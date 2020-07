2021, el gran salto

Teóricos, analistas y operadores de territorio de los partidos PAN, PRI y Morena, realizan cálculos y elaboran hipótesis respecto al escenario de oportunidades que les plantea la elección concurrente del 2021, pues el resultado que arroje incidirá decisivamente en el panorama de corto, mediano y largo plazo.

De lo que digan las urnas el 2021, dependerá el futuro político de Tamaulipas, el 2022.

Más concreto:

Si Acción Nacional refrenda en 2021 su calidad de partido mayoritario en la próxima legislatura, casi podría asegurarse [recuerde que la política no es una ciencia exacta, sino una técnica de la aproximación], que el PAN ganará otra vez la gubernatura el 2022.

Pero si la siguiente mayoría en el Congreso local no resulta azul, sino guinda, es muy probable que el próximo gobernador sea de Morena, y no de Acción Nacional.

Por su parte, para el 2021, quizá el PRI espere a que la dinámica política nacional dé un giro, para luego determinar su política de alianzas.

¿Con Acción Nacional?

¿Con Morena?

El escenario político en Tamaulipas apunta a que el PRI haría alianza con Acción Nacional, pero esa posibilidad depende de curso que tomen en un futuro cercano los diálogos que sostienen en México los líderes nacionales de esos partidos.

Aunque aquí en cortito, por afinidades ideológicas y cercanía geométrica, parece que al PRI se le facilitaría más aliarse con Morena, habida cuenta de que sus mejores ‘cuadros’ en el estado desertaron en esa dirección.

La prueba nos la dan el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, bien perfilado ya hacia la candidatura guinda a gobernador el 2022, y el tres veces diputado local del PRI FELIPE GARZA NARVÁEZ, Delegado de SeGob del Gobierno de la 4T en Tamaulipas, y quien es sin duda la mejor ‘carta’ de Morena para la presidencia municipal de ciudad Victoria.

Quiero decir: la política de alianzas querrá decir mucho en la elección del 2021, pues aunque aparentemente Morena carece de liderazgo, base militante, ‘cuadros’ y operadores políticos en Tamaulipas, algo indica que podría sentirse en territorio un “manotazo” desde el centro, que altere el orden de los factores y [re]posicione a los candidatos de Morena.

El hecho de que el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR también esté arriesgando en 2021 la mayoría de su partido en la Cámara de Diputados, -y con ello la hegemonía de la 4T en muchos aspectos fundamentales de la vida nacional-, indica que el Presidente de la república No-Solo-Será-Un-Vigilante de la próxima elección, como lo advirtió desde su tribuna mañanera, sino que se convertirá también [como de hecho lo es cada vez que toma el micrófono en sus conferencias], en el principal activista político rumbo a la próxima cita ciudadana con las urnas.

Bajo esa percepción, PAN y Morena preparan su mejor salto hacia el 2021, pues además de los Ayuntamientos, los Congresos locales y la mayoría en la Cámara de Diputados, se elegirán también 15 gubernaturas.

Es decir, no creo que sea un exceso afirmar que el 2021 se estará jugando también la Sucesión Presidencial del 2024, pues quien gane la mayoría en la Cámara baja del Congreso de la Unión y la mayoría de las gubernaturas, llevará mano rumbo a la elección presidencial que viene.

De ahí que el gobierno de la 4T no se ande con contemplaciones, pues las grandes reformas constitucionales que ha realizado el gobierno obradorista, apuntan a que Morena y su Nomenklatura se proponen gobernar al país en, por lo menos, un sexenio más.

… Y quizá también el que siga.

Por lo pronto, parece que el líder del Senado RICARDO MONREAL ÁVILA, un político de amplio ascendente sobre los grupos tamaulipecos, gana terreno frente a su otro adversario presidencial, MARCELO EBRARD CAUSABÓN, pues el ex gobernador zacatecano pertenece al grupo de los Moderados y su espíritu conciliador choca con los Radicales, de “mecha corta”, con quienes se identifica el carnal MARCELO.

VIRTUAL TOQUE DE QUEDA

Quizá usted ya esté enterado, pero vale la pena recordarle que ante el incremento sostenido y acelerado de casos sospechosos, positivos y defunciones asociados a la pandemia del SARS-CoV2 (COVID-19), el Gobierno de Tamaulipas activó una serie de medidas extraordinarias de seguridad para reducir la movilidad y concentración de personas para desacelerar la velocidad de contagios.

