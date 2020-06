¿Quién protege a bandidos? ¿el pueblo o AMLO?

La cada vez más brutal caída reportada por distintas casas encuestadoras del país

respecto al trabajo y la figura del presidente de la república ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR que a descendido según los reportes hasta un 46% podría caer

aún más debido a los escándalos de corrupción donde se han visto involucrados

directamente varios de sus principales colaboradores.

Lejos muy lejos quedo aquella promesa de campaña donde hacía énfasis

precisamente que en su gestión no habría cabida para la corrupción, los malos

manejos, los conflictos de intereses y quien lo hiciera, no solo sería despedido sino

enjuiciado, en fin, toda una estela de actitudes que dijo, jamás habría de permitirle a

nadie fuera quien fuera.

Sin embargo este gobierno cuya característica principal es el falso discurso, la doble

moral y sobre todo brindar protección a ciertos funcionarios que pese habérseles

encontrado evidencia tangibles de cometer actos deshonestos, siguen despachando

en sus respectivos cargos como si nada, peor aún no han sido separados de sus

puestos no obstante las abrumadoras pruebas en su contra.

Apenas el lunes pasado el presidente LOPEZ OBRADOR se desgañito pidiendo a la

ciudadanía no proteger a los delincuentes en clara alusión a los habitantes de

algunas regiones de Guanajuato que presuntamente le brindan al JOSE ANTONIO

YEPEZ ORTIZ “el marro”, ¿cómo hacerle caso al mandatario federal? ¿qué acaso él no

hace lo mismo?, la consentida pero muy corrupta familia BARTLETT que pese a todo

sus pillerías cometidas continúa al frente de la CFE, la Secretaria de Función Pública

IRMA ERENDIRA SANDOVAL que debiera de cuidar y vigilar precisamente la

corrupción y a quien junto a su familia le descubrieron millones de pesos en

propiedades que no fueron transparentados, ¿qué acaso este parecito no es igual o

peor que los delincuentes que andan huyendo a salta de mata?.

Son estos apenas unos cuantos ejemplos de la doble moral y las falsedad con la que

se conduce el gobierno de la mentada Cuarta Transformación, aquellos que por años

se cansaron de acusar, señalar y exigir hasta cárcel para los corruptos de sexenios

anteriores, hoy, son ellos quienes debieran de ser juzgados e ir a presidio por

cometer toda clase de pillerías, ¿cuál cambio, cuál transformación?, en fin.

Ahora se entiende porque las encuestas ubican por lo suelos a la administración

federal queda claro que no es solo por la errática manera de conducir el gravísimo

problema de la pandemia que la ha llevado entre falsedades y desinformación sino

también, por sus innumerables yerros en materia de seguridad y economía entre

otras cosas.

Todo ello ocurre justo cuando su activismo político que por cierto jamás a dejado de

hacer va en franco aumento al menos, así lo demuestran sus acciones y sus

constantes distractores que forman parte de su “estrategia” política-electoral, sin

duda viejo lobo.

En otro punto el llamado Frente Nacional Anti AMLO una “asociación” o “grupo” que

va en contra de todo lo que huela al presidente LOPEZ OBRADOR, anuncia para el 26

del presente mes, la celebración en la capital estatal de su “tercera” marcha.

Ahí de acuerdo a su “postura” exigirá entre sus principales demandas, la salida del

presidente del poder y criticarán todas sus acciones de gobierno.

Por cierto hasta el momento no se sabe quien encabeza o está oficialmente detrás de

este singular “movimiento” que surge justamente en plena efervescencia electoral,

¿quién lo financia o patrocina?.

En otras cosas ha sido la Secretaria de Salud a cargo de la chiapaneca GLORIA DE

JESUS MOLINA GAMBOA conjuntamente con el sindicato de dicho sector encabezado

por ADOLFO SIERRA MEDINA sumamente evidenciados por permitir se realicen

bajo su amparo, innumerables triquiñuelas y todo tipo de trafiques.

Viene a cuento porque una persona de nombre VICTOR HUGO HERNANDEZ

dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud acusa en primer

plano presuntamente de vender plazas y realizar una serie de pingües negocios, al

dirigente gremial así como a personal de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno.

Nada nuevo existe en la denuncia pública que se hace en contra del sector de salud,

anteriormente se evidencio de manera absoluta a funcionarios de primer nivel de la

secretaria como GERARDO GARZA CORDOVA y VICTOR GIRON y nada paso,

simplemente luego de ensanchar sus bolsillos con millones de pesos, se fueron, así

de fácil.

Otros miembros de la banda que pasean impunes pese a vérseles evidenciado actos

deshonestos son; HUMBERTO FERRUSQUILLA DIAZ, CRISTOBAL IBARRA DE LEON

y SAUL REYNA, entre otros tantos más.

En síntesis la denuncia que se hace por enésima ocasión, solo será una más de las

muchas que se han realizado y las autoridades fiscalizadoras, durmiendo el sueño de

los justos.

En tanto nada debe sorprender a los alicaídos priistas que aún pugnan por ver a su

partido resurgir de las cenizas, los oscuros negocios siguen a todo lo que dan, en el

ajo por lo pronto, el Jurídico ALEJANDRO TORRES MANZUR.