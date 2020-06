CdeV ‘embiste’; grava a la CFE

El Ejecutivo del Estado propuso establecer impuestos a empresas contaminantes que utilizan combustóleo, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que contaminan y además generan problemas de salud pública, para lo cual presentó una iniciativa que adiciona a la Ley de Hacienda de Tamaulipas.

En la exposición de motivos, se destacó que dicho gravamen contribuirá en sufragar los gastos públicos y en fortalecer la capacidad de respuesta al cambio climático, así como en reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas frente a los efectos adversos provocados por acciones de la federación.

Asimismo, con esta iniciativa el estado dará prioridad a las energías limpias y renovables sobre aquellas que representan una fuente de daño al medio ambiente, pues las que usan combustóleo como la CFE, refrendó, contaminan y además generan problemas de salud pública.

La acción legislativa señala que se trata de una contribución que permitirá financiar las cargas asumidas en materia medioambiental, las cuales previsiblemente aumentarán como resultado del cambio regulatorio federal que incentiva los procesos productivos a base de combustibles fósiles y desplaza jurídica y alternativamente a las energías limpias.

Una parte de los impuestos que se recauden se destinarán al gasto que garantice el derecho a la salud de las y los tamaulipecos, pues se afecta considerablemente por las actividades que producen emisiones contaminantes a la atmosfera.

También, se destinarán a fondos para el desarrollo de políticas públicas y programas de eficiencia energética sustentable en el Estado.

[-Entreparéntesis: la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional @GOAN_MX anticipó: “Desde la casa del padre de la patria nos preparanios para lanzar la Proclama de Dolores. Estamos a favor de un México unido, próspero y que viva en libertad-].

… Así que ¡agárrese!

En Reynosa, entre tanto, la casa encuestadora Massive Caller publicó los resultados de su medición respecto a la aprobación ciudadana para los 102 alcaldes de las principales ciudades de México, en donde Tamaulipas destaca con la Presidenta Municipal de Reynosa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien ocupa el lugar numero dos a nivel nacional y la proyecta como la mejor edil de Tamaulipas, por encima de sus 42 compañeros y compañeras alcaldes.

La presidenta municipal de Reynosa cuenta con una aprobación ciudadana del 63.7 por ciento, en donde a pregunta expresa hecha a los ciudadanos, aprueban su desempeño al frente del gobierno municipal.

Cabe destacar que esta encuesta que mide el desempeño y la percepción ciudadana de 102 ciudades, considerando las capitales de todos los estados de la república, sumado a las ciudades con mayor población y crecimiento económico.

El informe de Massive Caller reporta que se realizaron 600 encuestas por municipio a hombres y mujeres mayores de 18 años y destaca que esta medición cuenta con un margen de error de +/- 4.3 por ciento.

Por cierto, el Gobierno de la Doctora MAKI, construye un drenaje pluvial que beneficiará a más de 2 mil habitantes de la colonia y el ejido La Escondida.

Con una inversión de 8 Millones 349 Mil 782.67, Pesos se construye esta importante obra desde el inicio en el cruce de la carretera Reynosa-Matamoros, hasta el Libramiento Oriente.

El drenaje pluvial de La Escondida, se suma a las obras de drenaje y canales pluviales que desde el 2016 construye la administración pública que preside la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

CÁRCEL A ESPECULADORES

Vuelvo al Congreso para compartirle que el Grupo Parlamentario del PAN, promovió reformas al Código Penal para establecer como delito, las conductas de acaparamiento, ocultación o injustificada negativa de la venta de productos de consumo básico o generalizado.

Lo anterior, destacó el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, ya que en medio de la pandemia por el COVID-19 y a consecuencia del mal manejo de los protocolos de actuación a nivel nacional, así como la nula capacidad de reacción por parte del Gobierno Federal, se presentó el desabasto de algunos productos de la canasta básica y de productos de limpieza e insumos médicos.

Comentó que insumos médicos como las mascarillas, cubrebocas, guantes de látex y otros instrumentos de uso clínico aumentaron su costo hasta en un 200 por ciento en el mercado, solo por mencionar algunos.

PEÑA FLORES, dijo que el incorporar estas conductas tiene como fin, evitar afectaciones a la economía de las familias tamaulipecas.

Las sanciones previstas para quien cometa estos actos, serán penas de uno a tres años de prisión, y multas de 50 a 200 veces el valor diario de la UMA, es decir desde 4 mil 344 hasta 17 mil 376 pesos.

