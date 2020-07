AMLO ‘forja’ alianza PRI-PAN

La utilidad política que genere al gobierno de la 4T el enjuiciamiento del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA y el ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, será un catalizador que precipite la alianza electoral PAN-PRI, de cara a las elecciones del 2021.

El hecho de que el gobierno federal busque ir tan lejos como se pueda en el castigo de todos los involucrados en la trama que causó quebranto a las finanzas del país, lo cual es plausible, anticipa que el largo brazo de la Ley podría alcanzar no solo al ex presidente priista ENRIQUE PEÑA NIETO, sino también a los ex legisladores federales del PRI y del PAN que aprobaron la Reforma Energética peñista, ahora que LOZOYA “hablará” como Testigo protegido del escándalo Odebrecht, versión México.

DUARTE, quien también habría desviado recursos públicos para financiar campañas políticas, tal como presumiblemente lo hizo LOZOYA al apuntalar la campaña presidencial de PEÑA NIETO, podría ‘descorrer’ la cortina que esconde el uso de recursos públicos con fines partidistas.

Solo para dar una idea del ruido que provocará en el país el enjuiciamiento de LOZOYA [para no hablar del escándalo DUARTE], el líder morenista del Senado RICARDO MONREAL, acuñó un enunciado bastante gráfico: “será un terremoto que levantará muchas de las ruinas del pasado”.

Ante el amago virtual de la 4T sobre políticos del PRI y del PAN -¡y de Morena!, ahí tiene usted al gobernador de Puebla, quien fungía como líder del Senado cuando el escándalo-, voces de alerta como la del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, advierten que vienen represalias, por lo que envió un mensaje muy claro al gobierno del centro:

“Todo aquello que vaya en perjuicio de los tamaulipecos, lo voy a señalar; yo no he cambiado mi discurso, así ha sido. Pero, si nos están recortando el presupuesto; si ya no están apoyando al campo tamaulipeco, y peor aún, si nos están frenando proyectos productivos, como la energía eólica, lo vamos a señalar”.

La sospecha de que el gobierno de la 4T busca capitalizar los casos de LOZOYA y DUARTE para ‘pertrechar’ a los candidatos de Morena rumbo al 2021, ha reactivado los diálogos pro alianza PRI-PAN.

La lucha será en territorio.

Más allá de las cubetadas de lodo que salpiquen esos casos sobre PRI y PAN, sus bases militantes se mantienen fuertes y unidas en Tamaulipas, y ante el acoso de la 4T, ya prepara sus herramientas de campaña para resolver en territorio el reto electoral que plantea el 2021.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la Presidente Municipal, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, entregó al personal médico de la Clínica 15 del IMSS, 800 overoles bioprotectores, 4 Mil 400 cubrebocas KN95, 100 caretas protectoras, 1000 pares de guantes de látex y 100 litros de gel antibacterial, para prevenir el contagio de Coronavirus.

Los insumos médicos que la Alcaldesa de Reynosa llevó a los Héroes de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, son donaciones periódicas del Gobierno Municipal, que desde el inicio de la pandemia por COVID-19, ha entregado al Hospital General, Materno Infantil, 270 de Especialidades, y como en esta ocasión al 15, 33 y 40.

Debido a la alta tasa de contagio, la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, propuso que a los 10 Millones de Pesos destinados para este programa, se sumaran otros 5 Millones, propuesta que fue aprobada en el Cabildo, por unanimidad, para que todos, quienes están luchando por la vida de los reynosenses, reciban los insumos médicos necesarios para protegerse.

La Alcaldesa de esta ciudad hizo entrega de este invaluable apoyo, a la Directora, Doctora PATRICIA AMADOR, en compañía del Lic. HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, Secretario Técnico del Gobierno Municipal y de miembros del Cabildo de Reynosa.

Lo que nos recuerda que el Programa Emergente de Canasta Básica, que el Gobierno Municipal que preside la Doctora MAKI ORTIZ aplica el beneficio en más de 150 colonias, llevando alimentos, optimismo y esperanza a las familias reynosenses de mayor carencia económica, durante esta pandemia de COVID-19, pagando el Ayuntamiento la mitad de los 500 Pesos de despensa que adquieren, recibió el apoyo comunitario.

La señora MARÍA CECILIA, habitante de la colonia Burocrática, por ejemplo, agradeció al Gobierno Municipal el apoyo con el pago del 50% de su adquisición de productos de primera necesidad, en el módulo sobre ruedas, «A mi me parece muy bien el programa que trae el Municipio con DICONSA porque me beneficia con mis víveres, para la casa por esta situación que estamos viviendo».

De otro lado, el presidente municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS, lanzó nuevamente un llamado enérgico a la población a mantenerse responsable en su casa para evitar la propagación del virus Covid-19, ya que a pesar de las medidas establecidas en la Jornada de Sana Distancia, como el cierre temporal de negocios, trabajo a distancia, Doble hoy No circula, restricción de movilidad, entre otras medidas, hay ciudadanos que no son responsables.

Señaló que estamos en un periodo de aumento acelerado, exponencial del número de casos, al grado de que ya hemos rebasado los mil contagios, y aunque el crecimiento es muy acelerado , todavía tenemos la oportunidad de frenar los contagio.

“Nuevamente, quédate en casa, si no tienes a que salir no lo hagas, ya rebasamos los mil contagiados y estamos muy cerca de llegar a los 100 decesos de personas que han perdido la lucha contra el Covid-19, si no creen en el virus no sé qué más tenga que pasar para que crean”, enfatizó.