GLORIA MOLINA GAMBOA, secretaria de Salud informó que el acuerdo publicado en el Periódico Oficial, es obligatorio, de aplicación en todo el estado y tiene como objetivo primario combatir el virus que ha vulnerado la salud de más de 7 mil tamaulipecos y tamaulipecas.

Establece que, de lunes a domingo a partir de las 22:00 y hasta las 05:00 horas, se suspenden todos los trabajos, labores y/o servicios en los 43 municipios del estado, con excepción de las farmacias, unidades médicas y hospitales públicos y/o privados.

Precisó que sólo se justificará la circulación en el horario señalado para la compra de medicamentos, traslado a unidades de atención médica públicas o privadas; a centros de refugio o instituciones públicas o privadas de asistencia social.

“SELLAN” LA FRONTERA

De otro lado y en congruencia con las disposiciones para reducir la crisis sanitaria, el Gobierno del Estado reforzó con el apoyo de diversas dependencias, los operativos sanitarios en los Puentes Internacionales que comparten Tamaulipas y Texas, con el objetivo de frenar los viajes no esenciales de residentes estadounidenses hacia el estado y así evitar la multiplicación de casos COVID-19.

El titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, OSCAR VILLA GARZA, realizó un llamado a la población que reside en la frontera a evitar los viajes no esenciales, toda vez que no son tiempos para hacerlo.

“Aquí lo principal es que todo aquel que no tenga a qué venir, que no sea un viaje esencial, que no venga, ahorita se trata de inmovilizar lo más que se pueda a la población para que el contagio de este virus se pare y poder terminar con su ciclo y la única manera es esa, no hay otra”, precisó el funcionario estatal.

VILLA GARZA explicó que dentro de estos operativos que se tienen afuera de los puentes internacionales, a la gente que viene de Estados Unidos hacia territorio tamaulipeco se les toma la temperatura y si la traen muy alta o vienen más de dos personas, se les regresa, al igual que si traen niños o no justifiquen que sea un viaje esencial.

Indicó que estos operativos se tienen en marcha en los puentes internacionales de Matamoros, Reynosa, Río Bravo, Miguel Alemán y Nuevo Laredo, donde participan elementos de COEPRIS, Tránsito Municipal, Policía Estatal y representantes de otras dependencias estatales.

El titular de la COEPRIS de Tamaulipas manifestó también que por instrucciones del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, estos operativos estarán ya de manera permanente en los puentes fronterizos que tiene esta entidad con los Estados Unidos e incluso estarán funcionando durante la noche.

[-Por cierto: este jueves fueron confirmados 265 nuevos casos de COVID-19 y se agregaron 18 nuevos fallecimientos, por lo que la cifra oficial se elevó a 7,321 casos positivos, de los cuales 3,121 se han recuperado y 473 son defunciones-].

Desde otra perspectiva, el Instituto Municipal de la Mujer, del Ayuntamiento de Reynosa que preside la Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, llevó a cabo por medio de la plataforma Zoom, la “Plática para Evitar la Violencia Familiar”.

Como parte de la estrategia de prevención de la violencia, ante la pandemia que enfrentamos, el Instituto continúa brindando el servicio de pláticas para las parejas próximas a contraer matrimonio.

El Gobierno Municipal proporciona a la población reynosense herramientas para sobrellevar la situación de confinamiento y a través del Instituto, pláticas para mejorar la convivencia en familia, como en el caso de ésta, impartida a distancia.

Los teléfonos de esta dependencia de apoyo y auxilio a las niñas y mujeres, 924 9170 y 924 9084, están disponibles para consultas sobre sus servicios y mantiene también un contacto directo mediante la línea de emergencia 911, para cuestiones de auxilio urgente.

Por cierto, el Gobierno Municipal de Reynosa llama a la concientización de la población, para que haga sus compras de despensa y productos básicos en orden y con medida, acudiendo a su comercio favorito, sin acompañantes y utilizando cubrebocas.

En Reynosa no hay escasez de alimentos ni insumos para el hogar, la cadena de abasto funciona correctamente y el cierre de fin de semana para las tiendas de conveniencia, autoservicio y supermercados, no es una medida que deba causar consumos de emergencia pero se invita a respetar las medidas sanitarias de dichos negocios.

