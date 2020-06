Senadores defienden a Polevnsky ¿y Américo?

Acusación de Morena en FGR, canibalismo político

Xico no se irá con las manos vacías

1.- Las imputaciones del Presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, contra Yeidckol Polevnsky evidencian una lucha encarnizada por el poder, lo evidencia el acelerar el proceso judicial sin tener aun los resultados de la auditoría practicada. Y es que de apegarse al procedimiento normal contable y de aportación de pruebas de los ejercicios imputados, llevaría un mínimo de 30 a 40 días, o quizá más, por eso ARC prefirió irse por la libre derechito al terreno de la Fiscalía General de la República.

En disputa no están los pesos que la hoy secretaria general del CEN ejerció (bien o mal) cuando estuvo al frente del partido, sino desacreditarla en virtud del grado de influencia que ella aún tiene en varios estados, esto incluye a gobernadores es por lo menos el caso de Puebla y Baja California, además de un grupo importante de senadores. Todo esto tiene implicaciones en el proceso electoral de 2021, sobre todo en la etapa de selección de candidatos.

La auditoría ordenada por Ramírez a Polevnsky sería un procedimiento normal de entrega recepción, de no ser por las declaraciones del Presidente de Morena que han puesto en entredicho la honestidad de la susodicha.

No había necesidad de ventilar a través de medios de comunicación juicios anticipados, innecesario dar detalles, cifras y desparramar acusaciones aun no comprobadas y que ponen en entredicho los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar, tres cosas que de alguna forma están en tela de duda en la rendición de cuentas de quien aún ostenta un puesto ejecutivo en el partido, es por tanto un acto de canibalismo político.

Al respecto el senador morenista Ricardo Monreal como buen político dio declaraciones respaldando la integridad de Yeidckol, y dijo conocer su honestidad. Usted recordará la lucha que enfrentó su coordinador de asesores, Alejandro Rojas Díaz Durán con ella, pero Morena no vive su mejor momento y resulta innecesario echarle gasolina al fuego.

Otro senador que defendió y fuerte a Polevnsky es Armando Guardiana, dos veces senador y candidato a gobernador por Coahuila, en Tamaulipas estaríamos esperando que declara Américo Villarreal Anaya, quien pertenece al círculo de la susodicha, en las malas es cuando se conocen a los amigos

La cuestión es que mientras son peras o manzanas el lodo salpica a Morena, cuya principal bandera ha sido la lucha contra la corrupción. Y exhibir un posible caso de malos manejos financieros no le hace bien.

Por otra parte Ramírez Cuellar es un hombre inteligente pero tiene que acatar instrucciones de su amiga Bertha Luján, quien lo instaló al frente del partido para cumplir una misión que parece no podrá cumplir en los tiempos acordados y eso traerá consecuencias, porque una vez iniciado el año electoral 2020-2021 en octubre próximo, ya no podrá realizarse el cambio de dirigencia ni nacional, ni en los estados.

En ese marco de circunstancias Ramírez tendría que concluir el proceso interno de elección de un nuevo presidente para Morena antes de que termine septiembre, lo cual sólo se lograría creando un entorno cordial en el que se tejieran acuerdos, porque la realidad es que en este momento el partido guinda no tiene consejeros legítimos que puedan participar como delegados a la asamblea de donde emane un nuevo presidente o presidenta.

En esas condiciones se torna complicado el escenario porque tendrían que repetirse las asambleas estatales para elegir consejeros legítimos, para que ejerzan el voto en la asamblea nacional, 10 por distrito que harán un total de 3,000 de los cuales 90 corresponden a Tamaulipas.

Mientras tanto Morena sigue adormilada en Tamaulipas, sin una estructura que le permita dar resultados satisfactorios, con el mismo dirigente estatal y los dirigentes municipales con los que nació, con los que enfrentó el proceso de 2018 y 2019, y que muy probablemente competirá en el 2021 cuando se renueven los 43 Cabildos, las 36 diputaciones locales y las 9 diputaciones federales de esta entidad federativa.

