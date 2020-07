Viene primera prueba

Desde luego que, el hecho de que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA haya dado positivo al covid-19 preocupa. De antemano, el mandatario tamaulipeco estaba consciente de que algo así podía pasar, producto de la serie de reuniones que había estado sosteniendo con el grupo de gobernadores, que se han sumado para integrar un frente que entre otras cosas demanda a la federación, mayor presupuesto para atender demandas que se han generado, producto del impacto de la pandemia del covid-19. No podríamos decir que pasó, lo que tenía que pasar, pero si podremos expresar que nadie está exento del contagio y en el peor de los casos, ser portador del virus. Por eso es importante acatar el reiterado llamado que ha estado haciendo CABEZA DE VACA de permanecer en casa, sino hay necesidad de salir a la calle. El fin de semana que viene, sábado y domingo, es ideal para realizar una especie de prueba para darnos cuenta de la manera en que se puede disminuir la curva ascendente de la pandemia, siempre y cuando se procure quedarse en casa. Ahora bien, habrá que decir que algunos de los servidores públicos que han estado en contacto con el Gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA tendrán que realizarse la prueba, cuyos resultados permitan conocer si existe o no contagio. ¿De dónde vino? A estas alturas no tiene importancia saberlo, pero puede ser de algunas de las reuniones que sostuvo con los gobernadores o bien, de las que encabeza en el Comité Estatal en Seguridad y Salud. Por tanto, ojala y no haya más secretarios, subsecretarios o directores de área que corran con la misma suerte. Por lo pronto, estará en el Secretario General de Gobierno CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS o bien la de Salud GLORIA MOLINA la toma de decisiones, consensuadas por supuesto con el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, quien de manera obligatoria médica, tendrá que aislarse y superar la enfermedad. Y es que, la realidad de las cosas es que el mandatario traía un ritmo muy rápido en sus actividades, al ir y venir por el estado como el interior del país con sus homólogos. De hecho, sus últimos mensajes o declaraciones eran a través de videos y no precisamente ante quienes representan los diferentes medios de comunicación. Quizá por ello sorprendió cuando escribió en su cuenta de twitter el haber dado positivo al covid-19. Por tanto, tendrá como mínimo unos 15 días en aislamiento para salir de esta enfermedad y regresar a sus actividades. Sin embargo se mantendrá al pendiente del avance o disminución de la pandemia, porque es quizá esa su principal preocupación. Ojalá y cuando reanude sus actividades, el escenario sea otro y el virus tienda a la disminución. Por lo tanto, lo único que le podemos decir es que atienda las recomendaciones médicas y desearle una pronta recuperación. En fin.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...