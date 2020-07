Unos se van, otros se quedan

Desde este viernes y hasta el tres de agosto, la burocracia estatal y municipal tendrá su periodo vacacional. Serán dos semanas en las que de plano, nada tendrá que hacer, hablando de actividades relacionadas con su fuente de trabajo. Sin embargo, para quienes integran el Comité Estatal de Seguridad y Salud representara un nuevo reto, por la movilidad social que pudiera darse y generarse una curva todavía más ascendente de covid-19. Desde luego que la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA tendrá que aguantar y trabajar durante las dos semanas de asueto, a menos de que pudiera tener los síntomas del virus y tener que aislarse para llevar el tratamiento médico desde casa, como ya lo han hecho otros. Lo cierto es que los enlaces del Gobierno en los principales municipios tendrán que trabajar entre estos, el Secretario de Desarrollo Económico CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ en Matamoros, el de Bienestar Social RÓMULO GARZA MARTÍNEZ en Altamira, el de Turismo Fernando Olivera Rocha en Ciudad Madero, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ de Medio Ambiente en Reynosa, entre otros que tienen esa encomienda. Otros siguen de vacaciones como la Contralora Estatal CARMEN ZEPEDA HUERTA, que desde que empezó la pandemia en el mes de marzo a la fecha, ya no se volvió a parar a sus oficinas en la torre Bicentenario y se estima que está trabajando desde su casa u oficina alterna. Otros se irán unos días a descansar, bajo el compromiso de tener a la mano el teléfono, para que en caso de ser necesario, regresarse a trabajar, como el caso concreto de ARIEL LONGORIA GARCÍA como Secretario de Desarrollo Rural, del Trabajo MIGUEL VILLARREAL ONGAY e incluso, JESÚS ALBERTO SALAZAR Secretario de Administración. Además de ello, hay otros que de plano no podrán despegarse las dos semanas de vacaciones como el Secretario General de Gobierno CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS. Ojala y a estas alturas, se haya definido un mecanismo adicional para poner freno a la burocracia como al resto de la población y no se desborden sobre todo a lo más cercano, que son los ríos. Es de esperarse que se haya hablado con el inútil alcalde de Victoria, así como de Padilla, Hidalgo, Guémez, Mante y otros, en donde corre el agua y la gente aprovecha estos días para ir a refrescarse. Como lo dijo en su momento PEDRO GRANADOS RAMÍREZ, son días en los que la gente buscara que por lo menos les dé el viento, después de permanecer la mayor parte de los días de marzo, abril, mayo y junio y que a estas alturas, lo que menos desean es quedarse en casa. no imponer orden en esos lugares, sentará las bases para que a inicios de agosto, estemos hablando de más enfermos y desafortunadamente, más fallecidos por este virus que pudiera decirse, ataca más a unos que a otros. En fin.

