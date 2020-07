“Yo, en el DF, no la armo”   

Pues hay tienen que en la impredecible Primavera del 2021, el domingo 6 de junio, los tamaulipecos iremos a las urnas. Vamos a elegir alcaldes, diputados federales y diputados locales.

Ya dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador que va a estar muy atento a las elecciones y a cuidar que el INE haga bien su tarea. Al Presidente AMLO que a ratos – muchos ratos se comporta más como Jefe de Partido que como Jefe de la Nación… mas, con toda seguridad le va a importar tener, con MORENA, el control de la Cámara de Diputados, que sentar en los palacios municipales de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa, y Tampico a uno de MORENA.

Visto en perspectiva los jefazos de MORENA le van a poder más atención a ganar los nueve distritos federales de Tamaulipas que las alcaldías que ya les dije. ¿Voy bien o me regreso? Entonces, bajo esa estrategia… van postular a diputados federales a sus mejores hombres y a sus mejores y más populares, carismáticas mujeres. Aquí lo importante es fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación. Desde ese punto de vista practico va a querer MORENA ganar las nueve curules federales que ganar el control del Congreso de Tamaulipas o las principales alcaldías de la entidad.

Entonces, a la hora de las postulaciones de candidatos el partido en el poder federal, va a mandar la guerra a su candidato más popular. Y si en ese momento, por ahí de febrero su mejor candidato en Ciudad Victoria es por ejemplo el Dr. Felipe Garza Narvaez o es Eduardo Gattas Báez pues no va a dudar ni tantito en postular al más popular, pero no para Alcalde sino para Diputado Federal.

Luego ocurre que a la ciudadanía más le importa quien se va a quedar de alcalde que quien va a ser el Señor Diputado federal, porque lo que el ciudadano quiere es que pase a tiempo el camión recolector de basura, o que le repongan el foco fundido del poste de la esquina y no que el Wero Ramos o Mariana sea su diputada federal. Los problemas, las carencias, los baches esta para arreglarlos el presidente municipal o no el C. e ilustre Diputado Federal.

El que le puede hacer una rebajita en el impuesto predial o quitarle una multa de transito es el presidente municipal o alguno de sus eficientes funcionarios. Por eso les vale –nos—quien sea su representante popular en el Congreso de la Unión.

Por eso, usted, muy amable lector, si esta en MORENA y quiere ser presidente municipal de su pueblo, rancho o capital no se haga muchas ilusiones en caso de ser muy popular o andar al cien con toda la banda… mejor bájele tres rayitas a su popularidad, mejor hágase de un “bajo perfil”, mejor guarde su popularidad para otra Primavera, porque corre el riesgo que los de la Cuarta Transformación lo manden a la guerra para ganar la Diputación Federal…. Y se le haga de agua su añorada candidatura a la Presidencia Municipal. Mejor discretito, calmadito, pero eso si bien pilas con los que van a elegir a los candidatos a Presidentes Municipales. O de plano, invíteles una carnita asada, uy digales: “Oiga Jefe, yo quiero ser alcalde… no me vaya a mandar de Candidato a diputado federal, porque yo en la Ciudad de México… no la armo, ‘lootro’ día fui y me perdí”. ¿Voy bien o me regreso? NOS VEMOS.