La pena se aumentará hasta en una mitad, si la realización de alguna de dichas conductas se comete durante una pandemia o emergencia sanitaria.

BROTE COVID-19 EN PALACIO

De otro lado, le comparto que en Matamoros, el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ anunció en conferencia de prensa sobre un posible brote epidemiológico de COVID-19 en tres áreas de la Presidencia Municipal, en donde se han presentado dos casos positivos de coronavirus y ocho casos sospechosos, motivo por el cual, los empleados que al día de hoy presentan sintomatología leve, se encuentran en resguardo domiciliario.

Acompañado de la secretaria de Salud, NIDIA MALDONADO RUIZ y del secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES, el Presidente Municipal reveló que los dos casos positivos se presentaron en Tránsito y Vialidad y en la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social y se considera que fueron infectados a causa de la movilidad.

Por lo que respecta a los casos sospechosos, indicó que tres de los casos fueron detectados en la Contraloría Municipal, y como lo contempla el protocolo sanitario esta dependencia fue cerrada al público hasta que se emitan los resultados de las pruebas.

Los cinco casos restantes, corresponden a las Secretarías de Desarrollo y Bienestar Social, Servicios Públicos y Contraloría, en donde los empleados manifestaron presentar síntomas asociados al COVID-19, por lo que también entraron en aislamiento social.

Mencionó que giró instrucciones de sanitizar y cerrar la segunda planta del edificio contiguo a la Presidencia Municipal, que es donde se ubican las oficinas de Contraloría, Concertación Social y Educación Básica, esto para prevenir un posible contagio.

Por otra parte indicó que Matamoros continúa en semáforo rojo debido al índice de contagios con el que cerró la semana anterior, que fueron 138 casos, sin embargo agregó, tenemos confianza de que esta semana la curva bajará pues en los últimos cuatro días la estadística indica que solamente se han presentado 54 casos.

AUDIENCIAS, “EN RED”

Mientras que en Nuevo Laredo, con la nueva realidad el presidente municipal ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, atendió de forma virtual a las y los neolaredenses en el programa ‘Miércoles Ciudadano’, y reafirmó que la pandemia del Covid-19 por la que estamos atravesando, no será pretexto para no escuchar sus demandas y darles respuesta.

“Llevamos una edición más de ‘Miércoles Ciudadano’ ahora con esta nueva realidad, a través de las plataformas del internet mantenemos contacto con la ciudadanía, la escuchamos, atendemos y resolvemos los problemas que nos presentan.

“Tengan la garantía que el gobierno y el presidente municipal los va a estar atendiendo y resolviendo, ese es el fondo, que la pandemia no sea un pretexto para no atender a la gente”. destacó el alcalde.

RIVAS CUÉLLAR se enlazó por medio de videollamada con habitantes de las colonias El Campanario, Hidalgo, Guerrero, Nueva Victoria y Los Olivos II quienes en su mayoría le hicieron peticiones de salud y limpieza de arroyos.

“En esta ocasión en su mayoría fue petición de ‘Médico a Tu Puerta’ así como limpieza de arroyo en el Campanario”, agregó el edil.

Uno de los vecinos enlazados con el presidente fue RAMIRO MORENO CERVANTES, de la colonia Guerrero, quien solicitó apoyo para la compra de un medicamento necesario para su día a día.

“Reitero las gracias al señor presidente que atiende a la ciudadanía y más ahora que estamos pasando por esta pandemia en la que nos quedamos sin trabajo, yo le hice la petición de un medicamento, es una ansiolítico; la enfermedad la tengo controlada pero debo tener un tratamiento al menos dos o tres meses. Estamos muy agradecidos porque las veces que he recurrido al presidente nos atiende”, dijo.

En Tampico, entre tanto, la Cadena Comercial OXXO se sumó al llamado de la campaña #TampicoTeNecesita, con la donación de un centenar de despensas y productos de la canasta básica que serán distribuidos entre las familias y sectores más vulnerables de la ciudad.

El Presidente Municipal CHUCHO NADER, acompañado por el titular de Bienestar Social en el municipio, RENÉ SENTÍES BARRIOS recibió, este miércoles, la contribución de la cadena de tiendas de conveniencia, a través del Responsable de Expansión, ENRIQUE ALVA FLORES.

En un breve acto efectuado en la Sala de Cabildo, el jefe de la comuna agradeció la solidaridad de OXXO que a través de esta donación demuestra la responsabilidad social de una empresa comprometida con el bienestar de los tampiqueños y en particular con las clases más desprotegidas.