RIVAS CUÉLLAR dijo que entiende la desesperación de la ciudadanía del encierro voluntarios por la cuarentena, sin embargo manifestó que ahorita lo principal es cuidar la salud de las y los neolaredenses.

“Entiendo la desesperación de la gente, leo los comentarios en Facebook donde ya están desesperados, hay molestia también por la cuestión económica por querer recuperar su actividad comercial, pero ahorita tenemos que cuidar la salud para después atender de inmediato la cuestión económica”, afirmó el edil.

Reiteró que su gobierno está haciendo todo lo posible para mitigar los efectos del virus en la ciudadanía, sin embargo dejó en claro que la ciudadanía también debe asumir la parte que les corresponde en las acciones de lucha contra el Covid-19.

[-Entreparéntesis: La secretaría de Salud confirmó este domingo 357 nuevos casos positivos COVID-19, y 15 defunciones, con los cuales el total de casos asciende a 12,527 confirmados, de los cuales 6,482 se han recuperado y 802 han fallecido. “Esto nos indica que debemos extremar precauciones desde casa, la calle y el trabajo para disminuir el riesgo de contagio, comentó la titular del ramo, GLORIA MOLINA GAMBOA-].

Por cierto, el periodo de contingencia sanitaria e inmovilidad social derivado de la pandemia, ha permitido al Ayuntamiento de Tampico llevar a cabo trabajos de limpieza y mantenimiento de los espacios recreativos con el fin de que estén en óptimas condiciones, una vez que se determine su reapertura por parte de las autoridades sanitarias.

Lo anterior fue informado por el Presidente Municipal CHUCHO NADER, quien expresó que durante los más de noventa días que se ha extendido el estado de alerta sanitaria, personal de servicios públicos ha emprendido una intensa labor de mantenimiento en los diferentes parques, plazas, y sitios de interés turístico de la ciudad.

Aseguró que corresponderá al Comité Estatal de Seguridad en Salud determinar las fechas y condiciones en que se lleve a cabo la reapertura de los espacios de convivencia, por lo que su administración continuará mejorando las condiciones de los mismos.

«Hemos aprovechado este periodo de contingencia para darle mantenimiento, limpieza y rehabilitación a muchos de los espacios públicos de la ciudad, con el fin de que estén en las mejores condiciones para recibir a la población y a los visitantes, una vez que las autoridades de salud determinen las condiciones para ello», señaló.

De ciudad Madero nos reportan que ante la crisis económica que se ha presentado en todo el estado por la contingencia del Covid-19, la secretaria general del PRI en Tamaulipas, MAYRA OJEDA, hace un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se eviten cortes de luz en los hogares.

Hizo un llamado a la CFE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se le dé apoyo a la ciudadanía en este sentido, pero que además se subsidie el excedente de energía consumida en uso doméstico y mixto, considerando las altas temperaturas que se han registrado y la llegada de la canícula este próximo 22 de julio.

“Pedimos que se evite el corte del servicio de incurrir en la omisión del pago, ya que es por todos conocido la incertidumbre económica que se están viviendo las familias tamaulipecas al no generar los mismos ingresos o inclusive al no tenerlos, situación que los pone en un estado de total de indefensión ante los altos cobros realizados por la CFE”.

MAYRA OJEDA, dijo tener conocimiento a través de las denuncias ciudadanas sobre altos cobros en los recibos en los últimos meses. Familias que antes pagaban entre 600 y 800 pesos ahora deben cubrir más de dos mil, es por eso que se pone del lado de los ciudadanos y lanza este exhorto.

¡Ah, por cierto!, si las cosas continúan como hasta ahora, difícilmente se podrá regresar a las aulas en Tamaulipas y por el momento se evalúa iniciar esta actividad de manera presencial o mixta, dijo el Secretario General de la Sección 30, quien agregó que por esta razón le solicitó a la Secretaria de Educación que equipe a los maestros para que de manera virtual, desde sus casas, o en las aulas, continúen enseñando a los alumnos y desarrollando los planes de estudio del próximo ciclo escolar.

JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dijo que en reciente reunión de trabajo, se dio a conocer por parte de la Secretaria de Educación de Tamaulipas que están en un periodo de evaluación, “pero si de aquí al día último de Julio, las cosas continúan como hasta ahora, difícilmente se regresara al aula”, así se les informó.

En base a los datos oficiales que se tienen, las autoridades educativas de Tamaulipas evalúan aplicar las clases y desarrollo del próximo ciclo escolar mixto, es decir unos días en el salón de clases y otros de manera virtual, desde sus casas para proteger a los maestros y los alumnos.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el seminario web “Diálogo entre pares”, en continuidad a las estrategias alineadas al Plan Académico Tecnológico de esta casa de estudios, para avanzar en la Modalidad Mixta opción virtual con la que se iniciará el periodo de clases otoño 2020.

Con la presencia del Rector JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, la Secretaria Académica de la UAT, Dra. ROSA ISSEL ACOSTA GONZÁLEZ, expuso un informe del seguimiento a estas acciones, dentro de los temas: La dinámica de clase en la Modalidad Mixta, el Rol del Docente; y la Retroalimentación de los estudiantes sobre su experiencia de aprendizaje durante la contingencia.

Informó que alrededor del 99% de los alumnos de UAT, fueron atendidos a través de la enseñanza mediada por tecnología.

Destacó que para afrontar la nueva normalidad se presenta también un nuevo rol del docente, que abarca Pedagogía pertinente a la nueva escuela, Presencia relevante, Primacía o prioridad de la personas como cuidado de si y de otro.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.