Por asociación temática, el Gobierno Municipal de Matamoros coadyuvará con las medidas extraordinarias de seguridad activadas por el Gobierno de Tamaulipas, para restringir la movilidad de personas y que esto permita contener el incremento acelerado de contagios por COVID-19.

El secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES informó que este viernes sostuvo una reunión con los encargados de las corporaciones de seguridad del Gobierno Municipal, a quienes se les instruyó respaldar las acciones emitidas por el Gobierno Estatal y publicadas en el Periódico Oficial.

En ese sentido convocó a los ciudadanos a cumplir con las restricciones dadas a conocer, en las que se especifica que deben resguardarse en sus domicilios antes de las 22:00 horas.

Ya lo ha mencionado insistentemente el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, que en coronavirus es invisible y letal; por eso nuevamente pedimos a la población a que actúe corresponsablemente y contribuya a contener el contagio en Matamoros, agregó.

Entre las medidas de seguridad extraordinarias, el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Salud establece que en todos los municipios de Tamaulipas, de lunes a domingo a partir de las 22:00 horas y hasta las 5:00 horas se suspenden todos los trabajos, labores y/o servicios.

“FILTROS” FRONTERIZOS

Ante la inacción del gobierno federal y por instrucciones del Gobierno de Tamaulipas, el municipio de Nuevo Laredo de forma responsable y coadyuvando con las medidas preventivas ante el Covid-19, aplicó acciones extraordinarias de seguridad en los Puentes Internacionales 1 y 2, para restringir el acceso a esta ciudad fronteriza.

Lo anterior se debe al incremento sostenido y acelerado de casos sospechosos, positivos y defunciones asociados a la pandemia, y al gran número de personas de la vecina ciudad que ingresan a Nuevo Laredo.

El gobierno del presidente municipal ENRIQUE RIVAS, aplicó la medida en los filtros sanitarios, después de una reunión con autoridades de diversas corporaciones de seguridad para reducir la movilidad en estos cruces y así desacelerar la velocidad de contagios.

“Vamos a intensificar los filtros. Hacemos el llamado, no es momento de cruzar. Se regresará a la gente que no cumpla con las medidas”, advirtió el alcalde.

Personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), con apoyo de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Tránsito y Vialidad, así como Protección Civil, verificarán que quienes ingresen a esta frontera por los puentes internacionales, cumplan con el programa ‘Doble no circula’ y el uso de cubrebocas.

FIN DE SEMANA, OPERATIVO

El edil también informó sobre el operativo que se realizará por parte de las diversas corporaciones de seguridad en los distintos centros comerciales y tiendas de autoservicio, se verificará cumplan con el cierre de establecimientos este sábado y domingo, como medida preventiva implementada por la Secretaría de Salud estatal, y exhortó a la población a evitar compras de pánico.

LLAMADO DEL CÓNSUL

Por su parte, el Cónsul de México en Laredo, Texas, JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ exhortó a mexicanos residentes en Estados Unidos a no cruzar este fin de semana debido a la restricción de cruce que implementó el Gobierno de Nuevo Laredo.

El Cónsul señaló que debido al incremento de casos en los Dos Laredos, el gobierno municipal encabezado por ENRIQUE RIVAS, tomó la decisión de reforzar este filtro con presencia de Policía Estatal, Protección Civil en conjunto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), para sólo permitir el acceso a personas que tengan alguna emergencia y cumplan los requerimientos para ingresar a México por Nuevo Laredo.

“En nuestra región, la epidemia del Covid-19 ha alcanzado su punto más alto, este fin de semana habrá solamente cruces para cuestiones esenciales y de emergencia. Ayúdanos a detener la pandemia, quédate en casa, hazlo por tu familia”, exhortó MENDOZA SÁNCHEZ.

‘CHUCHO’ DONA CUBRE BOCAS

Mientras que en Tampico, cumpliendo con el compromiso contraído con los prestadores del servicio de transporte público, este viernes, el Presidente Municipal CHUCHO NADER encabezó la primera entrega de 50 mil cubrebocas por parte de la Mesa de Seguridad y Justicia a concesionarios y representantes de las diferentes bases y rutas en el municipio.

Durante la ceremonia efectuada en la Casa de la Cultura, el jefe de la comuna reconoció el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas y de los empresarios y ciudadanos que forman parte de la Mesa de Seguridad por su permanente preocupación por el bienestar de las familias tampiqueñas.

