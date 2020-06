Preparémonos para lo peor

La aplicación de restricciones para la apertura económica en seis municipios del Estado que concentran el mayor número de casos de covid-19, entre estos Ciudad Victoria, es apenas el inicio de lo que pudiera venir. El panorama no es nada halagador y eso hay que decirlo abiertamente, sin rodeos. La infraestructura hospitalaria está al punto de colapso, estamos a un paso de que no haya capacidad para atender a tanto paciente en los hospitales que fueron habilitados para atender los casos covid-19, además de que el personal médico, empieza a cansarse de tanto esfuerzo realizado. Cada vez hay menos camas y por tanto, urge detener el avance de la pandemia. En las funerarias, los crematorios no se dan abasto con las personas que han fallecido a causa de este virus. En el peor de los casos, además de cada día hay más casos covid-19, el contagio podría llegar a otros lugares, producto de la irresponsabilidad de la gente. Coincidimos con el subsecretario de Desarrollo Económico JESUS VILLARREAL CANTÚ, en el sentido de que deben endurecerse las medidas contra aquellas personas que no se suman al esfuerzo de las demás, que lejos de usar el cubrebocas, van y pretenden ingresar a centros comerciantes, tiendas de conveniencia y otros lugares sin acatar medidas de prevención, donde han generado conflicto con el personal o bien, con quienes particulares que con justa razón, les recriminan no sumarse a las acciones emprendidas por la autoridad. La pandemia existe, no es un juego ni un tema al que se le quiera sacar provecho político y eso debe entenderlo la gente. Lejos de avanzar, hemos retrocedido en municipios como Matamoros, Río Bravo, Tampico, Madero, Altamira y Ciudad Victoria, además de Reynosa. Todo porque la gente sigue acudiendo con el vecino a jugar lotería, al festejo de cumpleaños, a la carnita asada y otras vanidades que se deben dejar a un lado, sobre todo en estos tiempos difíciles. A estas alturas, cualquiera se puede contagiar del virus y no tanto el grupo susceptible de contraer esta enfermedad como en un principio lo fue. Hemos sabido de contagios en amigos, familiares o conocidos, de los que algunos murieron a causa del covid-19, porque le restaron importancia, no creyeron que existía y lo desafiaron al irse con los amigos a la alberca, a la carne asada, aceptaron invitación a tomarse una cerveza, al festejo de un cumpleaños, de una despedida de soltera, un babyshower o cualquier otro evento social. Coincidimos en que debe endurecerse las medidas contra esa gente que no entiende. Ser más duros, porque el hoy no circula, la obligatoriedad del cubrebocas, el quédate en casa y otras ya fueron rebasadas precisamente por ese tipo de personas incrédulas, que se creen inmunes y que lejos de sumarse a las acciones de prevención, siguen desafiando al virus.

LOS MANCHADOS

Al ayuntamiento que preside XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI habrá que sumarle otra rayita, luego de que varias “direcciones”, que tenían sus oficinas en lo que pudiera considerarse como una plaza comercial, tuvieron que ser desalojadas por la falta de pago en el arrendamiento. Eran oficinas obsoletas, un vil “elefante blanco” que albergaba entre otras a la oficina de Atención al Migrante, como si Victoria tuviera colindancia con alguno de los condados de Estados Unidos, de Cultura Física y Deporte, de Relaciones Internacionales como si “Xico” promoviera las “ventajas” competitivas que pudiera tener la Capital del Estado para atraer inversiones del extranjero. Hasta donde se sabe, el Municipio dejo de pagar el arrendamiento por espacio de varios meses, incluso, nos comentan que hay recibos de energía eléctrica que no se pagaron y que por ende, la Comisión Federal de Electricidad prefirió cortar la luz. De agua no hay recibos, porque tampoco había consumo. De hecho, a las oficinas, ubicadas en el siete Berriozabal no se paraban las moscas, menos los empleados. En dos unidades y un remolque de plataforma, sacaron los escasos muebles de cada oficina. De “tracaleros” no los bajo la gente a los del ayuntamiento de Victoria. Por cierto, ya se supo que el diputado local del PRI FLORENTINO AARON SAENZ COBOS va a seguido a palacio de Gobierno, a visitar a su primo, el cual despacha en la Secretaria General. ¿Será?. En fin.