«Quiero agradecer a los directivos del grupo Oxxo por su solidaridad con los tampiqueños a través de esta donación que, sin duda, será de mucha utilidad para las familias que menos tienen, sobretodo en este momento en que el aislamiento social y la inmovilidad de muchos sectores productivos ha generado una seria disminución en el ingreso de las familias», expresó.

$100 MILLONES A LA LAGUNA

A Propósito de Tampico, el Pleno Legislativo recibió la Iniciativa que busca la autorización del Congreso del Estado, para que el Ayuntamiento porteño adquiera un crédito de hasta 100 millones de pesos, con el objeto de financiar el costo de inversiones públicas productivas, específicamente la del proyecto “Laguna del Carpintero”.

Esa inversión será un detonante para el desarrollo económico y la reactivación de las actividades productivas en el puerto, ello en beneficio de sus habitantes y de todo el Estado.

En la Iniciativa se menciona, que de ser autorizada, la deuda se adquirirá con la o las instituciones financieras que presten las mejores condiciones de mercado y bajo las condiciones respectivas; además, no excederá de un plazo de 120 meses.

LEY DE TRANSPORTE

Lo que nos recuerda que, en apoyo al personal de salud en Tamaulipas, las Comisiones de Estudios Legislativos y de Salud en el Congreso, dictaminaron viable reformar la Ley de Transporte del Estado, para agravar las sanciones a quienes nieguen el transporte público a las personas que prestan servicios de salud, ante una contingencia sanitaria.

Con diversas participaciones, se llevó a cabo el análisis de la propuesta, sin embargo finalmente se aprobó por unanimidad la del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que busca salvaguardar los derechos del personal médico, de enfermería, servicios generales y administrativos que hacen frente a la pandemia por el COVID-19.

En su intervención, el legislador JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA precisó que existe cierta parte de la población que no dimensiona la importancia del trabajo que este sector brinda al resto de la sociedad, en medio de una contingencia de salud de tal magnitud, como la que se vive actualmente.

Señaló que se han reportado casos donde se les lanza cloro, han sido víctimas de agresión física y se les ha negado el servicio de transporte público, ello por temor a que puedan estar contagiados al trabajar en hospitales o centros de salud.

AGRO: “AMLO NOS DEJÓ SOLOS”

Aunque uno no quisiera ocupar todo el espacio en quejas y lamentos contra el gobierno de la Cuarta Transformación, de ninguna manera podemos soslayar el bloqueo carretero ocurrido ayer a la altura de San Fernando, luego que airados campesinos atravesaron tractores y camiones que utilizan para sus faenas rurales, obstruyendo el tránsito en esta importante vía de comunicación.

Claro, de inmediato se sintió el malestar de automovilistas y choferes de camiones y tráilers que transportan materiales y artículos primarios en un sentido y otro de la carretera, al tiempo que los productores rurales se dijeron abandonados por el Gobierno de la 4T, a pesar de que el Presidente LÓPEZ OBRADOR prometió en su campaña que rescataría al campo del abandono.

Cartelones por demás expresivos, hicieron sentir el malestar del agro contra el gobierno que encabeza Morena.

PRI: “4T ABANDONA A FÉMINAS”

Por cierto, diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas, exhortaron a los 43 Ayuntamientos a fin de que brinden la mayor difusión posible a la campaña para fortalecer la cultura de la denuncia, al número de emergencias 911 sobre situaciones de violencia familiar.

La Diputada OLGA GARZA RODRÍGUEZ, del PRI, manifestó que urgen medidas de apoyo, ya que el Gobierno Federal ha dejado solas a las mujeres tamaulipecas, al cerrar los refugios para su protección en casos de violencia.

“En esta legislatura hemos estado luchando para promover la cultura de la denuncia y la no violencia contra las mujeres, pero me entristece que el Gobierno Federal haya cerrado los refugios para las mujeres maltratadas, han llegado a mi oficina tres denuncias y es una desesperación que he tenido, pues a dónde las llevo”, enfatizó.

Destacó que el Gobierno Federal entorpece las acciones que el Gobierno del Estado, lleva a cabo en favor de estas víctimas, pues una vez hecha la denuncia no tienen a donde ir y no cuentan con un lugar que les proporcione seguridad.

“Llevarlas a casa de un familiar es lo mismo, porque el hombre ya sabe en dónde buscarlas, así que cómo las protegemos de esta situación. Ya que al Gobierno Federal le valen las mujeres en este sentido, pues que al Gobierno del Estado no le valga y hagamos algo”, precisó GARZA RODRÍGUEZ en la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales.

