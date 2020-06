Diputados regresan sanitos y salvos

A muchos nos parece que el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, nos trata como reses, pues nos está enviando al matadero.

Claro, los que se dejen, los que creen en su espiritualidad, los cabezones que no quieren entender que el problema es muy serio respecto al coronavirus con todo y que el Presidente López llame a salir a las calles, y no use tapabocas.

Lo mucho o poco que se había conseguido a raíz del establecimiento de las medidas preventivas para evitar los contagios se está yendo al borde del precipicio en el afán del Presidente López, de salir a tener contacto con las multitudes, de no perder el cariño que le tienen, del miedo que le da perder la Cámara de Diputado en el 2021, y al año siguiente lo pongan de patitas en la calle.

Anda la gente desatada en las calles como si estuvieran en semáforo verde.

Igual al que porta en estos momentos por sus giras de trabajo el Jefe de la Nación; y no en naranja y seguir atendiendo las medidas preventivas.

Se queda uno en shock, paralizado de miedo cuando uno ve y escucha las cifras que a diario se transmiten en los noticieros televisivos, y el Presidente López diciendo una y otra vez que estamos a toda madre.

Y como los malos ejemplo cunden, la gente preguntando si habrá ley seca el fin de semana, que si los precios de dicha bebida van a volver a ponerse de nuevo por las nubes; quieren salir a ponerse borrachos, a festejar, como si las cifras sobre el coronavirus estuvieran a toda madre.

Así estamos en México, bendito Dios.

HABLANDO de festejar, es fecha que ninguna autoridad de los tres órdenes de gobierno ha salido a decir esta boca es mía respecto si habrá festejo virtual por el “Día del Padre”.

En mi pueblo que es Suelo Riobravense el Presidente Municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, llevó festejos virtuales con motivo del “Día del Niño”, “Día de la Madre” y “Día del Maestro”, pero sobre el “Día del Padre”, nomás no se ha dicho o anunciado nada.

¿Qué nos pasa Presidente Ulivarri?

Usted, sabe que somos los padres los que ponemos la materia prima para que haya niños para que sean atendidos por sus madres y educados por los maestros.

Entonces.

Eso sí, chingos, pero chingos, de promociones en la red más social más socorrida y chismosa del mundo que es Facebook; ya me apuntaron en varias; me supongo para que no me traigan mi regalo el próximo domingo.

PARECIERA ser que cuando se le viene el mundo encima a la Presidente Municipal de Suelo Reynosense MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, de inmediato saca su morral repleto de dinero para repetirlo para que le hagan encuestas a modo.

Para nadie es desconocido que Suelo Reynosense atraviesa por una etapa en donde no existe Gobierno Municipal, lo comenta la ciudadanía, y hasta los afines a la Alcalde, claro no lo dicen por temor de caer ante la furia de HUGO RAMÍREZ TREVIÑO.

Y pese a todo lo malo que acontece en ese municipio, la Doctora de repente aparece en encuestas de que anda a toda madre.

Un servidor era de los que creía que Maki estaba destinada para grandes cosas, incluso como Gobernadora, hoy ya no encuentro ni que pensar; porque la ciudad se desmorona y eso bien que lo sabe la Alcalde y sus esbirros chupa sangre.

HABITANTES de la colonia popular “Solidaridad” de Suelo Riobravense, recibieron entre vivas y aplausos a cuadrillas de la Dirección Municipal de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de Suelo Riobravense, que llegaron para darle una rehabilitación a las arterias vehiculares mayormente transitadas.

Se rehabilitaron las calles “San Fernando” y “Valle Hermoso”, que desde hace muchos años no recibían tan siquiera una manita de gato.

Fue la señora JUANA HERNÁNDEZ, quien llevó la voz cantante de los vecinos para agradecer al Presidente Municipal CARLOS ULIVARRI LÓPEZ, por estas acciones de mejoramiento de arterias vehiculares en sectores populares.

MUCHAS de las personas que en estos momentos se encuentran dentro de los casos positivos por coronavirus, no estaría por demás que les pidieran algunos tips a los diputados locales PATRICIA PALACIOS, quienes muchos ven como la futura Alcalde de Suelo Vallehermosenses; y a MANUEL CANALES, que no le ven futuro para nada.

Tanto “Paty” como “Meme”, salieron ilesos del Covid-19, y por lo tanto se reincorporaron a sus actividades legislativas después de estar por alrededor de un mes en franca recuperación en casita.

Sus compañeros los recibieron entre vivas y aplausos.

¿OTRO distractor más?

El dirigente nacional de Morena ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR, no se anduvo con chingaderas, miedos o temores y opto por irse por la libre al meter una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra una de las supuestas consentidas del Presidente López, YEIDCKOL POLEVNSKY.

Yeidckol, lleva una carga muy pesada pues se le acusa de lavado de dinero, daño patrimonial por la compra y remodelación irregular de 39 inmuebles, medidas adicionales a las auditorías por pagos de hasta 200 millones de pesos por un edificio, y el pago anticipado de 395 millones por remozamiento a filiales de Grupo “Ebor”.

Ni para donde hacerse.

Pero tiene quien la defienda.

Pues no que los de Morena era honestos, limpios y pulcros.

ESTE VIERNES, vaya día, llega a un año más de vida mi querido mentor de Suelo Riobravense JOSÉ LUIS ESPINO.

También el exgobernador EGIDIO TORRE CANTÚ, y el buen cuate periodista JOSÉ AZPEITIA GONZÁLEZ, al que se le sigue recordando con mucho cariño y aprecio por Suelo Riobravense.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TAMBIÉN este viernes se inician las fiestas patronales de la iglesia “Sagrado Corazón de Jesús” de Suelo Vallehermosense, la principal en esa ciudad.

Será una fiesta muy distinta a raíz del Covid-19.

Recordar que el mes de junio es dedicado al “Sagrado Corazón de Jesús”.

Los anfitriones serán los presbíteros RAFAEL HERNÁNDEZ PEREA, y DANIEL ALBERTO ROMERO BARRERA.

Daniel Alberto, recibió su ordenación sacerdotal precisamente en el mes de junio, mes dedicado al “Sagrado Corazón de Jesús”.

Y la recibió en la iglesia “Sagrado Corazón de Jesús” de Suelo Reynosense, y ahora se encuentra en una iglesia del mismo nombre, pero en Suelo Vallehermosense.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS…D…M…