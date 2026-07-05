Las autoridades ordenaron desalojar el National Mall ante la amenaza de una intensa tormenta eléctrica que se aproximaba a la capital de Estados Unidos. La evacuación provocó momentos de confusión entre miles de asistentes previo al discurso del presidente Donald Trump.

La tradicional celebración del 4 de julio en el National Mall, en Washington D. C., se vio interrumpida este sábado luego de que una fuerte tormenta obligara a las autoridades a evacuar de manera preventiva a miles de personas que se encontraban reunidas para los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos.

Poco antes del discurso programado del presidente Donald Trump, intensas ráfagas de viento y una creciente actividad eléctrica encendieron las alertas de seguridad, por lo que cuerpos policiales y personal del Servicio Secreto ordenaron el desalojo inmediato del recinto.

Tras el anuncio oficial, la mayoría de los asistentes comenzó a dirigirse hacia las salidas y a buscar refugio en museos, edificios gubernamentales y otros espacios cercanos.

Sin embargo, la situación se complicó cuando parte del público creyó erróneamente que el acceso al evento había sido reabierto, lo que provocó aglomeraciones en los filtros de seguridad y momentos de desorden.

Algunas personas intentaron regresar al área principal mientras lanzaban consignas en apoyo al mandatario estadounidense, obligando a las autoridades a reforzar las labores de control.

Elementos del Servicio Secreto recordaron que las normas de seguridad establecen la evacuación obligatoria cuando se detectan descargas eléctricas dentro de un radio considerado de riesgo para la población.

Aunque un grupo de asistentes se resistió inicialmente a abandonar el lugar, agentes policiales intervinieron para despejar completamente la zona y garantizar la seguridad de los presentes.

La celebración del Día de la Independencia es uno de los eventos más concurridos en la capital estadounidense, reuniendo cada año a miles de personas para disfrutar de espectáculos, conciertos y fuegos artificiales.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron personas lesionadas durante la evacuación y permanecían monitoreando las condiciones meteorológicas para determinar si algunas actividades podrían reanudarse una vez que pasara el riesgo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas