamente el presidente LOPEZ OBRADOR, quien

meta mano y realice todo tipo de modificaciones al gasto público, está de más decir

que es la mayoría morenista encabezada por MARIO DELGADO quienes están detrás

de esta patraña, lo peor del caso, es que se van a salir con la suya.

En otro punto elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México y de Tamaulipas

detuvieron al ex Subsecretario de Egresos CRISTOBAL “N” por estar involucrado

presuntamente en operaciones con recursos ilícitos y uso indebido de funciones.

El referido ex funcionario es señalado por las autoridades fiscalizadores estatales de

haber cometido los delitos arriba señalados, motivo por el cual será trasladado de la

capital del país a Ciudad Victoria para que responda por los delitos que se le

imputan, se prevé que el detenido sea ingresado a la penitenciaria estatal apenas se

le practiquen los exámenes y protocolos de rigor.

En otro asunto de pronósticos reservados el conflicto que se trae MARIO ALBERTO

RAMOS TAMEZ con algunos de sus ex compañeros de partido MC, el asunto continúa

siendo el tema de la deslealtad aderezado con ciertas diferencias políticas.

Lo anterior no parece preocupar al “ahijado” de GUSTAVO CARDENAS, quien aparte

de no hacer caso al tema, sigue avanzando en pos de la candidatura a la presidencia

por el PAN, así las cosas.