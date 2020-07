Qué ayuditas …

Aun cuando es parte de las áreas privilegiadas del sistema escolar, al haber sido nombrado director del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos, ERNESTO ROBINSON TERÁN ha demostrado no tener educación. Y es que, durante meses se la ha pasado falseando información que las madres, padres de familia y estudiantes quieren saber en torno a la entrega de ese tipo de apoyos económicos, para que los alumnos simple y sencillamente no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos. El ciclo educativo 2019-2020 se dio por terminado hace varias semanas y, en el peor de los casos, entre quienes reciben ese tipo de apoyo por parte del Gobierno del Estado a través del Itabec, todavía siguen a la espera del recurso. Casi en el mismo lapso de tiempo, incluso con un par de semanas atrás, ROBINSÓN TERÁN llegó a la torre Bicentenario, presuntamente a ser partícipe de una reunión de trabajo. ¿Con quién? Estaría bueno saber, tomándose en cuenta que en ninguno de los 22 niveles existen oficinas de representación de la Secretaría de Educación. Aun cuando pensó que sería en un ir y venir, en primera instancia se le complicó pasar por la planta baja de la torre Bicentenario, por aquello de las medidas de prevención al contagio de covid-19. En primera instancia no quiso dialogar con un primer filtro de quienes representan a los medios de comunicación, pero en un segundo, muy apenas concedió un par de minutos para dar a conocer el estado que guarda la entrega de las becas. Repitió lo que había dicho otras tantas semanas atrás: que son más de 90 mil becas a través de diferentes programas que se van a entregar, que ya sólo es cuestión de definir mecanismos para la entrega, que la pandemia vino a trastocar y modificar los planes de entrega si se toma en cuenta que ya no puede aglutinar o integrar varias filas para llevar los cheques a los alumnos entre otras cosas. En parte tiene razón, cuando aduce que por la pandemia, la forma de entrega variará. Todavía es fecha que ERNESTO ROBINSON no dice si ya tiene esquema de entrega, en qué variará y lo que tanto añoran saber los becarios, cuando estará recibiendo el recurso para que con anticipación, sus hijos cuenten con lo básico para regresar a clases, independientemente de que sea en forma presencial o en línea, como venía aplicándose planes y programas educativos. Lo peor, incluso, lo que nadie soporta, es que se les juegue el dedo en la boca y en más de una ocasión, se les esté diciendo que mañana, el lunes, el fin de mes, la próxima semana y otras tantas versiones que ya ni se le creen al director del Itabec. Desafortunadamente, a quien le está rebotando la irresponsabilidad de ROBINSON TERÁN es a la Secretaria de Educación de Tamaulipas, donde en forma constante y reiterativa, cuestionan padres de familia como alumnos sobre la entrega de las becas y estímulos educativos.

LOS MANCHADOS

Es un hecho que las elecciones de 2021 no se van a posponer y todo parece indicar, que independientemente del comportamiento de la pandemia, en el mes de septiembre habrá de iniciar el año electoral. Como lo anticipó la presidenta de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral OLGA ALICIA CASTRO, lo único que van a modificar son los protocolos e incluso, algunos procedimientos. De hecho, las elecciones de Coahuila e Hidalgo, serán el laboratorio para definir lo que se tenga que implementar o cambiar para contiendas que vendrán más adelante, de persistir la pandemia. Para esas elecciones, los candidatos tendrán que hacer uso de las redes sociales y medios de comunicación para hacer campaña, porque hacerlo de manera personalizada como en antaño, pueden contagiar o contagiarse. No habrá concentraciones masivas ni aperturas como cierres de campaña. Y si bien se mantendrá el mismo sistema de votación, tendrá que guardarse la sana distancia, el uso de gel antibacterial, termómetro para la temperatura y otra serie de medidas que se implementarán conforme pasen las próximas semanas. En fin.