Destacó la sinergia lograda entre gobierno y sociedad para seguir avanzado en la contención del virus y la responsabilidad ciudadana de reforzar las medidas de protección y control sanitario para evitar el incremento en los contagios.

«Hoy hacemos equipo con la Mesa de Seguridad y el transporte público de nuestra ciudad, para seguir conteniendo el avance de la enfermedad que hoy en día alcanza ya los mil casos acumulados y el lamentable deceso de 43 personas; quiero reconocer el compromiso del Gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA; de los empresarios y ciudadanos por sumarse a esta tarea compartida que tiene el propósito de superar la contingencia y generar bienestar y certidumbre», señaló.

CHUCHO NADER exhortó a los concesionarios, choferes y usuarios del transporte público a cumplir las recomendaciones sanitarias con el uso obligatorio del cubreboca, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social, a fin de evitar contagios y poner en riesgo la capacidad hospitalaria.

CONCESIONES

Concatenando temas, CHUCHO NADER entregó, este miércoles, 112 nuevas concesiones a locatarios del Mercado de Tampico con la finalidad de brindarles certidumbre jurídica y que estén en condiciones de continuar con el proceso para la próxima ocupación y apertura del inmueble.

En un evento efectuado en la Casa de la Cultura, el alcalde porteño señaló que con esta entrega, se han extendido ya más de 350 certificados a los comerciantes del nuevo centro de abastos y aseguró que se tiene programada su ocupación para la primer semana del mes de agosto.

CHUCHO NADER indicó que este nuevo espacio será detonante del desarrollo económico de Tampico y formará parte del corredor turístico, que incluye además, el centro histórico, el paseo de la cortadura y el próximo desarrollo de la Laguna del Carpintero.

«Me da mucho gusto venir a entregar estos nuevos certificados para que muy pronto puedan iniciar con el traslado y ocupación de sus locales; sabemos que la espera ha sido larga, sin embargo hoy contamos con uno de los mercados más modernos, funcionales y atractivos de toda América Latina, por lo que como tampiqueños, nos sentimos muy orgullosos de contar con este emblemático lugar», expresó.

SALUD, BASIFICACIÓN

Vuelvo al trabajo legislativo para mencionar que el Pleno, exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para que instaure un programa emergente de basificación al personal que presta servicios de salud en Tamaulipas, además para que las y los trabajadores de nuevo ingreso gocen de este beneficio.

En el Dictamen aprobado por la actual Legislatura del Estado, refieren que la seguridad social y la certeza laboral, que van de la mano con la protección de la salud, juegan un papel muy importante en el rendimiento de las y los trabajadores, por lo que en esa rama no se deben escatimar esfuerzos ni estrategias que le permitan a la sociedad mejorar su calidad de vida.

La Diputada YAHLEEL ABDALA CARMONA, manifestó que es inaudito que en estos tiempos de contingencia sanitaria, en un centro hospitalario exista personal que labora sin seguridad social alguna, puesto que están potencialmente expuestos a un contagio.

Con esta acción legislativa buscan otorgar certeza laboral a las y los trabajadores federales de salud en Tamaulipas de manera urgente, ya que hoy en día esa garantía cobra más relevancia debido a la pandemia de salud que se vive a nivel mundial.

Por cierto, el Pleno también aprobó reformas al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, a fin de que sea una atribución de quien ocupe la Presidencia Municipal, convocar a sesiones ordinarias de cabildo.

Al presentar este Dictamen, en el marco de cierre de trabajos ordinarios, el Diputado JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, mencionó que actualmente la Presidenta o Presidente de los Municipios, está obligado a convocar únicamente a sesiones extraordinarias, por lo que es pertinente dotar de las bases legales necesarias para ampliar esas obligaciones.

Con las modificaciones avaladas al Código Municipal para el Estado, se estableció que corresponderá a quien ocupe dicho cargo, citar a sesiones del Ayuntamiento sin importar el carácter de estas.

Al mismo tiempo, las Diputadas y Diputados de Acción Nacional, propusieron disminuir de tres a dos años el tiempo de vida marital consecutiva, para que las y los concubinos tengan derecho a recibir alimentos cuando no existan hijas e hijos de por medio.

En el marco del periodo ordinario que recién concluyó en el Congreso Local, la legisladora ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, resaltó a través de esta Iniciativa de reformas al Código Civil, que el concubinato genera diferentes tipos de derechos entre los que se encuentran, principalmente, los alimentarios y sucesorios.