Cierro el tema legislativo compartiéndole que en voz de la Diputada ROSA MARÍA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, la bancada del PAN presentó un Punto de Acuerdo que busca se conserve el fideicomiso del fondo para el deporte de alto rendimiento, el cual apoya a atletas y personas que los entrenan, quienes son de alto nivel competitivo.

El exhorto planteado en la sesión de este miércoles, se dirige a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que desista de dictaminar y en su caso aprobar la Iniciativa por la que se elimina dicho fondo.

“Reprobamos categóricamente que por medio de esa Iniciativa, se pongan en riesgo los recursos destinados para apoyar al deporte de alto rendimiento en México, dada la importancia que tiene esta herramienta para el desarrollo social de todas las personas”, puntualizó.

En su intervención, comentó que es inaceptable que las y los Diputados federales de Morena, en conjunto con el Gobierno Federal, pretendan aprovecharse de la situación de contingencia o emergencia sanitara para disponer de los recursos económicos destinados a apoyar a deportistas y entrenadores.

ALIANZA 2021: ¿PAN-PRI?

En otro tema y como un indicio de que desde la ciudad de México parece estar iniciando la construcción de una coalición PAN-PRI, de cara a los comicios del 2021 en Tamaulipas, el Presidente del CEN del PRI, ALEJANDRO MORENO, dijo categóricamente que “Los gobiernos de Morena no sirven; son un fracaso”, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, al expresar su confianza en que el priismo ganará las elecciones de Hidalgo, y con ello, posicionarse rumbo a los comicios federales del 2021, ya que la propia ciudadanía tiene en claro que cuando gobernaba el PRI, estaba mejor.

En reunión del Comité Ejecutivo Nacional y de los líderes de los sectores y organizaciones con la dirigencia del PRI de Hidalgo, encabezada por la Presidenta ERIKA RODRÍGUEZ, para revisar los trabajos de preparación de la jornada electoral, expresó: “en Hidalgo, vamos a ganar. Vamos a poner al PRI de pie, y les vamos a demostrar de qué estamos hechos los priistas; para ganar Hidalgo y Coahuila, y para que en el 2021 el PRI regrese, volvamos a ganar y le sirvamos a la gente”.

Puntualizó que el PRI no es una oposición recalcitrante ni contestataria. “La gente está harta de la polarización del país. La gente quiere certeza”, dijo. Argumentó que en el gobierno hay una izquierda de ocurrencias y sin resultados; en tanto que la derecha no es capaz de lanzar una propuesta, y sólo señala que hay inseguridad y que no hay crecimiento.

ADRIANA SE “PLACEA”

La Diputada Federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ, acudió a los cruceros de la ciudad de Matamoros para entregar despensas a los vendedores ambulantes que ahí laboran: “Los vendedores ambulantes no pueden darse el lujo de quedarse en casa porque comprometen el ingreso económico de sus familias”, comentó.

Planteó también que ante el cambio de semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, a partir de este 15 de junio, se abriría la posibilidad de tener sesiones presenciales de la Comisión Permanente.

Por último, científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) disertaron la ponencia «Ecosistemas costeros y cambio climático», en la que alertaron respecto al aumento de los gases denominados “de invernadero”, cuyo fenómeno podría aumentar las temperaturas en los próximos 50 años.

La presentación del tema se llevó a cabo durante la Semana del Medio Ambiente organizada por el Instituto de Ecología Aplicada (IEA) con la participación del Doctor LEONARDO URIEL ARELLANO MÉNDEZ, especialista en microbiología y ecosistemas costeros.

Durante la exposición, el investigador universitario habló de sus proyectos relacionados con el cambio climático, con pastos marinos y manglares en las costas tamaulipecas y otras regiones del país, en donde puso de relieve la importancia de preservar los ecosistemas costeros y mitigar el impacto del calentamiento global en las costas mexicanas.

Apuntó que el año 2019, fue considerado el año más caliente a partir de que se empezaron a tomar los datos, con los cuales se ha estado verificando y viendo que se está incrementando el calentamiento global.

Explicó que el calentamiento global es cuando las variables climáticas dentro del patrón normal, se ven rotas y se empieza a presentar el exceso, y esto es debido a la emanación de gases denominados “de efecto invernadero”, como son el bióxido de carbono, nitrógeno y metano, principalmente, que son generados por la acción humana, por el trasporte e incluso hasta por el alimento.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.