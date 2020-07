A un paso de mayores sanciones

Por las condiciones que imperan, en las que existe un registro promedio diario de 200 casos de covid-19, resulta por demás complicado dar marcha atrás a las medidas que tienen vigencia para este fin de semana, concretamente sábado y domingo en nueve de los 43 municipios de la entidad, tomándose en cuenta que Mante recién se incorporó. Por tanto, dependencias como la Secretaría de Turismo ni siquiera se mueve para empezar a promover los lugares turísticos que dispone la entidad para el periodo vacacional de verano, que inicia el 17 de julio. Desde luego que FERNANDO OLIVERA ROCHA, Secretario de Turismo, está más que listo, incluso los prestadores de servicios para mostrar los beneficios de la naturaleza, de sol y playa, además de ríos y balnearios que, al igual que las vacaciones de semana santa, se volverán a quedar sin uso. Aunque hay la promesa de que la Secretaría de Salud hará una evaluación municipio por municipio, a lo único que se puede aspirar es a que se dé luz verde a uno que otro, que no presenta riesgos para la salud y que por tanto, daría paso al ecoturismo, e incluso, a la apertura de algunos espacios públicos cerrados, a poco menos del 50 por ciento de su capacidad. Y es que, lejos de avanzar se está retrocediendo en el número de contagios de covid-19, no obstante al cierre de las tiendas que forman parte de las grandes cadenas comerciales. Éstas tendrán que cerrar los días 11 y 12 de julio, es decir sábado y domingo, en base al acuerdo emitido por el Gobierno del Estado pata Victoria y otros ocho municipios. La gente sigue sin entender, restando credibilidad a la pandemia y dispersando el virus. Hemos sabido de reuniones de familiares y amigos en palapas, albercas o casas particulares, donde siguen jugando lotería, festejando cumpleaños o aniversarios con carne asada y cerveza, pasando a segundo plano el elevado contagio. Quizá por ello, algunos funcionarios como el Subsecretario de Desarrollo Económico JESÚS VILLARREAL CANTÚ es de la idea de que se empiece a elevar el tipo de sanción contra aquellos incrédulos de la pandemia. La medida ha sido secundada por el pastor de la Iglesia Luz para las Naciones LUIS ARMANDO GONZÁLEZ ISAS, porque sólo así puede entender la gente y quedarse en casa. Habrá que decir, que en lugares como Nuevo León, los agentes de tránsito están en condiciones de detener a los automovilistas que no usan cubrebocas, a los que además de infraccionar les quitan la unidad y se traslada al corralón. A ese tipo de acciones vamos a tener que llegar, para que simple y sencillamente la gente entienda. ¿Pero a donde meteremos a tanta gente? Es la interrogante que surge, en el supuesto de que hubiera detención de personas renuentes a contribuir con las medidas encaminadas a la prevención del contagio. Sencillo, hay lugares como el recinto ferial, en donde sea concentrado todo aquel, incluso aquella que no cumpla con las medidas y sea puesto en libertad hasta el día siguiente. De otra forma, la curva de la pandemia irá en aumento, no obstante el esfuerzo y la voluntad que han mostrado comerciantes, empresarios y prestadores de servicios, con el uso de medidas, lineamientos y protocolos. Es decir, ya no está en ellos, sino en la gente que va y viene de un lugar a otro, sin el uso de cubrebocas, además de no guardar la sana distancia, entre otras.

LOS MANCHADOS

Ahora resulta que algunos de los que tienen interés en obtener candidatura a la presidencia municipal de Victoria, les ha dado por difundir el resultado de encuestas “patito”, en los que desde luego, aparecen en los primeros niveles de preferencia ciudadana. Hace días lo vimos en EDUARDO GATTAS quien pretende ser candidato por Movimiento de Regeneración Nacional, supimos de MIGUEL MANSUR que lo haría por Acción Nacional e incluso del diputado MARIO RAMOS TAMEZ. No dudamos que cada uno tenga sus niveles de aceptación en Victoria, pero los porcentajes dan risa. Aparte de ello, los tiempos no son electorales. Que quede claro, cualquier prospecto que compita con la “popularidad” del inútil alcalde de Victoria, obviamente que le van a sacar una marcada diferencia. Por eso consideramos que no hace falta estarse midiendo, ni tratando de engañar a la gente con esas encuestas, cuando de antemano ya se conoce lo que cada uno de ellos trae en el morral. En fin.