Priistas demandan al PRI

Existe una marcada diferencia -si es que así le puede llamar al comentario-, de la postura del presidente de la república ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR respecto al tajante dicho de que o estas con él o estás en su contra, en ese sentido muchos otros signatarios no necesitan ventilarlo simplemente envían clara señales de que es lo que se tiene que hacer y decir, así de fácil, de ello, existen infinidad de ejemplos incluso, en muchos casos se da por hecho que si lo criticas, lo señalas o no lo apoyas en sus decisiones, simplemente eres enemigo y por ende estás en su contra.

En síntesis lo que hizo el tabasqueño, es cantar un tiro abiertamente, esa podría ser la única diferencia, de que si está bien, mal o peor eso es otro cantar, o ¿acaso no existen gobernantes autoritarios en nuestro país? ciertamente no lo dicen, pero si lo hacen notar y sobretodo, lo hacen sentir.

Indudablemente que en un país que se ciñe dentro de un marco de democracia y pluralismo -lo cual también es un tema cuestionable-, la postura del fundador de MORENA extrañó y saco de onda a muchos y por lo mismo ha sido rabiosamente criticada y no le falta razón a quien lo hace, por el contrario al respecto se esgrimen un sinfín de calificativos y sobre todo análisis de fondo los más, que tienen que ver con la sinrazón.

Esta de más mencionar que con dicha actitud polariza aún más de lo que ya esta al país al que juramento unir y sacar adelante bajo cualquier circunstancia.

Por otro lado queda perfectamente establecido que con sus ocurrencias logra finalmente su cometido, que no es otro, que desviar o distraer la atención de millones de mexicanas y mexicanos, que día a día observan como su popularidad se viene abajo.

En otro asunto la “iniciativa” del líder del senado de la república RICARDO MONREAL que busca desaparecer varias instituciones de golpe y porrazo como se acostumbra en el actual sexenio y que acuerdo a su sesuda visión, la IFT, CRE y COFECE saldrían del esquema administrativo para dar cabida al Instituto Nacional de Mercados y Competencia Para el Bienestar, solo le faltó decir al influyente zacatecano, que ya hasta tiene el nombre, de quien dirigiría el mentado organismo.

En otro punto las manifestaciones que en los últimos días han realizado médicos, enfermeras, enfermeros y camilleros entre otros trabajadores de la salud por la desatención que han sufrido por parte de las autoridades gubernamentales, parece subir de tono.

El problema fundamental que enfrentan y que lleva muchos años sin ser contemplado, es la basificación de sus plazas para ello advirtieron, que si no son atendidas sus demandas, podrían no seguir atendiendo a pacientes enfermos de COVID 19.

Sin duda que decenas de trabajadores protestantes preferirían mil veces que no los llamar héroes anónimos o con otro calificativo que si bien es cierto que agradecen, sería mucho mejor que les otorgaran por fin su empleo permanente, esto sería sin duda el mejor reconocimiento a su loable labor.

Lamentablemente para ellos a juzgar por los hechos, las autoridades de salud prefieren seguir alabándolos, que aterrizar su basificación.

En otro asunto el PRI estatal no solo enfrenta la cada vez más aguda desunión interna sino la latente y previsible salida de cientos de militantes que, no ven futuro en el otrora partidazo, de arranque no existe un orden en los distintos comités municipales que si bien es cierto han modificado algunas estructuras, lo hecho no parece ser suficiente para salir avante en las elecciones venideras.

La intranquilidad e incertidumbre de la militancia es evidente pues siguen sospechando que la nueva directiva encabezada por EDGAR MELHEM SALINAS buscará negociar posiciones, regidurías, alcaldías diputaciones, en fin, todo que lo que represente interés económico dejando a un lado la política.

A todo ello hay que agregar el desatrozo estado financiero en el que se encuentran las arcas del PRI provocado por el mal manejo de sus antecesores pero sospechosamente protegido por la actual dirigencia, las deudas son inconmensurables, sin embargo pese a saber el origen del desfalco MEHLEM SALINAS se niega a denunciar a los autores del desvío.

Debido a ello es que varios ex militantes han decidido demandar al partido para ver sí así se digan a pagarles, en el desgarriate ALEJANDRO TORRES, sería el sacrificado, EDGAR no, al tiempo.

En tanto los diputados locales al fin parece se pusieron las pilas o más bien no les quedo de otra y finalmente aprobaron ampliar algunos aspectos de la Ley Electoral de Tamaulipas donde se incluye principalmente las formas para combatir y sancionar la violencia contra las mujeres.

Con esta acción Tamaulipas se une al resto de los estados que en tiempo y forma han elaborado este tipo de reglas que permitirán a las féminas actuar en consecuencia sin el temor de ser relegadas o atacadas políticamente, entre otras cosas.

