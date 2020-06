Xico, ¿Dónde está el dinero?

La pregunta que casi toda la población de Ciudad Victoria se hace de forma permanente es: ¿dónde está el dinero público…? Lo anterior, tras darse a conocer —hace un par de semanas— que el Ayuntamiento está al borde de la quiebra o ya en la quiebra.

El tesorero municipal, JOSÉ ALFREDO PEÑA RODRÍGUEZ, reconoció que el Municipio no está viviendo su mejor momento en el tema administrativo/financiero, por ello se vio obligado a mochar las compensaciones de los empleados en un 20 por ciento.

Apenas el fin de semana que acaba de concluir, el regidor del Partido Revolucionario Institucional, HORACIO REYNA DE LA GARZA, ventiló que las finanzas municipales están comprometidas y/o que son distraídas en fines distintos a los que debiera.

Lo dicho por el edil tricolor no es nada nuevo. El propio REYNA ya ha expuesto una serie de pifias, excesos y chapucerías que el alcalde XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI —y su pandilla de atracadores— han realizado en detrimento de las finanzas municipales.

El Alcalde de Victoria no puede justificar la quiebra del Ayuntamiento, porque no existen obras y acciones que den soporte a una situación de tal naturaleza en la Presidencia Municipal. El dinero se “esfumó” y punto.

Durante toda su administración no se conoce una obra importante que justifique que el dinero público se haya “desaparecido”, pero traducido en beneficio colectivo; lo único que se conoce es que la lana se ha ido en dos deportes favoritos del Alcalde: el robo y el despilfarro.

Quien realmente debiera estar preocupado de lo que viven las finanzas del Ayuntamiento de Victoria, es el propio tesorero municipal, PEÑA RODRÍGUEZ, ya que la posición que ocupa en el organigrama es demasiado delicada.

Todo apunta a que el Alcalde XICO tiene que pagar lo que ha hecho. Habrá que ver si se porta “machín” y acepta su culpa o le tocará al Tesorero municipal pagar por todos los platos rotos… Cargar con todas las pulgas, dirían en el rancho… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Mucho celo está despertando el todavía director de Deportes del Gobierno estatal, CARLOS FERNÁNDEZ ALTAMIRANO, desde que su nombre suena como prospecto a la candidatura del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Madero… Se anticipan que, para investirlo en dicha posición, se dará un tironeo muy fuerte al interior del partido azul, entre los grupos que le dan vida… Los grupos al interior del PAN ya entendieron que para que les den biberón hay que chillar y patalear muy fuerte, de manera CARLOS podría quedar muy comprometido al estar obligado a entregar las posiciones más jugosas para conseguir primero la candidatura y ya después el triunfo… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Que al interior del Partido Acción Nacional se oyó fuerte el comentario: “El dinero no será problema para recuperar la Alcaldía…” El problema puede que no sea o vaya a ser el dinero, pero para el PAN, el nombre de ADRIÁN OSEGERA KERNIÓN, en este momento y en el momento futuro es y será un verdadero problema con o sin dinero… Los que se aprestan a dar sus servicios como operadores políticos cobrarán muy bien el trabajo y por adelantado, porque saben que no le pueden garantizar el triunfo a los azules en Madero… Son rumores, rumores, rumores…

~~ESTRENAN NOTICIERO.- Hoy lunes (29/06/2020), la ciudadanía de los DOS LAREDOS, en la frontera tamaulipeca, verá el nacimiento de PARÁMETRO INFORMATIVO AL CIERRE, que será conducido por JUAN ALEJANDRE, un viejo lobo de mar en las aguas de la información radiofónica. Podrá sintonizarlo en el 101.5 FM y 1410 AM, Fiesta Mexicana, del Grupo Radiorama, a partir de las 7:00 pm y a todo el país vía Internet… Este noticiero radiofónico, con duración de una hora, tocará los tópicos más importantes del acontecer fronterizo, estatal y nacional; tengo el gran honor de contribuir en el desarrollo del programa, como corresponsal de la Capital de Tamaulipas… No necesito desearle éxito a JUAN ALEJANDRE, pues todos sabemos que su preparación académica y la experiencia que acumula en televisión, prensa escrita y radio son aval para el triunfo. Que Dios bendiga este proyecto… ¡Enhorabuena!

~~INVIERTE RIVAS 19 MDP EN PAVIMENTOS.- Los habitantes de la colonia Blanca Navidad, recibieron la inyección de 19 millones de pesos que serán traducidos en obras de pavimentación asfáltica en tres vialidades de este asentamiento humano; lo anterior ha sido gracias a las políticas de desarrollo que impulsa de forma permanente el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR. Cabe destacar que este asentamiento humano era considerado irregular, por lo que el Gobierno de RIVAS hizo las gestiones necesarias para poner todo en orden y de esta manera los vecinos pudieran acceder a la introducción de los servicios públicos básicos y posteriormente las vialidades que elevan su calidad de vida. Además de los trabajos de pavimentación también se incluye la construcción de guarniciones, banquetas, alumbrado público, señalización, tomas y descargas domiciliarias, re-nivelación de pozos de visita, sub-base y base, y carpeta asfáltica en beneficio de más de tres mil 300 habitantes de este sector.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El Partido Revolucionario Institucional podría colocar a BALTAZAR HINOJOSA OCHOA como primero en la lista de prospectos a una diputación federal por la vía plurinominal, para que no ande de “coqueto” con el Movimiento de Regeneración Nacional; de esta manera comprometerían a “BALTA” para operar en el 2021 y en una de esas hasta coordinador general de campaña en la entidad podría llegar a ser… ¡Sacarrácatelas!

++CUENTAN QUE… El diputado local del Partido Acción Nacional, HÉCTOR ESCOBAR, ya empezó a ser víctima del “fuego amigo”. No quita el dedo del renglón en eso de convertirse en prospecto a la Alcaldía, pero dentro de su partido, allá en Matamoros, la mayoría no comparte su deseo y los expedientes en su contra comenzarían a ventilarse… ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Precisamente en Matamoros, los panistas se preguntan sobre qué méritos ha acumulado el diputado local HÉCTOR ESCOBAR para andar con exigencias y sueños guajiros de que quiere ser candidato a la Alcaldía… También cuentan que con la Secretaría de Educación y la diputación local le regresaron lo invertido —y de sobra— en campaña… ¡Upssssss!

++CUENTAN QUE… Otro problema que se le presenta al panismo de Matamoros ya tiene nombre y apellido y se llama FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR, conocido como “KIKO”… El ex diputado local, ex presidente del Comité Directivo Estatal y actual funcionario de Educación, no ha sido mencionado en ninguna lista de candidateables, por lo que no resultaría extraño que de pronto sea incluido como relleno en una lista de diputados federales plurinominales, pero en esas posiciones donde ni de milagro llega, sólo para “calmarlo”… Al menos hasta el día de hoy así pintan las cosas… ¡Qué-o-g-t!

Nos leemos hasta mañana…