Se han nombrado delegados en algunos estados, uno de estos nombramientos fue para Yeidckol, pero en Tamaulipas no se ven condiciones para nombrar a un forastero en esa responsabilidad, porque se supone debe de ser alguien ajeno al estado para evitar conflicto de intereses.

2.- Después de 20 meses al frente del Municipio de Victoria Xicoténcatl González Uresti, en un balance de acciones o más bien, de parálisis en su desempeño como alcalde, deja un saldo negativo en pérdidas irreparables. Ser alcalde permitió comprobar su ineficiencia e incapacidad en el servicio público por falta de sensibilidad social y por ineptitud administrativa.

Xico en un procedimiento de rendición de cuentas obtendría como saldo final, una sentencia de empobrecimiento explicable, empobrecimiento en valores y principios que seguramente alguna vez se le atribuyó. Y ese deterioro tendrá un costo en su futuro, incluyendo el profesional.

No se irá con las manos vacías, se llevará una acreditación contundente, de hombre falto de palabra, porque no cumplió su compromiso de servir al pueblo que lo eligió, tampoco lo honró y mucho menos realizó sus funciones dentro del marco legal que rige el servicio público.

Bien decía Abraham Lincoln, dale poder a un hombre y entonces lo conocerás, antes no.

Al cuarto mes de arribar al poder, esto fue a finales de enero de 2019, se empezaron a ver los excesos de su administración, hoy después de 20 meses en el poder, está confirmado que no logró pasar ninguna de las asignaturas que conforman el perfil de una autoridad, ni siquiera el respeto a la investidura que zangoloteó durante más de un año, pese a las críticas y reprobación social por su vocación de bailarín.

Algunos piensan que estos pobres resultados restarán votos al PAN en esta capital en los próximos comicios de 2021, sin embargo la falta de una oposición real facilitará el triunfo al partido albiazul, en eso no tenemos dudas, Xico no tendrá ningún efecto negativo en los comicios porque no hay enemigo al frente.

Un PRI desmantelado y sin recursos económicos no puede dar la batalla. Morena no logra aun instalarse como partido, sus cuadros directivos son los mismos con los que se fundó en esta localidad y los descréditos nacionales no tienen buenos augurios, sus aliados el PT y el Verde Ecologista tampoco traen “parque” con que dar la batalla.

Los resultados que obtenga el PAN en Victoria y que se observan favorables, no estará ligado al desempeño de Xicoténcatl González Uresti, quien ha escrito la página más pobre en las actuaciones municipales de esta localidad, y eso lo sabe él, por eso en algún momento entre las muchas ocurrencias que ha tenido, llegó a pensar en su reelección.

3.- Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, están aprovechando el programa de asesoría que ofrece la Facultad de Comercio y Administración de Victoria de la UAT, a través del cual han podido informarse sobre cómo acceder a los financiamientos federales y del Estado, asimismo el que ofrece la banca privada en la actual etapa de reactivación de los sectores productivos tras la crisis provocada por los efectos del COVID-19.

El programa denominado “Reactivemos a la micro y pequeña empresa” ofrece información al sector empresarial sobre las bondades y dificultades de las diferentes formas de financiamiento, para que esté en mejores condiciones de elegir el servicio crediticio que mejor convenga a sus intereses, además de proporcionarles acompañamiento a lo largo de la tramitología.

Personal docente, maestros investigadores y exalumnos de la Maestría en Dirección Empresarial son los asesores en este importante programa de vinculación con el sector empresarial. Asimismo participan los exalumnos de la Maestría de Dirección Empresarial, misma que figura en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.

Los interesados en recibir asesoría para la tramitación de créditos pueden dirigirse a la FCAV ya sea por correo o por Facebook, en el primer caso es: posgrado,fcav@uat.edu.mx o bien en la página www.facebook.com/FCAVposgrado.