González Azcárraga, manifestó que con estas acciones se permitirá que una gran cantidad de tamaulipecas y tamaulipecos que se encuentran en concubinato, tengan mayores garantías de protección a sus derechos.

Por último, la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, llevó a cabo la ceremonia de entrega de campos clínicos para realizar el Internado de Pregrado a un total de 86 estudiantes de la carrera de Médico Cirujano, que concluyeron su preparación en las aulas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, el evento se desarrolló de manera virtual con las autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, que dirigieron la ceremonia desde Ciudad Victoria a través de Videoconferencia.

La ceremonia se desarrolló en las salas del anfiteatro de la Facultad de Medicina de Matamoros, donde los estudiantes estuvieron pasando en grupos reducidos para recibir su documento de adscripción de plazas, cumpliendo en todo momento los protocolos de sana distancia y protección sanitaria.

Con la representación del Dr. PEDRO LUIS MENDOZA MÚZQUIZ, Director de la Facultad de Medicina de Matamoros, estuvo el Secretario Técnico del plantel, Dr. FRANCISCO JAVIER SALLES MIRELES, acompañado por otras autoridades de esta institución académica.

Por hoy es todo, nos leemos el lunes.

ALIANZA DE GOBERNADORES

COMUNICADO

“Hacia un nuevo federalismo”

Los gobernadores de la Alianza Centro Bajío Occidente y la Alianza Federalista (Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San

Luis Potosí y Tamaulipas) celebraron la primera reunión virtual de trabajo conjunta para abordar el estado actual de la crisis sanitaria generada por la COVID-19 y sus efectos económicos y sociales.

Durante la reunión, los gobernadores acordaron intensificar la coordinación de esfuerzos para proteger la salud de los ciudadanos y reactivar, en el corto plazo, la economía de las regiones.

Los gobernadores compartieron su preocupación por el hecho de que el sistema federal no haya podido articular una respuesta coherente para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y la ausencia de

un plan integral de impulso a la economía, al que concurran la Federación, las Entidades Federativas y los sectores económicos y sociales del país.

En ese sentido, los gobernadores expresaron la importancia de avanzar hacia un nuevo federalismo cooperativo y responsable, es decir, a un nuevo modelo de descentralización articulado a partir de

atribuciones, responsabilidades y deberes claramente delimitados, que permita el fortalecimiento de las capacidades locales y que multiplique los esfuerzos institucionales para detonar el desarrollo sustentable con un enfoque regional. Este nuevo federalismo permitirá aprovechar al máximo las oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC, acelerar la recuperación económica del país, fortalecer las finanzas públicas y promover la inversión público-privada en infraestructura y en

servicios públicos.

Tras compartir los datos prospectivos de la economía y el impacto en la inversión y el desempleo provocados por la pandemia, y hacer un balance de las medidas tomadas por los gobiernos estatales,

se hizo énfasis en las distorsiones vigentes del Sistema de Coordinación Fiscal y el trato inequitativo de que reciben las Entidades Federativas, sobre todo ante la caída inevitable de la recaudación federal participable; de la reducción del gasto federalizado; y de la centralización de recursos por parte de la Federación.

Los gobernadores hicieron hincapié en que la condición necesaria para renovar el federalismo mexicano es un nuevo Pacto Fiscal, más justo, equitativo y, sobre todo, sensible a las particularidades

de cada polo regional según sus vocaciones de crecimiento y competitividad.

En ese sentido, los dos bloques de gobernadores acordaron formar una mesa de trabajo encargada de impulsar un nuevo federalismo y, en particular, elaborar un planteamiento formal al Gobierno Federal,

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito, para revisar los términos y las condiciones de los instrumentos jurídicos de adhesión y coordinación en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal, en

el entendido de que, conforme a la Constitución de la República, el Pacto Fiscal es un acuerdo de voluntades entre la Federación y las soberanías estatales que debe evolucionar en el tiempo según las

circunstancias y desafíos del país, sin perjuicio de convenir cambios estructurales que fortalezcan a las haciendas públicas y mejoren la calidad del gasto público nacional.

En el marco de este planteamiento, los gobernadores ratificaron su ánimo y disposición permanente a dialogar con la Federación para atender los problemas comunes y construir una respuesta de Estado al desafío sanitario, económico, social y de seguridad que enfrenta el país.