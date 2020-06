Autoridades suspenden fiestas.

Mario Flores Pedraza es el líder de la COPARMEX en Victoria y, palabras más, palabras menos, establece que la reactivación económica depende de la sociedad y, obvio, no de las autoridades. El punto es claro: se entiende la gravedad del problema económica; pero en este caso, los primeros pasos han significado más y más contagios y, en consecuencia, fallecimientos.

Diría alguien en el rancho, el horno no está para bollos. Y la cuestión es tan grave, muy grave, que Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la CdMx, fue contundente al señalar que dicha ciudad va a seguir en semáforo rojo. Los hechos, la realidad, se impone y las condiciones sanitarias aun no son las apropiadas, pues todo hace notar que la gente no entiende.

MOLESTIAS GENERALES.

Leo en las redes sociales que hay una especie de enojo, de molestia general, porque efectivamente ya son muchos los días de encierro, de aislamiento social. Todo mundo quiere salir. Subí al Facebook una foto de El Roble, del rio, haciendo notar la tranquilidad que se vive, porque no dejan entrar a bañistas y la policía se encarga de ello. Sin embargo, hay evidencias de que el domingo hubo bañistas, vacacionistas… quizá los policías tenían su día libre.

Las molestias son familiares y grupales. No pueden festejar cumpleaños, menos hacer bodas y quinceañeras. Por eso, en el caso de Victoria, ya de plano la autoridad está frenando las fiestas en bares y en palapas. Bueno, según Uriel Torres del departamento de espectáculos y alcoholes, el operativo se realiza con apoyo de la Guardia Nacional, porque hay molestias de los propietarios de las palapas y hasta de los organizadores de las fiestas.

TODOS QUEREMOS LA REACTIVACION.

No miento si digo que todos, pero todos, deseamos la reactivación económica. Sobre todo, aquellos que son comerciantes informales, en especial de los Tianguis; y nos dio gusto, por decir, que se iniciaba una reactivación en fases… pero con medidas y protocolos determinadas por la autoridad. Por ejemplo, hoy al ir a las tiendas de autoservicio, además del gel, también nos toman la temperatura.

Se inicia la etapa de reactivación y nos ponen medidas obligatorias: como el hoy no circula, así como el uso obligatorio del cubre bocas. Con la primera medida se busca que haya menos gente en la calle; con la segunda, que haya menos oportunidad para contagios. Pero, en la práctica, nos volamos el primero, porque no hay multa económica; y el segundo, tan simple, que no lo cumplimos, o muchos no lo cumplen, porque están convencidos de que no pasa nada.

LA SOCIEDAD DECIDE.

Tiene razón Mario Flores Pedraza es la sociedad la única que puede, en determinado momento, impulsar la reactivación económica. Las autoridades toman decisiones en función a como se están dando los hechos, y los hechos indican, claramente, que los contagios y los fallecimientos se están incrementando de manera notable.

México ya acumula19747 fallecimientos y más de 165 mil contagios; en tanto que Tamaulipas tiene 3992 contagios y 1946 activos y 261 fallecimientos; y en Victoria, para sorpresa de muchos, día con día crece el número de contagios. Da la impresión que los picos de la pandemia, pronosticados por el gobierno, no llegan a su fin, no aparece pues la llevada y traída curva aplanada. Y, la razón, la razón está en que nosotros, la sociedad, no apuntala esa lucha en contra del covid-19.

Ya en su momento el mismo AMLO lo sentencio: si hay rebrote, nos regresamos a las restricciones. Y, por lo que está sucediendo, todo hace indicar que así será. Por lo pronto, en Tamaulipas, seguimos en la fase 1, se prorrogo y no pasamos a la segunda etapa de reactivación económica… porque buena parte de la población pensé, imagino, que ya pasó todo y se relajaron en su protección personal y familiar.

El aprendizaje es solo uno: así vamos a seguir, nos recuerda Flores Pedraza, hasta que haya una vacuna.